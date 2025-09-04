La selección de Paraguay se juega la clasificación al Mundial 2026 en sus duelos decisivos frente a Ecuador y Perú por las Eliminatorias Sudamericanas. (Foto: AFP)
La selección de Paraguay se juega la clasificación al Mundial 2026 en sus duelos decisivos frente a Ecuador y Perú por las Eliminatorias Sudamericanas. (Foto: AFP)
Andrés Manrique

La clasificación para el Mundial 2026 en la CONMEBOL ya empieza a definirse. Tras la fecha 16, Argentina, Ecuador y Brasil aseguraron su boleto a la Copa Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, todavía quedan tres plazas directas y un cupo de repechaje intercontinental en juego.

En este escenario, la selección de Paraguay ocupa la quinta posición con 24 puntos, los mismos que Uruguay pero con menor diferencia de goles. Además, le saca dos unidades de ventaja a Colombia (22) y cuatro a Venezuela (18), que por ahora marca la zona de repechaje. Por detrás aparece Bolivia (17), que está virtualmente fuera de la carrera.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro tendrá un partido clave el 9 de septiembre en Asunción frente a Ecuador. Un triunfo o incluso un empate en ese duelo le daría a Paraguay la clasificación matemática al Mundial 2026. También podría asegurar el boleto dependiendo de los resultados de Venezuela y Colombia en sus respectivos compromisos.

La Albirroja busca regresar a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia; su última participación fue en Sudáfrica 2010. (Foto: AFP)
La Albirroja busca regresar a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia; su última participación fue en Sudáfrica 2010. (Foto: AFP)

¿Qué necesita Paraguay para estar en el Mundial 2026?

La cuenta es clara: la Albirroja depende de sí misma y tiene varios escenarios a favor para sellar su clasificación.

Escenario de ParaguayConsecuencia
Gana a EcuadorClasificación directa asegurada con 27 puntos
Empata con EcuadorClasificación directa asegurada con 25 puntos
Pierde con Ecuador y Venezuela no gana a ArgentinaClasificación directa asegurada
Pierde con Ecuador, Venezuela gana a Argentina y Colombia no gana a BoliviaClasificación directa asegurada
Pierde con Ecuador, Venezuela gana a Argentina y Colombia gana a BoliviaParaguay se jugaría todo en la última fecha contra Perú

¿Cuándo fue la última vez que Paraguay clasificó al Mundial?

La selección de Paraguay es uno de los equipos tradicionales de Sudamérica en la Copa del Mundo. Si logra el boleto a Estados Unidos, México y Canadá 2026, alcanzará su novena participación en la máxima cita del fútbol internacional.

La última presencia de la Albirroja fue en Sudáfrica 2010, torneo en el que firmó su mejor actuación histórica al llegar a los cuartos de final. En aquella instancia cayó frente a España, selección que terminaría consagrándose campeona del mundo.

