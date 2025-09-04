La Vinotinto puede hacer historia en esta Jornada doble de las Eliminatorias 2026. La selección de Venezuela aún cuenta con chances de clasificarse de forma directa a la Copa del Mundo, aunque será una tarea casi titánica y que no dependerá de sí misma para lograr el objetivo final. Por ahora, Venezuela se ubica en el séptimo lugar (Repechaje) con 18 unidades, un punto por encima de Bolivia y a 4 de Colombia, que tampoco asegura su clasificación y es otro rival directo. Aquí te cuento qué resultados necesitan para clasificarse al Mundial .

Esta Jornada 17 de las Eliminatorias 2026 serán claves para Venezuela, pues un triunfo ante Argentina les permitirá soñar con el Mundial 2026. (Foto: Composición Mix) / Jairo Rúa

¿Qué resultados necesita Venezuela para clasificarse al Mundial 2026 en las Eliminatorias 2026?

Para partir, Venezuela no podrá clasificarse directamente al Mundial 2026 en la Fecha 17 de las Eliminatorias 2026. Esto, debido a que su diferencia con Colombia es de 4 puntos, por lo que debería esperar a la última jornada.

Las otras selecciones que aún no están clasificadas pero se encuentran a un paso son: Paraguay con 24 unidades y Uruguay con 24 unidades también. Por lo tanto, contar con una caída estrepitosa de ambas selecciones sería algo casi imposible de que suceda en esta última jornada doble.

Todo el foco de la Vinotinto estará puesto en Colombia, su rival directo.

Para que Venezuela pueda soñar con la clasificación al Mundial 2026, deberá ganar sí o sí su partido ante Argentina y esperar una derrota de Colombia en casa contra Bolivia. Esta es la única opción que tiene la Vinotinto para llegar a la última fecha con esperanza de obtener un cupo directo a la Copa del Mundo.

Si esto llegase a ocurrir, en la última fecha reciben a Colombia en Maturín y una victoria les dará automáticamente la clasificación al Mundial 2026. Es una tarea titánica y que no depende de sí mismo la Vinotinto para obtener el cupo directo, pero aún se permite soñar.

¿Qué pasa si Venezuela pierde o empata contra Argentina?

Si Venezuela empata contra Argentina: deberá esperar a que Colombia pierda en casa contra Bolivia.

Si Venezuela pierde contra Argentina: no tendrá chance de clasificar directamente al Mundial y peleará por el cupo al Repechaje.

Estas son las dos opciones que tiene Venezuela en caso no obtenga los 3 puntos de su visita al Estadio Monumental de Buenos Aires, partido que se llevará a cabo este jueves 04 de septiembre.

¿Cuándo fue la última vez que Venezuela clasificó a una Copa del Mundo?

Esta sería la primera vez que Venezuela pueda participar del Mundial. Por ahora, la Vinotinto ocupa el puesto de Repechaje y aún no habría rival definido, puesto que se elegirá por mejor ubicación en el ránking FIFA. Esta puede ser la oportunidad de oro para que la Vinotinto le de una alegría a su gente.