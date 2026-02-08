El responsable de interpretar The Star-Spangled Banner en el Super Bowl LX es Charlie Puth , cantautor, productor y una de las voces pop más influyentes de la última década. La NFL lo ha confirmado oficialmente como la voz del himno para la ceremonia previa al kickoff del partido entre Seattle Seahawks y New England Patriots. Su presencia no solo suma atractivo musical, sino que refuerza la línea estratégica de la liga: combinar figuras globales de la música con un evento deportivo de máxima audiencia para amplificar alcance, conversación y notoriedad de marca.

Puth llega al escenario del Super Bowl con más de 35.000 millones de streams, múltiples sencillos multiplatino como “Attention”, “We Don’t Talk Anymore” y el himno generacional “See You Again”. Este contexto lo posiciona como un perfil altamente afín al target global del evento: joven, digital, multiplataforma y con fuerte presencia en redes sociales.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se canta el Himno Nacional de EE.UU. en Super Bowl?

El Himno Nacional se interpretará el domingo 8 de febrero de 2026 en Levi’s Stadium, en Santa Clara, en plena área de la Bahía de San Francisco, California. El partido está programado para iniciar a las 6:30 p. m. hora del Este (3:30 p. m. hora del Pacífico), y el bloque de actuaciones del pregame, donde se encuadra el himno, tiene lugar pocos minutos antes del kickoff, en la franja de máxima audiencia televisiva.

A nivel de broadcast, el juego se emitirá en NBC, con cobertura simultánea en Telemundo y streaming a través de Peacock, lo que garantiza un impacto global y una ventana privilegiada para la actuación de Puth. Para cualquier estrategia de comunicación o contenidos, esto significa que la interpretación del himno se convierte en un microevento dentro del macroevento, con su propio pico de búsquedas, menciones sociales y exposición mediática.

Charlie Puth: credenciales, trayectoria y relevancia

Que la NFL designe a Charlie Puth como voz del himno no es casualidad; responde a un histórico de consistencia comercial, respeto de la industria y capacidad vocal en directo. El artista acumula nominaciones a los Grammy, múltiples discos de platino y colaboraciones con grandes nombres del pop y el hip hop, consolidando una reputación de compositor y productor, no solo de intérprete.

Además, su actuación llega en un momento clave de su carrera: el show del Super Bowl servirá como antesala del lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, “Whatever’s Clever!”, previsto para el 6 de marzo de 2026. Desde una perspectiva de autoridad y experiencia, este tipo de sinergia entre calendario discográfico y exposición masiva es una jugada estratégica que maximiza recuerdo de marca personal, streams y conversación orgánica en buscadores y redes.

Por qué esta interpretación del himno importa tanto

Históricamente, cantar el Himno Nacional en el Super Bowl es uno de los momentos más auditados, recordados y viralizados de toda la retransmisión. No solo se evalúa la calidad vocal, sino el tono emocional, la puesta en escena, las reacciones del público y, cada vez más, el impacto posterior en plataformas como YouTube, X, TikTok e incluso en picos de reproducciones en Spotify o Apple Music.

Para Charlie Puth, este escenario se convierte en un punto de inflexión: expone su voz y su marca personal frente a cientos de millones de espectadores globales, en un contexto donde cada segundo se comenta, se clippea y se optimiza para buscadores. Para la NFL y las cadenas de TV, contar con un artista de este perfil asegura una interpretación técnicamente sólida, emocionalmente potente y altamente compartible, que suma valor reputacional al evento y refuerza la percepción de calidad de la producción general del Super Bowl LX.