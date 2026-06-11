¿Quién canta el Himno Nacional de México? La FIFA designó a Alejandro Fernández como la voz oficial para interpretar el Himno Nacional Mexicano en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México . Las sagradas notas sonarán instantes antes del partido inaugural de la Selección Mexicana ante Sudáfrica, programado en el Estadio Ciudad de México (ex Estadio Azteca).

La confirmación no llegó como rumor, sino a través de comunicados y vocerías ligadas directamente a FIFA y al comité organizador en México, lo que da total certeza a la información. Para la afición mexicana, este momento se perfila como uno de los puntos más emotivos del arranque del torneo, en un estadio que ya forma parte de la historia mundialista.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Cobertura oficial de DIRECTV Go (DGO) y DIRECTV Sports EN VIVO GRATIS para ver la inauguración de la Copa Mundial 2026 con el show musical de Shakira en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. FOTO DE NOÉ YACTAYO GENERADA CON IA DE CHATGPT PARA DEPOR.COM / NOÉ YACTAYO

¿Quién es Alejandro Fernández y por qué lo eligieron?

Alejandro Fernández es uno de los cantantes mexicanos más reconocidos a nivel internacional, heredero de la tradición ranchera e hijo de Vicente Fernández, una leyenda de la música mexicana. A lo largo de su carrera ha llenado escenarios en América y Europa, combinando música regional mexicana con baladas y pop latino.

Su elección responde a dos factores clave: representa la identidad musical mexicana y tiene una proyección global que conecta con la audiencia internacional del Mundial. Para FIFA y el comité organizador, tener una voz con ese peso simbólico ayuda a que el himno se viva como un momento solemne, pero también como una carta de presentación del país ante millones de espectadores.

El contexto: inauguración del Mundial 2026 en México

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 se celebrará en la Ciudad de México, como parte de la organización conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá. El Estadio Ciudad de México será el escenario del primer partido, en el que la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica, con un previo cargado de espectáculo musical y simbolismos nacionales.

En esta jornada, Alejandro Fernández no solo cantará el Himno Nacional, sino que formará parte de un espectáculo mayor que busca mostrar la riqueza cultural del país ante una audiencia global. Junto a él, se espera la participación de artistas internacionales y latinos como Shakira, quien interpretará “Dai Dai”, la canción oficial del torneo, además de Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Tyla, Lila Downs, Maná y Los Ángeles Azules, entre otros.

Un momento simbólico para la afición mexicana

Para el aficionado mexicano, escuchar el Himno Nacional en un Mundial es un ritual que va más allá del protocolo. Es el instante en el que se alinean la pasión por el futbol, el orgullo de portar la playera de la Selección y el sentimiento de representar a millones de compatriotas dentro y fuera del país.

Que la interpretación quede en manos de un cantante profundamente identificado con la música mexicana le suma carga emocional al momento. No se trata solo de una voz famosa, sino de alguien cuyo repertorio está asociado a mariachi, ranchera y balada romántica, géneros que han acompañado a generaciones de familias mexicanas.

Expectativas, presión y antecedentes

En México, cantar el Himno Nacional en eventos masivos implica una alta responsabilidad por el peso legal y simbólico que tiene el himno . Cualquier error en la letra o interpretación suele ser duramente criticado por la opinión pública, como ha ocurrido en otros eventos deportivos donde intérpretes han sido señalados por equivocaciones.

Con esa memoria reciente, la elección de un artista con trayectoria y experiencia en escenarios de alto impacto reduce el margen de riesgo. Alejandro Fernández ha participado en ceremonias oficiales, festivales internacionales y transmisiones en vivo para audiencias de millones de personas, lo que refuerza la confianza de la organización.

¿Qué representa esto para México ante el mundo?

La inauguración de un Mundial es también una vitrina de soft power: el país anfitrión muestra su cultura, su música y sus símbolos a través de un espectáculo cuidadosamente diseñado. Al colocar a Alejandro Fernández como la voz del Himno Nacional, México manda un mensaje claro de identidad: combinar tradición, música regional y proyección internacional en un solo momento.

Para la audiencia global, este acto será la puerta de entrada al torneo y a la narrativa que México quiere contar en esta Copa del Mundo. Para los mexicanos, dentro y fuera del país, será una oportunidad de escuchar su himno en casa, en un estadio histórico y con una voz que reconocen desde hace años, justo antes de que ruede el balón.