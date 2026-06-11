La ceremonia de inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 se celebrará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, con un show previo al partido entre México y Sudáfrica . El punto central del espectáculo será la presentación de Shakira y Burna Boy, encargados de interpretar “Dai Dai”, canción oficial del torneo que acompañará toda la competición.

Además del show principal, la FIFA ha diseñado un formato de espectáculo global con tres ceremonias en las sedes de México, Canadá y Estados Unidos, lo que convierte a esta edición en una de las aperturas más ambiciosas de la historia del Mundial. En el caso de México, el foco está en una mezcla de artistas latinos, sonidos regionales y figuras internacionales ya confirmadas por el organismo.

En el Estadio Ciudad de México, Alejandro Fernández tendrá un papel protagónico al entonar el Himno Nacional Mexicano, mientras que la sudafricana Tyla hará lo propio con el himno de su país. Estos elementos oficiales se integran dentro de un espectáculo musical que busca conectar identidades nacionales con el alcance global de la Copa del Mundo.

Espectáculo inaugural en el Estadio Azteca para el Mundial 2026 con la presentación de Shakira. Siga la transmisión en vivo por Canal 5 y Azteca 7 en televisión abierta y disfrute del show musical completo desde México. | Crédito: @shakira / Instagram / Composición Mag

Artistas confirmados para la inauguración en México

De acuerdo con la información publicada por FIFA y medios internacionales, la lista de artistas confirmados para la ceremonia inaugural en el Estadio Ciudad de México incluye figuras del pop, regional mexicano y música urbana.

Shakira

Burna Boy

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

Shakira, con una larga relación con los mundiales, regresa como uno de los rostros principales del torneo, ahora compartiendo escenario con Burna Boy, estrella nigeriana en pleno crecimiento global. El resto del cartel refuerza la identidad latinoamericana del evento: desde el regional de Alejandro Fernández hasta los himnos populares de Los Ángeles Azules y Maná, pasando por el urbano global de J Balvin y la propuesta más alternativa de Lila Downs.

Espectáculos inaugurales en Canadá y Estados Unidos

En Canadá, el concierto estará encabezado por Michael Bublé, acompañado por artistas como Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Elyanna, Vegedream, Sanjoy y William Prince.

En Estados Unidos, la inauguración se realizará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con Katy Perry como cabeza de cartel, junto al rapero Future. A ellos se sumarán Tyla —que repetirá participación—, LISA (integrante de BLACKPINK), el nigeriano Rema y la brasileña Anitta, consolidando una mezcla de pop, hip hop, afrobeat y ritmos brasileños orientada al público global.

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026? Horario por países

La ceremonia inaugural de Los Ángeles comenzará 90 minutos antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay.

País Hora Estados Unidos (ET) 7:30 p.m. Estados Unidos (CT) 6:30 p.m. Estados Unidos (MT) 5:30 p.m. Estados Unidos (PT) 4:30 p.m. México 6:30 p.m. Guatemala 6:30 p.m. El Salvador 6:30 p.m. Honduras 6:30 p.m. Nicaragua 6:30 p.m. Costa Rica 6:30 p.m. Panamá 7:30 p.m. Colombia 7:30 p.m. Ecuador 7:30 p.m. Perú 7:30 p.m. Venezuela 8:30 p.m. Bolivia 8:30 p.m. Chile 8:30 p.m. Argentina 9:30 p.m. Uruguay 9:30 p.m. Paraguay 9:30 p.m. Brasil 9:30 p.m. España 2:30 a.m. (sábado 13 de junio)

Horario de la inauguración del Mundial 2026 en las principales ciudades de Estados Unidos

La ceremonia se celebrará en Los Ángeles, pero podrá seguirse simultáneamente en todo el territorio estadounidense.

Ciudad Estado Hora Los Ángeles California 4:30 p.m. PT San Diego California 4:30 p.m. PT San Francisco California 4:30 p.m. PT Sacramento California 4:30 p.m. PT Seattle Washington 4:30 p.m. PT Las Vegas Nevada 4:30 p.m. PT Phoenix Arizona 4:30 p.m. PT Denver Colorado 5:30 p.m. MT Dallas Texas 6:30 p.m. CT Houston Texas 6:30 p.m. CT Austin Texas 6:30 p.m. CT San Antonio Texas 6:30 p.m. CT Chicago Illinois 6:30 p.m. CT Miami Florida 7:30 p.m. ET Orlando Florida 7:30 p.m. ET Tampa Florida 7:30 p.m. ET Atlanta Georgia 7:30 p.m. ET Filadelfia Pensilvania 7:30 p.m. ET Pittsburgh Pensilvania 7:30 p.m. ET Newark Nueva Jersey 7:30 p.m. ET Jersey City Nueva Jersey 7:30 p.m. ET Paterson Nueva Jersey 7:30 p.m. ET Elizabeth Nueva Jersey 7:30 p.m. ET Nueva York Nueva York 7:30 p.m. ET Washington D.C. Distrito de Columbia 7:30 p.m. ET Boston Massachusetts 7:30 p.m. ET

TL;DR de la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos

Fecha : Viernes 12 de junio de 2026

: Viernes 12 de junio de 2026 Evento : Ceremonia inaugural de Estados Unidos en el Mundial FIFA 2026

: Ceremonia inaugural de Estados Unidos en el Mundial FIFA 2026 Estadio : SoFi Stadium

: SoFi Stadium Ciudad : Los Ángeles, California

: Los Ángeles, California Hora local : 4:30 p.m. PT

: 4:30 p.m. PT Hora ET : 7:30 p.m.

: 7:30 p.m. Partido : Estados Unidos vs. Paraguay

: Estados Unidos vs. Paraguay TV : Telemundo Deportes, FOX Sports, FS1 y Universo

: Telemundo Deportes, FOX Sports, FS1 y Universo Streaming : Peacock TV y fubo TV

: Peacock TV y fubo TV Artistas: Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla