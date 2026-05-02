El 152.º Derby de Kentucky se llevará a cabo el sábado 2 de mayo de 2026 en el histórico hipódromo Churchill Downs en Louisville, Kentucky. (Foto: US Racing)
El 152.º Derby de Kentucky se llevará a cabo el sábado 2 de mayo de 2026 en el histórico hipódromo Churchill Downs en Louisville, Kentucky. (Foto: US Racing)
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Elegir al ganador del Derby de Kentucky entre 20 caballos de tres años es un desafío enorme. A días de la carrera más importante del calendario hípico, que se disputará este sábado 2 de mayo, a partir de las 4:57 p.m. CDMX | 5:57 p.m. Colombia, Ecuador, Perú | 6:57 p.m. ET | 7:57 p.m. Argentina, Chile, Uruguay en Churchill Downs, incluso anticipar cuál será el favorito ya exige un análisis cuidadoso de rendimiento, forma reciente y condiciones de competencia. Conoce quiénes son los favoritos y cómo va las momios para los corceles Renegade, The Puma y Commandment.

¿Quién llega como favorito al Derby 2026?

Los tableros de apuestas en EE. UU. coinciden en que Renegade es el caballo a batir en esta edición 152 del Kentucky Derby en Churchill Downs. Libros de referencia como los asociados a CBS Sports lo listan como favorito principal con momios en torno a 4-1, reflejando la confianza del mercado en su capacidad de dominar la pista de 1¼ millas.

Otras proyecciones que recogen la lectura de expertos en hipismo también colocan a Renegade en la parte alta del tablero, con pequeñas variaciones que lo mueven entre 9-2 y 4-1 según el flujo de dinero en los días previos a la carrera. Esa ligera oscilación es normal a medida que entran apuestas grandes y se actualizan reports de entrenamientos matutinos.

Mientras tanto, Commandment y The Puma se han consolidado como opciones de valor para quienes buscan un payout atractivo sin irse a un longshot. En el caso de Commandment, su perfil de caballo consistente en pruebas de alto nivel lo mantiene en la franja de 6-1, mientras que The Puma se mueve alrededor de 10-1, una cuota que indica respeto por su potencial, pero sin la etiqueta de absoluto protagonista.

¿Cómo están las momios: Renegade, Commandment y The Puma?

Las casas de apuestas de referencia en el mercado estadounidense manejan una estructura de cuotas muy alineada, con estos tres nombres bien posicionados en la parte alta del listado.

CaballoMomios actuales (rango)Señal del mercado
Renegade4-1 a 9-2Favorito claro, fuerte respaldo early
Commandment6-1Principal alternativa al favorito
The Puma10-1Contendiente serio con upside

¿Cuáles son las posiciones de salida para el Kentucky Derby 2026?

POSICIÓNCABALLOCUOTASENTRENADORJINETE
1Renegade4-1Todd PletcherIrad Ortiz Jr.
2Albus30-1Riley MottManny Franco
3Intrepido50-1Jeff MullinsHector Berrios
4Litmus Test50-1Bob BaffertMartin Garcia
5Right To Party30-1Kenny McPeekChris Elliot
6Commandment6-1Brad CoxLuis Saez
7Danon Bourbon20-1Manabu IkezoeAtsuya Nishimura
8So Happy15-1Mark GlattMike Smith
9The Puma10-1Gustavo DelgadoJavier Castellano
10Wonder Dean30-1Daisuke TakayanagiRyusei Sakai
11Increditbolt20-1Riley MottJaime Torres
12Chief Wallabee8-1Bill MottJunior Alvarado
13Potente20-1Bob BaffertJuan Hernandez
14Emerging Market15-1Chad BrownFlavien Prat
15Pavlovian30-1Doug O’NeilEdwin Maldonado
16Six Speed50-1Bhupat SeemarBrian Hernandez Jr.
17Further Ado6-1Brad CoxJohn Velázquez
18Golden Tempo30-1Cherie DeVauxJose Ortiz
19Fullerfort20-1Brad CoxTyler Gaffalione
20Great White*50-1John EnnisAlex Achard

Cómo leer las momios si vas a apostar en EE.UU.

Para el público en EE. UU., estas cuotas cuentan una historia clara: Renegade es el nombre lógico, Commandment es el plan B sólido y The Puma es el caballo que puede romper brackets si el ritmo de carrera le favorece. Antes de apostar, conviene monitorear tres cosas en las horas previas al disparo:

  • Cambios bruscos en momios (line movement) que indiquen entrada de dinero “sharp” sobre alguno de los tres.
  • Reportes de entrenamientos en Churchill Downs, especialmente si apuntan a mejoras o dudas físicas de última hora.
  • Condiciones de pista (rápida, mojada o fangosa), ya que algunos ejemplares se desempeñan mucho mejor en determinado tipo de superficie.

Si las cuotas se mantienen estables, Renegade seguirá siendo la elección más respaldada por el mercado, pero la historia reciente del Kentucky Derby nos recuerda que el favorito no siempre levanta las rosas. En un escenario tan volátil como este, contar con información actualizada y fuentes confiables es la mejor herramienta para tomar una decisión fundamentada antes de colocar tu próxima apuesta.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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