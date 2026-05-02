Elegir al ganador del Derby de Kentucky entre 20 caballos de tres años es un desafío enorme. A días de la carrera más importante del calendario hípico, que se disputará este sábado 2 de mayo, a partir de las 4:57 p.m. CDMX | 5:57 p.m. Colombia, Ecuador, Perú | 6:57 p.m. ET | 7:57 p.m. Argentina, Chile, Uruguay en Churchill Downs , incluso anticipar cuál será el favorito ya exige un análisis cuidadoso de rendimiento, forma reciente y condiciones de competencia. Conoce quiénes son los favoritos y cómo va las momios para los corceles Renegade, The Puma y Commandment.

¿Quién llega como favorito al Derby 2026?

Los tableros de apuestas en EE. UU. coinciden en que Renegade es el caballo a batir en esta edición 152 del Kentucky Derby en Churchill Downs. Libros de referencia como los asociados a CBS Sports lo listan como favorito principal con momios en torno a 4-1, reflejando la confianza del mercado en su capacidad de dominar la pista de 1¼ millas.

Otras proyecciones que recogen la lectura de expertos en hipismo también colocan a Renegade en la parte alta del tablero, con pequeñas variaciones que lo mueven entre 9-2 y 4-1 según el flujo de dinero en los días previos a la carrera. Esa ligera oscilación es normal a medida que entran apuestas grandes y se actualizan reports de entrenamientos matutinos.

Mientras tanto, Commandment y The Puma se han consolidado como opciones de valor para quienes buscan un payout atractivo sin irse a un longshot. En el caso de Commandment, su perfil de caballo consistente en pruebas de alto nivel lo mantiene en la franja de 6-1, mientras que The Puma se mueve alrededor de 10-1, una cuota que indica respeto por su potencial, pero sin la etiqueta de absoluto protagonista.

¿Cómo están las momios: Renegade, Commandment y The Puma?

Las casas de apuestas de referencia en el mercado estadounidense manejan una estructura de cuotas muy alineada, con estos tres nombres bien posicionados en la parte alta del listado.

Caballo Momios actuales (rango) Señal del mercado Renegade 4-1 a 9-2 Favorito claro, fuerte respaldo early Commandment 6-1 Principal alternativa al favorito The Puma 10-1 Contendiente serio con upside

¿Cuáles son las posiciones de salida para el Kentucky Derby 2026?

POSICIÓN CABALLO CUOTAS ENTRENADOR JINETE 1 Renegade 4-1 Todd Pletcher Irad Ortiz Jr. 2 Albus 30-1 Riley Mott Manny Franco 3 Intrepido 50-1 Jeff Mullins Hector Berrios 4 Litmus Test 50-1 Bob Baffert Martin Garcia 5 Right To Party 30-1 Kenny McPeek Chris Elliot 6 Commandment 6-1 Brad Cox Luis Saez 7 Danon Bourbon 20-1 Manabu Ikezoe Atsuya Nishimura 8 So Happy 15-1 Mark Glatt Mike Smith 9 The Puma 10-1 Gustavo Delgado Javier Castellano 10 Wonder Dean 30-1 Daisuke Takayanagi Ryusei Sakai 11 Increditbolt 20-1 Riley Mott Jaime Torres 12 Chief Wallabee 8-1 Bill Mott Junior Alvarado 13 Potente 20-1 Bob Baffert Juan Hernandez 14 Emerging Market 15-1 Chad Brown Flavien Prat 15 Pavlovian 30-1 Doug O’Neil Edwin Maldonado 16 Six Speed 50-1 Bhupat Seemar Brian Hernandez Jr. 17 Further Ado 6-1 Brad Cox John Velázquez 18 Golden Tempo 30-1 Cherie DeVaux Jose Ortiz 19 Fullerfort 20-1 Brad Cox Tyler Gaffalione 20 Great White* 50-1 John Ennis Alex Achard

Cómo leer las momios si vas a apostar en EE.UU.

Para el público en EE. UU., estas cuotas cuentan una historia clara: Renegade es el nombre lógico, Commandment es el plan B sólido y The Puma es el caballo que puede romper brackets si el ritmo de carrera le favorece. Antes de apostar, conviene monitorear tres cosas en las horas previas al disparo:

Cambios bruscos en momios (line movement) que indiquen entrada de dinero “sharp” sobre alguno de los tres.

Reportes de entrenamientos en Churchill Downs, especialmente si apuntan a mejoras o dudas físicas de última hora.

Condiciones de pista (rápida, mojada o fangosa), ya que algunos ejemplares se desempeñan mucho mejor en determinado tipo de superficie.

Si las cuotas se mantienen estables, Renegade seguirá siendo la elección más respaldada por el mercado, pero la historia reciente del Kentucky Derby nos recuerda que el favorito no siempre levanta las rosas. En un escenario tan volátil como este, contar con información actualizada y fuentes confiables es la mejor herramienta para tomar una decisión fundamentada antes de colocar tu próxima apuesta.