Elegir al ganador del Derby de Kentucky entre 20 caballos de tres años es un desafío enorme. A días de la carrera más importante del calendario hípico, que se disputará este sábado 2 de mayo, a partir de las 4:57 p.m. CDMX | 5:57 p.m. Colombia, Ecuador, Perú | 6:57 p.m. ET | 7:57 p.m. Argentina, Chile, Uruguay en Churchill Downs, incluso anticipar cuál será el favorito ya exige un análisis cuidadoso de rendimiento, forma reciente y condiciones de competencia. Conoce quiénes son los favoritos y cómo va las momios para los corceles Renegade, The Puma y Commandment.
¿Quién llega como favorito al Derby 2026?
Los tableros de apuestas en EE. UU. coinciden en que Renegade es el caballo a batir en esta edición 152 del Kentucky Derby en Churchill Downs. Libros de referencia como los asociados a CBS Sports lo listan como favorito principal con momios en torno a 4-1, reflejando la confianza del mercado en su capacidad de dominar la pista de 1¼ millas.
Otras proyecciones que recogen la lectura de expertos en hipismo también colocan a Renegade en la parte alta del tablero, con pequeñas variaciones que lo mueven entre 9-2 y 4-1 según el flujo de dinero en los días previos a la carrera. Esa ligera oscilación es normal a medida que entran apuestas grandes y se actualizan reports de entrenamientos matutinos.
Mientras tanto, Commandment y The Puma se han consolidado como opciones de valor para quienes buscan un payout atractivo sin irse a un longshot. En el caso de Commandment, su perfil de caballo consistente en pruebas de alto nivel lo mantiene en la franja de 6-1, mientras que The Puma se mueve alrededor de 10-1, una cuota que indica respeto por su potencial, pero sin la etiqueta de absoluto protagonista.
¿Cómo están las momios: Renegade, Commandment y The Puma?
Las casas de apuestas de referencia en el mercado estadounidense manejan una estructura de cuotas muy alineada, con estos tres nombres bien posicionados en la parte alta del listado.
|Caballo
|Momios actuales (rango)
|Señal del mercado
|Renegade
|4-1 a 9-2
|Favorito claro, fuerte respaldo early
|Commandment
|6-1
|Principal alternativa al favorito
|The Puma
|10-1
|Contendiente serio con upside
¿Cuáles son las posiciones de salida para el Kentucky Derby 2026?
|POSICIÓN
|CABALLO
|CUOTAS
|ENTRENADOR
|JINETE
|1
|Renegade
|4-1
|Todd Pletcher
|Irad Ortiz Jr.
|2
|Albus
|30-1
|Riley Mott
|Manny Franco
|3
|Intrepido
|50-1
|Jeff Mullins
|Hector Berrios
|4
|Litmus Test
|50-1
|Bob Baffert
|Martin Garcia
|5
|Right To Party
|30-1
|Kenny McPeek
|Chris Elliot
|6
|Commandment
|6-1
|Brad Cox
|Luis Saez
|7
|Danon Bourbon
|20-1
|Manabu Ikezoe
|Atsuya Nishimura
|8
|So Happy
|15-1
|Mark Glatt
|Mike Smith
|9
|The Puma
|10-1
|Gustavo Delgado
|Javier Castellano
|10
|Wonder Dean
|30-1
|Daisuke Takayanagi
|Ryusei Sakai
|11
|Increditbolt
|20-1
|Riley Mott
|Jaime Torres
|12
|Chief Wallabee
|8-1
|Bill Mott
|Junior Alvarado
|13
|Potente
|20-1
|Bob Baffert
|Juan Hernandez
|14
|Emerging Market
|15-1
|Chad Brown
|Flavien Prat
|15
|Pavlovian
|30-1
|Doug O’Neil
|Edwin Maldonado
|16
|Six Speed
|50-1
|Bhupat Seemar
|Brian Hernandez Jr.
|17
|Further Ado
|6-1
|Brad Cox
|John Velázquez
|18
|Golden Tempo
|30-1
|Cherie DeVaux
|Jose Ortiz
|19
|Fullerfort
|20-1
|Brad Cox
|Tyler Gaffalione
|20
|Great White*
|50-1
|John Ennis
|Alex Achard
Cómo leer las momios si vas a apostar en EE.UU.
Para el público en EE. UU., estas cuotas cuentan una historia clara: Renegade es el nombre lógico, Commandment es el plan B sólido y The Puma es el caballo que puede romper brackets si el ritmo de carrera le favorece. Antes de apostar, conviene monitorear tres cosas en las horas previas al disparo:
- Cambios bruscos en momios (line movement) que indiquen entrada de dinero “sharp” sobre alguno de los tres.
- Reportes de entrenamientos en Churchill Downs, especialmente si apuntan a mejoras o dudas físicas de última hora.
- Condiciones de pista (rápida, mojada o fangosa), ya que algunos ejemplares se desempeñan mucho mejor en determinado tipo de superficie.
Si las cuotas se mantienen estables, Renegade seguirá siendo la elección más respaldada por el mercado, pero la historia reciente del Kentucky Derby nos recuerda que el favorito no siempre levanta las rosas. En un escenario tan volátil como este, contar con información actualizada y fuentes confiables es la mejor herramienta para tomar una decisión fundamentada antes de colocar tu próxima apuesta.