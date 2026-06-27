La carrera por ser el goleador de la Copa del Mundo 2026 entra en su etapa más competitiva, destacando no solo por el nivel de los encuentros, sino por la marca impuesta por Lionel Messi, quien ya superó el récord histórico de anotaciones que ostentaba el alemán Miroslav Klose.

El delantero argentino lidera la tabla de artilleros, pero la ventaja es mínima frente a un grupo de perseguidores de élite mundial. Figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Erling Haaland y Ousmane Dembélé se mantienen a corta distancia en la clasificación, ejerciendo una presión constante sobre el puesto de vanguardia.

Por su parte, Cristiano Ronaldo acumula dos anotaciones en el certamen y permanece a la expectativa de cualquier oportunidad para recortar distancias con los puestos de arriba. El capitán luso se consolida como la principal referencia ofensiva de la selección de Portugal.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Jugador Goles Lionel Messi 5 goles Vinícius Júnior 4 goles Erling Haaland 4 goles Kylian Mbappé 4 goles Ousmane Dembélé 4 goles Brian Brobbey 3 goles Deniz Undav 3 goles Ismael Saibari 3 goles Ismaila Sarr 3 goles Johan Manzambi 3 goles Jonathan David 3 goles Matheus Cunha 3 goles Cristiano Ronaldo 2 goles Crysencio Summerville 2 goles Cyle Larin 2 goles Daichi Kamada 2 goles Daniel Muñoz 2 goles

Máximos goleadores históricos en los Mundiales

Lionel Messi (Argentina): 18 goles

Miroslav Klose (Alemania): 16 goles

Kylian Mbappé (Francia): 16 goles

Ronaldo (Brasil): 15 goles

Gerd Müller (República Federal de Alemania): 14 goles

Just Fontaine (Francia): 13 goles

Pelé (Brasil): 12 goles

Jürgen Klinsmann (República Federal de Alemania): 11 goles

Sandor Kocsis (Hungría): 11 goles

Harry Kane (Inglaterra): 10 goles

Gabriel Batistuta (Argentina): 10 goles

Teófilo Cubillas (Perú): 10 goles

Grzegorz Lato (Polonia): 10 goles

Gary Lineker (Inglaterra): 10 goles

Thomas Müller (Alemania): 10 goles

Helmut Rahn (República Federal de Alemania): 10 goles

Cristiano Ronaldo (Portugal): 10 goles

Ademir (Brasil): 9 goles

Roberto Baggio (Italia): 9 goles

Eusébio (Portugal): 9 goles

Jairzinho (Brasil): 9 goles

Paolo Rossi (Italia): 9 goles

Karl Heinz Rummenigge (República Federal de Alemania): 9 goles

Uwe Seeler (República Federal de Alemania): 9 goles

Vavá (Brasil): 9 goles

Christian Vieri (Italia): 9 goles

David Villa (España): 9 goles

¿Cuántos goles tiene Lionel Messi en los Mundiales?

El Mundial Estados Unidos, México y Canadá quedará en la historia para el pueblo argentino. En este torneo, Lionel Messi se coronó como el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 18 tantos.