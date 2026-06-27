La carrera por ser el goleador de la Copa del Mundo 2026 entra en su etapa más competitiva, destacando no solo por el nivel de los encuentros, sino por la marca impuesta por Lionel Messi, quien ya superó el récord histórico de anotaciones que ostentaba el alemán Miroslav Klose.
El delantero argentino lidera la tabla de artilleros, pero la ventaja es mínima frente a un grupo de perseguidores de élite mundial. Figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Erling Haaland y Ousmane Dembélé se mantienen a corta distancia en la clasificación, ejerciendo una presión constante sobre el puesto de vanguardia.
Por su parte, Cristiano Ronaldo acumula dos anotaciones en el certamen y permanece a la expectativa de cualquier oportunidad para recortar distancias con los puestos de arriba. El capitán luso se consolida como la principal referencia ofensiva de la selección de Portugal.
Tabla de goleadores del Mundial 2026
|Jugador
|Goles
|Lionel Messi
|5 goles
|Vinícius Júnior
|4 goles
|Erling Haaland
|4 goles
|Kylian Mbappé
|4 goles
|Ousmane Dembélé
|4 goles
|Brian Brobbey
|3 goles
|Deniz Undav
|3 goles
|Ismael Saibari
|3 goles
|Ismaila Sarr
|3 goles
|Johan Manzambi
|3 goles
|Jonathan David
|3 goles
|Matheus Cunha
|3 goles
|Cristiano Ronaldo
|2 goles
|Crysencio Summerville
|2 goles
|Cyle Larin
|2 goles
|Daichi Kamada
|2 goles
|Daniel Muñoz
|2 goles
Máximos goleadores históricos en los Mundiales
- Lionel Messi (Argentina): 18 goles
- Miroslav Klose (Alemania): 16 goles
- Kylian Mbappé (Francia): 16 goles
- Ronaldo (Brasil): 15 goles
- Gerd Müller (República Federal de Alemania): 14 goles
- Just Fontaine (Francia): 13 goles
- Pelé (Brasil): 12 goles
- Jürgen Klinsmann (República Federal de Alemania): 11 goles
- Sandor Kocsis (Hungría): 11 goles
- Harry Kane (Inglaterra): 10 goles
- Gabriel Batistuta (Argentina): 10 goles
- Teófilo Cubillas (Perú): 10 goles
- Grzegorz Lato (Polonia): 10 goles
- Gary Lineker (Inglaterra): 10 goles
- Thomas Müller (Alemania): 10 goles
- Helmut Rahn (República Federal de Alemania): 10 goles
- Cristiano Ronaldo (Portugal): 10 goles
- Ademir (Brasil): 9 goles
- Roberto Baggio (Italia): 9 goles
- Eusébio (Portugal): 9 goles
- Jairzinho (Brasil): 9 goles
- Paolo Rossi (Italia): 9 goles
- Karl Heinz Rummenigge (República Federal de Alemania): 9 goles
- Uwe Seeler (República Federal de Alemania): 9 goles
- Vavá (Brasil): 9 goles
- Christian Vieri (Italia): 9 goles
- David Villa (España): 9 goles
¿Cuántos goles tiene Lionel Messi en los Mundiales?
El Mundial Estados Unidos, México y Canadá quedará en la historia para el pueblo argentino. En este torneo, Lionel Messi se coronó como el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 18 tantos.