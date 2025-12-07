El Gran Premio de Abu Dabi se prepara para un épico cierre de temporada, ya que el Campeonato Mundial de Fórmula 1 llega a la última cita con tres pilotos aún en contención por el título, algo inédito desde 2010. Pese a que los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, tuvieron oportunidades de sentenciar la corona, la consistencia y velocidad de Max Verstappen (Red Bull) lo mantienen firme en la lucha en el circuito donde comenzó su era de dominio. El circuito de Yas Marina, con un costo de más de $1 billón de dólares en su construcción, ha sido sede de cuatro definiciones de título.

El icónico trazado de los Emiratos Árabes Unidos, que debutó en 2009, fue modificado drásticamente antes del showdown de 2021 para mejorar la crítica falta de oportunidades de adelantamiento. Los lentos complejos de curvas fueron reemplazados por giros rápidos y fluidos, creando 16 curvas de alta y media velocidad. La mejor oportunidad para el sorpasso se encuentra ahora en la intensa zona de frenado de la Curva 6.

Para esta decisiva carrera, el formato vuelve al clásico de tres sesiones de práctica, Clasificación y Carrera, sin la Sprint del sábado. Sin embargo, la primera práctica contará con la participación de varios pilotos de reserva, incluyendo a Arvid Lindblad (Red Bull) y Arthur Leclerc (Ferrari), mientras que el contendiente Oscar Piastri (McLaren) cederá crucialmente su asiento en la P1.

El ambiente en Abu Dabi será el habitual: todas las sesiones clave se celebrarán al atardecer o noche, con temperaturas esperadas de unos 23 grados Celsius durante todo el fin de semana. El circuito de Yas Marina se convertirá, una vez más, en el escenario de la carrera más importante del año para determinar al Campeón Mundial de F1 2025.

¿Quién es el nuevo campeón de la Fórmula 1 por la temporada 2025?

Todavía no se conoce quién es el nuevo campeón de la temporada 2025 de la Fórmula 1 entre Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren), los tres candidatos que ocupan los primeros puestos de la clasificación y que se disputan el título del Mundial de Pilotos.

Entre Verstappen, Norris y Piastri, el británico es el que más opciones tiene de alzarse por primera vez como campeón de la Fórmula 1. | Crédito: @F1 / X

¿Qué necesita Lando Norris (McLaren) para ser Campeón de F1?

Norris llega a Abu Dabi en la posición más cómoda, con una ventaja de 12 puntos sobre Verstappen y 16 puntos sobre Piastri, lo que le permite controlar su propio destino. El camino más sencillo para el británico es terminar la carrera del domingo en el tercer puesto o mejor, lo cual le garantizaría el campeonato automáticamente, sin importar el resultado de sus rivales. Incluso si no sube al podio, Norris podría asegurar el título terminando en el séptimo lugar o mejor, siempre y cuando ni Verstappen ni Piastri ganen la carrera.

¿Qué combinaciones harían a Lando Norris campeón de la F1? El británico de McLaren se convertirá en el nuevo monarca de la ‘categoría reina’ solo si:

Sube al podio.

Finaliza cuarto y Verstappen no gana.

Acaba quinto y Verstappen no gana.

Termina sexto y ni Verstappen, ni Piastri ganan.

Concluye séptimo y ni Verstappen, ni Piastri ganan.

Queda octavo, Verstappen no mejora un tercer puesto y Piastri no gana.

Es noveno, Verstappen no pasa del cuarto puesto y Piastri no gana.

Es décimo, Verstappen no pasa del cuarto puesto y Piastri no pasa del tercero.

No obtiene puntos, Verstappen no pasa del cuarto puesto y Piastri no pasa del tercero.

¿Qué necesita Max Verstappen (Red Bull) para ganar su quinto título consecutivo?

Tras reducir una desventaja de 104 puntos en los últimos meses, Verstappen aún necesita una victoria y ayuda externa para empatar el récord de cinco títulos consecutivos de Michael Schumacher. El escenario “simplemente encantador” para el neerlandés requiere ganar la carrera del domingo y que Norris finalice fuera del podio (cuarto lugar o peor). Si Verstappen termina segundo o tercero, necesitaría un resultado muy malo de Norris (terminar octavo o noveno) y que Piastri no gane, siendo esta una opción más improbable y dependiente de terceros.

¿Qué combinaciones harían a Max Verstappen pentacampeón de la F1? El neerlandés de Red Bull se alzará por quinta vez consecutiva como el soberano del ‘deporte motor’ solo si:

Gana la carrera y Norris no sube al podio.

Finaliza segundo, Norris no pasa del octavo puesto y Piastri no termina entre las dos primeras posiciones.

Queda tercero, Norris no pasa del noveno puesto y Piastri no acaba entre los dos primeros lugares.

¿Qué necesita Oscar Piastri (McLaren) para ganar el Campeonato de F1?

El camino de Piastri es el más estrecho, necesitando el mejor resultado de su carrera y mucha suerte. El australiano, a 16 puntos de Norris, debe terminar en el top 2 para tener cualquier opción. Si Piastri gana la carrera, Norris debe terminar sexto o peor para que el título sea suyo, sin importar lo que haga Verstappen. Si Piastri termina segundo, Norris debe finalizar en el décimo puesto o peor y Verstappen no debe terminar más alto que el cuarto lugar, un escenario que se considera poco realista dada la consistencia de Norris.

¿Qué combinaciones harían a Oscar Piastri campeón de la F1? El australiano de McLaren daría el batacazo al conquistar su primera corona en la Fórmula Uno solo si:

Gana la carrera y Norris no pasa del sexto puesto.

Finaliza segundo, Norris no pasa del décimo puesto y Verstappen no pasa del cuarto.

Como ya es habitual en los últimos años, Abu Dabi acoge la última parada del 'Gran Circo' de la temporada de la Fórmula 1, todavía con todo en juego entre los tres pilotos que encabezan la clasificación. | Crédito: F1 / Facebook

Horarios de la carrera del GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO en el mundo

El Gran Premio de Abu Dabi 2025 empezará desde las 5:00 p.m. hora local (GMT+4) en el Circuito de Yas Marina el domingo 7 de diciembre por la vigésima cuarta y última jornada del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Revisa los horarios de diferentes países de todo el mundo.

Los Ángeles: 05:00 am

Vancouver: 05:00 am

Ciudad de México: 7:00 am

Austin: 7:00 am

Lima: 8:00 am

Miami: 8:00 am

Montreal: 8:00 am

São Paulo: 10:00 am

Londres: 1:00 pm

Lagos: 2:00 pm

Ámsterdam: 2:00 pm

Barcelona: 2:00 pm

Mónaco: 2:00 pm

Roma: 2:00 pm

Budapest: 2:00 pm

Johannesburgo: 3:00 pm

Helsinki: 3:00 pm

Yidda: 4:00 pm

Estambul: 4:00 pm

Sakhir: 4:00 pm

Yas Marina: 5:00 pm

Nueva Delhi: 6:30 pm

Yakarta: 8:00 pm

Singapur: 9:00 pm

Perth: 9:00 pm

Shanghái: 9:00 pm

Seúl: 10:00 pm

Tokio: 10:00 pm

Melbourne: 11:00 pm

Auckland: 1:00 am del lunes 8 de diciembre

Horario de Estados Unidos de la carrera del GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO

HORARIOS 8:00 am ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 am (UTC-6) - Hora de la Montaña Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 6:00 am MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:00 am PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

El inglés Lando Norris (McLaren) llega líder del Mundial de Fórmula Uno al Gran Premio de Abu Dabi, el último del año, en el que apuntará a un primer título que también busca su compañero, el australiano Oscar Piastri, en el circuito de Yas Marina, donde el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) puede completar un auténtico milagro deportivo si acaba capturando una quinta corona seguida en la categoría reina. | Crédito: @F1 / X

¿Dónde ver la carrera de F1 por GP de Abu Dabi 2025?

Desde Estados Unidos, la transmisión del Gran Premio de Abu Dabi 2025 estará disponible por ESPN y ESPN Deportes; mientras que para México, se verá a través de SKY Sports y Sky+. Asimismo, la cobertura de la carrera de Fórmula 1 se podrá disfrutar por streaming Disney+ (para Sudamérica y Centroamérica), DAZN (para Europa) y F1 TV Pro (en países seleccionados).

Cabe señalar que para ver ESPN, las opciones cambian dependiendo del país, ya que en algunos se podrá ver cada carrera en la señal tradicional del servicio de cable, pero en otros se necesitaban otras alternativas, como ESPN 2.

Datos sobre el GP de Abu Dabi 2025

Fecha: Domingo, 7 de diciembre 2025

Domingo, 7 de diciembre 2025 Horario: 8:00 am ET (USA) y Hora de Lima / 7:00 am (Tiempo del Centro de México) / 2:00 pm (horario peninsular de España)

8:00 am ET (USA) y Hora de Lima / 7:00 am (Tiempo del Centro de México) / 2:00 pm (horario peninsular de España) Autódromo: Circuito de Yas Marina, ubicado en la Isla de Yas, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

Circuito de Yas Marina, ubicado en la Isla de Yas, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) Número de vueltas: 58

58 Longitud del circuito: 5.281 km

5.281 km Distancia de carrera: 306.183 km

306.183 km Canal TV / Streaming: ESPN y ESPN Deportes (USA); Sky Sports y Sky+ (México) / Disney+ Premium (Latinoamérica) / DAZN (España) y F1 TV Pro (en países seleccionados)

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Abu Dabi 2025, vigésima cuarta y última jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 58 vueltas en el Circuito Internacional de Losail, de 5.281km de longitud, el domingo 7 de diciembre. | Crédito: GEC