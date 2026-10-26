El mundo del fútbol se paraliza este lunes 26 de octubre de 2026. Todas las miradas estarán puestas en el London Palladium, en Londres, Inglaterra, donde las máximas figuras del deporte rey desfilarán para la ceremonia del Balón de Oro 2026. En su edición número 70, el máximo galardón se entregará fuera de Francia; esto es en honor a Sir Stanley Matthews, primer ganador del trofeo.

Las expectativas están por conocer quién ganará el Balón de Oro 2026. En una temporada donde se disputó el Mundial, de los 30 nominados, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane y Lamine Yamal son los favoritos para llevarse el trofeo. Cada uno tiene sus argumentos para conquistar tan importante galardón.

¿Quiénes son los candidatos para ganar el Balón de Oro 2026?

Son 30 nominados, pero para los expertos el ganador del Balón de Oro 2026 se deberá definir entre Lionel Messi, Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

Lamine Yamal (FC Barcelona / España): Parte como el principal candidato tras consagrarse campeón del mundo con la selección española y conquistar LaLiga con el conjunto azulgrana.

Parte como el principal candidato tras consagrarse campeón del mundo con la selección española y conquistar LaLiga con el conjunto azulgrana. Lionel Messi (Inter Miami / Argentina) . La Copa del Mundo del capitán argentino es de admirar. A sus 39 años, Leo lideró a la Albiceleste hasta la final del Mundial, donde cayó contra España. Anotó goles claves y brindó magníficas asistencias. Para varios, debería ganar su noveno Balón de Oro.

. La Copa del Mundo del capitán argentino es de admirar. A sus 39 años, Leo lideró a la Albiceleste hasta la final del Mundial, donde cayó contra España. Anotó goles claves y brindó magníficas asistencias. Para varios, debería ganar su noveno Balón de Oro. Harry Kane (Bayern Múnich / Inglaterra): Su candidatura se sostiene en una campaña goleadora histórica (Bota de Oro europea, campeón de la Bundesliga y de la DFB-Pokal con más de 70 goles entre club y selección), además de alcanzar el tercer puesto en el Mundial con Inglaterra.

Su candidatura se sostiene en una campaña goleadora histórica (Bota de Oro europea, campeón de la Bundesliga y de la DFB-Pokal con más de 70 goles entre club y selección), además de alcanzar el tercer puesto en el Mundial con Inglaterra. Kylian Mbappé (Real Madrid / Francia): Ganador de la Bota de Oro del Mundial 2026 (10 goles) y autor de más de 50 tantos en la temporada con el cuadro blanco, donde fue su máxima figura. El argumento que sostienen es que, al tratarse de un trofeo individual, los números del delantero francés son inigualables.

Ganador de la Bota de Oro del Mundial 2026 (10 goles) y autor de más de 50 tantos en la temporada con el cuadro blanco, donde fue su máxima figura. El argumento que sostienen es que, al tratarse de un trofeo individual, los números del delantero francés son inigualables. Rodri (Manchester City - FC Barcelona / España): Eje fundamental en el mediocampo de España para la obtención del título mundialista.

Lista completa de los 30 nominados

Los jugadores nominados al Balón de Oro 2026:

Jugador Equipo País Jude Bellingham Real Madrid Inglaterra Pau Cubarsí Barcelona España Marc Cucurella Chelsea / Real Madrid España Ousmane Dembélé PSG Francia Luis Díaz Bayern Múnich Colombia Bruno Fernandes Manchester United Portugal Gabriel Magalhães Arsenal Brasil Erling Haaland Manchester City Noruega Achraf Hakimi PSG Marruecos Harry Kane Bayern Múnich Inglaterra Khvicha Kvaratskhelia PSG Georgia Lamine Yamal FC Barcelona España Sadio Mané Al Nassr Senegal Marquinhos PSG Brasil Lautaro Martínez Inter de Milán Argentina Kylian Mbappé Real Madrid Francia Nuno Mendes PSG Portugal Lionel Messi Inter Miami Argentina João Neves PSG Francia Michael Olise Bayern Múnich Francia Willian Pacho PSG Ecuador Julián Quiñones Al-Qadsiah México Declan Rice Arsenal Inglaterra Rodri Manchester City / FC Barcelona España Fabián Ruiz PSG España William Saliba Arsenal Francia Dayot Upamecano Bayern Múnich Francia Vinícius Júnior Real Madrid Brasil Vitinha PSG Portugal Ferran Torres FC Barcelona / Paris Saint-Germain España

Principales candidatas al Balón de Oro Femenino 2026

En la categoría femenina, la lista de 30 nominadas tiene como grandes favoritas:

Patri Guijarro (FC Barcelona / España)

(FC Barcelona / España) Ewa Pajor (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Caroline Graham Hansen (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Mariona Caldentey (Arsenal)

(Arsenal) Alexia Putellas (FC Barcelona / London City Lionesses)

(FC Barcelona / London City Lionesses) Khadija Shaw (Manchester City)

(Manchester City) Barbra Banda (Orlando Pride)

El Balón de Oro 2026 reúne en Londres a las principales figuras del fútbol mundial, con nombres como Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Michael Olise y Ousmane Dembélé entre los protagonistas de la conversación futbolística internacional. Los aficionados que buscan seguir la ceremonia EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO pueden consultar las opciones de transmisión disponibles según su país, con señales y plataformas como ESPN, TUDN, Disney Plus, ViX y Movistar+, de acuerdo con los derechos de emisión de cada mercado. La gala en Londres concentra la atención por la posibilidad de conocer al ganador del máximo reconocimiento individual del fútbol, en una edición que despierta el interés de los seguidores de las grandes estrellas, sus temporadas y sus opciones de conquistar el prestigioso galardón. (VIDEO DE X: @ballondor)