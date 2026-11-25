Jennifer Barreto llegó a Miss Universo por un camino distinto al de muchas reinas de belleza. Antes de incursionar en los concursos, desarrolló una trayectoria vinculada con la psicología, el trabajo social y la atención a familias militares. A esa experiencia se suman su vida como esposa y madre y un compromiso con el bienestar de las comunidades que ha marcado buena parte de su historia personal y profesional.

El martes 24 de noviembre de 2026, la representante de Puerto Rico, de 27 años, fue coronada Miss Universo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. Su victoria le dio a la isla su sexta corona y puso fin a una espera de dos décadas. Además, su coronación representó un hito para el certamen: se convirtió en la primera madre en conquistar el título desde que la organización modificó sus reglas de elegibilidad en 2023.

PUERTO RICO se convierte en la nueva Miss Universe 2026 🇵🇷 Jennifer Barreto hace historia y consigue la sexta corona universal para nuestra isla. ✨ https://t.co/XaTAn71BnQ — Wapa Televisión (@WapaTV) November 25, 2026

Jennifer Barreto: ficha biográfica de Miss Universo 2026

Nombre público: Jennifer Barreto, también conocida como «La Barreto».

Jennifer Barreto, también conocida como «La Barreto». Fecha de nacimiento: 17 de diciembre de 1998.

17 de diciembre de 1998. Edad al ganar Miss Universo: 27 años.

27 años. Lugar de nacimiento: Mayagüez, Puerto Rico.

Mayagüez, Puerto Rico. Nacionalidad: Puertorriqueña.

Puertorriqueña. Estado civil: Casada.

Casada. Esposo: Yan Carlos Barreto Calderón.

Yan Carlos Barreto Calderón. Hija: Penélope, nacida en 2019.

Penélope, nacida en 2019. Formación académica: Estudios en Psicología y maestrías en Psicología y Trabajo Social Clínico.

Estudios en Psicología y maestrías en Psicología y Trabajo Social Clínico. Trayectoria profesional: Psicología, trabajo social y programas de prevención y apoyo a familias militares.

Psicología, trabajo social y programas de prevención y apoyo a familias militares. Representación nacional: San Sebastián, en Miss Universe Puerto Rico 2026.

San Sebastián, en Miss Universe Puerto Rico 2026. Título internacional: Miss Universo 2026.

De Mayagüez a Miss Universo: los orígenes de Jennifer Barreto

Jennifer Barreto nació el 17 de diciembre de 1998 en Mayagüez, al oeste de Puerto Rico. Aunque creció en una isla con una larga tradición en los concursos de belleza, su primera apuesta profesional estuvo lejos de las pasarelas. Durante sus primeros años de formación se inclinó por la psicología y el estudio de los problemas que afectan a las personas y sus entornos familiares.

Comenzó sus estudios universitarios en Psicología en Kentucky y posteriormente obtuvo dos maestrías: una en Psicología y otra en Trabajo Social Clínico. Su preparación también incluyó conocimientos relacionados con la intervención en trauma, la protección infantil y la prevención de la violencia doméstica y del suicidio.

SAN JUAN (PUERTO RICO), 24/11/2026.- Puerto Rico volvió a conquistar el máximo título de belleza internacional con Jennifer Barreto, elegida Miss Universo 2026 entre 116 candidatas. La gran final también definió a las cuatro finalistas que acompañaron a la nueva soberana en el podio. FOTO DE MISS UNIVERSE (INSTAGRAM: missuniverse) / MISS UNIVERSE

Esa formación orientó su trayectoria hacia la atención de familias y la prevención de situaciones de riesgo. Antes de representar a Puerto Rico en un escenario internacional, Barreto ya había desarrollado experiencia en iniciativas destinadas a fortalecer el bienestar de las comunidades. Su perfil profesional, construido lejos de los reflectores, terminaría convirtiéndose en uno de los aspectos más interesantes de su presentación como candidata.

Su trabajo con familias del Ejército de Estados Unidos

En 2021, Barreto comenzó su trayectoria profesional en Fort Hood, Texas, dentro de programas de apoyo a familias militares. Allí desempeñó funciones relacionadas con la educación, la prevención y la respuesta ante situaciones de crisis.

Su labor incluyó el acompañamiento a familias afectadas por violencia doméstica y abuso infantil, así como actividades de formación e identificación de factores de riesgo. Más adelante asumió responsabilidades vinculadas con la evaluación de necesidades comunitarias y el desarrollo de estrategias de prevención.

Imponente y dueña del escenario. 🇵🇷 Nuestra reina Jennifer Barreto brilló en la pasarela de traje de baño entre las 30 semifinalistas. ¡Sintoniza este espectáculo en vivo por #WapaTV y https://t.co/9AUj6fBYZr! ✨ #MissUniverse2026 https://t.co/zwFw7AE8pk — Wapa Televisión (@WapaTV) November 25, 2026

También participó en actividades de voluntariado en el Carl R. Darnall Army Medical Center y en iniciativas de apoyo comunitario en Puerto Rico.

Esta experiencia permite entender una dimensión de su historia que va más allá de los concursos de belleza. La atención a familias, la protección de la infancia y la prevención de la violencia ya formaban parte de su vida profesional antes de que encontrara en Miss Universo una plataforma para ampliar el alcance de esas causas.

Jennifer Barreto: su esposo, su hija y el desafío de la maternidad

Barreto está casada con Yan Carlos Barreto Calderón, sargento del Ejército estadounidense, y es madre de Penélope, nacida en 2019. Su participación en los certámenes se sumó, por tanto, a una vida que ya incluía responsabilidades familiares y una trayectoria profesional.

La maternidad ocupa un lugar central en su historia pública y explica parte del significado de su coronación. En 2023, Miss Universo modificó sus requisitos de participación y abrió la competencia a mujeres casadas y madres, una transformación que amplió las posibilidades para quienes anteriormente quedaban excluidas por su situación familiar.

Es importante recordar que Jennifer Colón ya había ganado Miss Universe Puerto Rico siendo madre en 2024. Barreto, por su parte, llevó ese precedente al escenario internacional al convertirse en la primera madre en conquistar la corona universal bajo las nuevas reglas.

Durante una entrevista con Telemundo, la puertorriqueña explicó cómo organizó su vida familiar para cumplir con los compromisos de la competencia. Destacó especialmente el respaldo de su esposo, su madre, su suegra y su abuela, quienes contribuyeron a distribuir las responsabilidades durante sus viajes y actividades oficiales.

También recordó una conversación con Penélope después de regresar de Venezuela. Según relató, su hija se mostró feliz por las labores de ayuda que realizaba y le manifestó su deseo de verla ganar el concurso para que pudiera continuar apoyando a otras personas.

Barreto ha defendido que la maternidad no representa una limitación para desarrollar una carrera profesional o asumir nuevos desafíos. Su experiencia personal se convirtió así en parte de su presentación ante el público internacional: una mujer que no tuvo que dejar atrás su vida familiar para perseguir una aspiración que terminó llevándola hasta la corona.

Su llegada a Miss Universe Puerto Rico 2026

La incursión de Jennifer Barreto en los concursos de belleza fue relativamente reciente. Su preparación para Miss Universe Puerto Rico comenzó durante el verano de 2025, sin una trayectoria consolidada en el modelaje ni experiencia destacada en certámenes anteriores.

El proceso supuso incorporar nuevas habilidades a su experiencia profesional: desenvolvimiento escénico, pasarela, comunicación y preparación para las distintas etapas de la competencia. Era un territorio diferente al de la psicología y el trabajo social, pero también una oportunidad para explorar una faceta que hasta entonces no había ocupado un lugar central en su vida.

Barreto representó al municipio de San Sebastián y compitió junto a otras 34 candidatas. El 25 de junio de 2026 consiguió el título de Miss Universe Puerto Rico y obtuvo reconocimientos especiales por su desempeño en pasarela, sonrisa y piel radiante.

La victoria nacional le permitió avanzar a la 75.ª edición de Miss Universo, que se celebraría en su propia tierra. En pocos meses pasó de descubrir las exigencias de una pasarela a asumir la representación de Puerto Rico ante candidatas de diferentes regiones del mundo.

Cómo se preparó Jennifer Barreto para conquistar Miss Universo 2026

La preparación internacional exigió mucho más que entrenamiento físico y desenvolvimiento escénico. Barreto también trabajó en su comunicación, seguridad ante las cámaras y conocimiento de la identidad cultural puertorriqueña, aspectos que consideraba fundamentales para representar a su país.

Uno de los elementos que incorporó a su preparación fue la investigación sobre la cultura afrodescendiente de Puerto Rico. Su intención era compartir las tradiciones y expresiones culturales de la isla con las demás participantes, además de mostrar una identidad que trasciende sus paisajes y atractivos turísticos.

SAN JUAN (PUERTO RICO), 24/11/2026.- Jennifer Barreto, de Puerto Rico, ganó Miss Universo 2026. Conoce los resultados oficiales, la ganadora y el Top 5 del certamen. FOTO DE INSTAGRAM MISS UNIVERSE (IG: missuniverse) / MISS UNIVERSE

La gestión emocional también ocupó un lugar importante. Durante una conversación con Telemundo, reconoció que las críticas sobre su apariencia física y su desempeño podían convertirse en una fuente de presión. Por esa razón decidió reducir su exposición a las redes sociales y concentrarse en los comentarios que realmente podían contribuir a su crecimiento.

«Yo pienso que las críticas constructivas me las quedo, pero las destructivas no te apoyan, no te aportan en nada», expresó al referirse al impacto de los comentarios negativos durante la competencia.

También reflexionó sobre la importancia de recibir acompañamiento psicológico o profesional durante un proceso tan exigente. Aunque su formación académica estaba relacionada con la salud mental, reconoció que vivir una experiencia de esa naturaleza desde el otro lado le permitió comprender todavía más la importancia de cuidar el bienestar emocional.

La noche en que Jennifer Barreto ganó Miss Universo 2026

El martes 24 de noviembre de 2026, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, recibió la final de la 75.ª edición de Miss Universo. La competencia reunió a 116 candidatas y concluyó con la coronación de la representante anfitriona, que encontró en el escenario de su propio país el momento más importante de su trayectoria.

Barreto avanzó hasta la instancia definitiva y encabezó el grupo de cinco finalistas. El resultado quedó de la siguiente manera:

Ganadora: Jennifer Barreto, de Puerto Rico. Primera finalista: Melissa Núñez, de República Dominicana. Segunda finalista: Clara Vegas, de Venezuela. Tercera finalista: Beatrice Millan-Windorski, de Filipinas. Cuarta finalista: Georgia Waddington, de Nueva Zelanda.

La mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, le entregó la corona ante el público puertorriqueño. La escena puso el broche final a una edición especial que celebró los 75 años de historia del concurso y que tuvo a la isla caribeña como anfitriona.

La sexta corona de Puerto Rico: las reinas que hicieron historia

Con su victoria, Jennifer Barreto se sumó a las cinco puertorriqueñas que habían ganado anteriormente Miss Universo. Su nombre pasó a formar parte de una lista que representa uno de los capítulos más importantes de la historia de los concursos de belleza en el Caribe.

Marisol Malaret: Miss Universo 1970.

Miss Universo 1970. Deborah Carthy-Deu: Miss Universo 1985.

Miss Universo 1985. Dayanara Torres: Miss Universo 1993.

Miss Universo 1993. Denise Quiñones: Miss Universo 2001.

Miss Universo 2001. Zuleyka Rivera: Miss Universo 2006.

Miss Universo 2006. Jennifer Barreto: Miss Universo 2026.

El triunfo puso fin a 20 años sin una nueva coronación para la isla y tuvo la particularidad de producirse en territorio puertorriqueño. La última representante que había conseguido el título antes de Barreto fue Zuleyka Rivera, quien se convirtió en reina universal en 2006.

Para Jennifer, la victoria abrió una etapa completamente diferente: pasó de una carrera centrada en la prevención y el apoyo comunitario a ejercer una representación internacional. Su historia incorpora un nuevo capítulo a la trayectoria de las ganadoras del concurso: el de una mujer que llegó a la corona después de construir una vida profesional, formar una familia y asumir la maternidad.

La corona representa mucho más que el reconocimiento a su desempeño sobre el escenario. Para Jennifer Barreto, es el comienzo de una etapa en la que podrá llevar su historia, su formación profesional y sus causas sociales a una audiencia internacional. Puerto Rico recuperó el título después de dos décadas y encontró en su nueva reina a una mujer cuya trayectoria comenzó lejos de las pasarelas.