El Supernova Strikers 2025 encendió el Palacio de los Deportes de Ciudad de México con una velada que combinó combates de boxeo, actuaciones musicales y un espectáculo digital que reunió a influencers, artistas y comediantes.

La noche alcanzó su punto más alto con la pelea estelar de Alana Flores vs. Gala Montes, un combate que mantuvo a la audiencia conectada hasta el último asalto. Antes, se vivieron duelos cargados de adrenalina como el de Luis “Pride” vs. Shelao y la sorpresiva batalla entre Franco Escamilla y Escorpión Dorado, que arrancó risas y emoción en partes iguales.

Resultados de Supernova Strikers 2025

Pelea Resultado Luis “Pride” vs. Shelao Ganó Luis “Pride” por nocaut en el 3° asalto (primera victoria para México) Mercedes Roa vs. Milica Ganó Milica por decisión unánime (pelea muy cerrada) Westcol vs. Mario Bautista Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado Alana Flores vs. Gala Montes (Estelar)

Cartelera oficial de Supernova Strikers 2025

Mercedes Roa vs. Milica

Presentación de Christian Nodal

Westcol vs. Mario Bautista

Presentación de Gabito Ballesteros

Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado

Presentación de María Becerra

Alana Flores vs. Gala Montes (pelea estelar)

¿Dónde ver Supernova Strikers: Orígenes 2025 en vivo?

Los fanáticos pudieron disfrutar la función de manera gratuita a través de las plataformas oficiales del evento en YouTube, Twitch, Facebook y TikTok, además de la aplicación DAZN.