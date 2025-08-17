Mira aquí todos los resultados que dejó Supernova Strikers 2025 desde el Palacio de los Deportes en Ciudad de México. (Foto: Supernova Strikers)
Mira aquí todos los resultados que dejó Supernova Strikers 2025 desde el Palacio de los Deportes en Ciudad de México. (Foto: Supernova Strikers)
Andrés Manrique
Andrés Manrique

El Supernova Strikers 2025 encendió el Palacio de los Deportes de Ciudad de México con una velada que combinó combates de boxeo, actuaciones musicales y un espectáculo digital que reunió a influencers, artistas y comediantes.

La noche alcanzó su punto más alto con la pelea estelar de Alana Flores vs. Gala Montes, un combate que mantuvo a la audiencia conectada hasta el último asalto. Antes, se vivieron duelos cargados de adrenalina como el de Luis “Pride” vs. Shelao y la sorpresiva batalla entre Franco Escamilla y Escorpión Dorado, que arrancó risas y emoción en partes iguales.

Resultados de Supernova Strikers 2025

PeleaResultado
Luis “Pride” vs. ShelaoGanó Luis “Pride” por nocaut en el 3° asalto (primera victoria para México)
Mercedes Roa vs. MilicaGanó Milica por decisión unánime (pelea muy cerrada)
Westcol vs. Mario Bautista
Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado
Alana Flores vs. Gala Montes (Estelar)

Cartelera oficial de Supernova Strikers 2025

  • Mercedes Roa vs. Milica
  • Presentación de Christian Nodal
  • Westcol vs. Mario Bautista
  • Presentación de Gabito Ballesteros
  • Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado
  • Presentación de María Becerra
  • Alana Flores vs. Gala Montes (pelea estelar)

¿Dónde ver Supernova Strikers: Orígenes 2025 en vivo?

Los fanáticos pudieron disfrutar la función de manera gratuita a través de las plataformas oficiales del evento en YouTube, Twitch, Facebook y TikTok, además de la aplicación DAZN.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC