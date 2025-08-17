El Supernova Strikers 2025 encendió el Palacio de los Deportes de Ciudad de México con una velada que combinó combates de boxeo, actuaciones musicales y un espectáculo digital que reunió a influencers, artistas y comediantes.
La noche alcanzó su punto más alto con la pelea estelar de Alana Flores vs. Gala Montes, un combate que mantuvo a la audiencia conectada hasta el último asalto. Antes, se vivieron duelos cargados de adrenalina como el de Luis “Pride” vs. Shelao y la sorpresiva batalla entre Franco Escamilla y Escorpión Dorado, que arrancó risas y emoción en partes iguales.
Resultados de Supernova Strikers 2025
|Pelea
|Resultado
|Luis “Pride” vs. Shelao
|Ganó Luis “Pride” por nocaut en el 3° asalto (primera victoria para México)
|Mercedes Roa vs. Milica
|Ganó Milica por decisión unánime (pelea muy cerrada)
|Westcol vs. Mario Bautista
|Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado
|Alana Flores vs. Gala Montes (Estelar)
Cartelera oficial de Supernova Strikers 2025
- Mercedes Roa vs. Milica
- Presentación de Christian Nodal
- Westcol vs. Mario Bautista
- Presentación de Gabito Ballesteros
- Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado
- Presentación de María Becerra
- Alana Flores vs. Gala Montes (pelea estelar)
¿Dónde ver Supernova Strikers: Orígenes 2025 en vivo?
Los fanáticos pudieron disfrutar la función de manera gratuita a través de las plataformas oficiales del evento en YouTube, Twitch, Facebook y TikTok, además de la aplicación DAZN.