El Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte (Estados Unidos), se convertirá en el epicentro del fútbol norteamericano este miércoles 29 de julio de 2026 a partir de las 8pm ET / 5pm PT , cuando las figuras de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX se midan en una nueva edición del All-Star Game que se transmitirá a nivel global mediante Apple TV. Este compromiso marca el quinto enfrentamiento histórico entre las selecciones de ambas competencias, reavivando una de las rivalidades deportivas más apasionantes del continente.

La cita llega en un momento cumbre para el balompié regional, justo después del impacto deportivo y mediático dejado por la Copa Mundial 2026 celebrada de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá. Decenas de futbolistas que destacaron en el certamen mundialista volverán a verse las caras en la casa del Charlotte FC para representar el orgullo de sus respectivas ligas. Autoridades de ambas organizaciones coincidieron en que el certamen sirve como vitrina perfecta para exhibir el crecimiento técnico y el nivel competitivo que predomina en la región.

Cada nómina estará conformada por 26 futbolistas seleccionados minuciosamente para garantizar un espectáculo de primer orden sobre el césped. En el caso del conjunto de la MLS, la plantilla combina 11 jugadores elegidos por votación popular de los aficionados, 13 designados por el director técnico del equipo de estrellas y dos selecciones directas del comisionado Don Garber. Por su parte, la directiva de la Liga MX presentará una delegación integrada por los elementos más destacados de sus torneos recientes.

En el balance histórico del evento, la MLS sostiene una ventaja de tres victorias sobre una de la Liga MX desde que se adoptó este formato cruzado. La escuadra estadounidense se impuso en las ediciones de 2021 en Los Ángeles, 2022 en Minnesota y 2025 en Austin; mientras que el combinado mexicano dominó la edición de 2024 disputada en Columbus con un contundente marcador de 4-1. El duelo en Carolina del Norte promete definir si la Liga MX logra acortar distancias o si la MLS consolida su dominio en territorio estadounidense.

Guía de transmisión para ver el juego MLS vs. Liga MX por el All-Star Game 2026 en Apple TV. Consulte las opciones de streaming mediante el MLS Season Pass para seguir la cobertura en directo por televisión e internet. | Crédito: mls.com / Composición Gestión Mix

¿Quién ganó el partido MLS vs. Liga MX EN VIVO por el All-Star Game 2026?

El partido de exhibición MLS All-Star Game 2026 entre las selecciones de la MLS y la Liga MX, que se llevará a cabo este miércoles 29 de julio desde el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte (Estados Unidos). Aquí te dejo con el resultado final y cuál de las dos escuadras se llevó el triunfo.

Partido Quién ganó el partido y resultado final MLS vs. Liga MX --

Transmisión en vivo del partido MLS vs. Liga MX por el All-Star Game 2026 mediante Amazon Prime Video. Consulte cómo acceder a la señal en directo desde la aplicación oficial y canales de televisión deportiva online. | Crédito: mls.com / Composición Mag

¿Cómo llegan la MLS y la Liga MX al All-Star Game 2026?

El All‑Star Game 2026 se disputará el miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. El encuentro vuelve a poner frente a frente a las selecciones de la MLS y la Liga MX en un formato que ya suma cinco ediciones. El equipo de la liga profesional estadounidense, dirigido por Dean Smith, sufrió cambios de último minuto tras bajas sensibles. Lionel Messi y Rodrigo De Paul, inicialmente seleccionados por votación popular, fueron descartados para este encuentro por un acuerdo de descanso después de la Copa del Mundo 2026. Otros descartes obligaron a movimientos en la lista y a la inclusión de reemplazos de emergencia para completar el plantel.

Para cubrir huecos la MLS llamó a Yannick Bright (Inter Miami), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Guilherme (Houston Dynamo) y Philip Zinckernagel (Chicago Fire). Aun así, la nómina conserva nombres de peso como Son Heung‑Min, figura de LAFC, y el veterano Thomas Müller, ahora en Vancouver Whitecaps. Esos referentes serán claves para sostener la competitividad del equipo frente a la selección mexicana.

La selección de la liga profesional de fútbol mexicana llega bajo la dirección de Antonio “Turco” Mohamed con una plantilla de 26 jugadores armada a partir de nominados y ganadores del Balón de Oro de la temporada 2025/26, más elecciones técnicas del entrenador. El enfoque mezcla experiencia y juventud, buscando un equilibrio que compense la condición de visitante en Charlotte y responda a la exigencia histórica del duelo.

Entre los nombres que destacan por la Liga MX están el guardameta Keylor Navas, representando a Pumas, y el prometedor Gilberto Mora, delantero de 17 años de Tijuana. En cuanto a aportes por equipos, Chivas de Guadalajara es la entidad con más representantes (seis), seguida por Toluca (cinco), que llega con impulso tras ganar la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.