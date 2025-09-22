La gala del Balón de Oro 2025 se presentó como una de las más abiertas y con mayor expectativa en los últimos años, con Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Vitinha perfilándose como los grandes favoritos. La ceremonia, en la que por primera vez hubo el mismo número de trofeos para fútbol masculino y femenino, se celebró el 22 de septiembre en el prestigioso Théâtre du Châtelet de París. ¿Quieres saber quién el premio a mejor futbolista del mundo? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Quién ganó el Balón de Oro 2025?

Consulta la relación de todos los ganadores en todas las categorías del Balón de Oro 2025 en vivo y en directo:

Categorías / Premios Ganador del Balón de Oro Segundo lugar Tercer lugar Balón de Oro masculino Ousmane Dembélé Lamine Yamal Vitinha Balón de Oro femenino Aitana Bonmatí Mariona Caldentey Alessia Russo Trofeo Kopa masculino Lamine Yamal Désiré Doué Joao Neves Trofeo Kopa femenino Vicky López — — Trofeo Yashin masculino Gianluigi Donnarumma — — Trofeo Yashin femenino Hannah Hampton — — Trofeo Gerd Müller masculino Viktor Gyökeres — — Trofeo Gerd Müller femenino Ewa Pajor — — Trofeo Johan Cruyff masculino Luis Enrique — — Trofeo Johan Cruyff femenino Sarina Wiegman — — Trofeo al Club del Año masculino Paris Saint-Germain — — Trofeo al Club del Año femenino Arsenal — — Premio Socrates Fundación Xana — —

¿Cómo se eligen a los ganadores del Balón de Oro 2025?

El sistema de votación del Balón de Oro es organizado por France Football y funciona bajo criterios internacionales:

Votan periodistas especializados de todo el mundo, uno por cada país que pertenezca a la FIFA.

Cada votante selecciona una lista de jugadores, ordenándolos de acuerdo con su rendimiento durante la temporada.

Se valoran tres criterios principales: rendimiento individual y colectivo, talento y fair play, y la trayectoria global del futbolista a lo largo del año competitivo.

Posteriormente, las puntuaciones son contabilizadas y los ganadores se anuncian en la gala.

Se puede votar por el Balón de Oro vía online

No. Son 100 periodistas quienes votan en la categoría masculina del Balón de Oro 2025; se elige a un periodista de cada uno de los 100 países mejor clasificados en el ranking FIFA masculino.

¿Qué premios están en disputa en el Balón de Oro 2025?

En esta edición, se entregarán 13 trofeos en total: seis para el fútbol masculino, seis para el femenino y el Premio Sócrates. Entre ellos destacan:

El Balón de Oro masculino (al mejor jugador, temporada 2024/25)

El Balón de Oro femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)

El Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven, temporada 2024/25)

El Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven, temporada 2024/25)

El Trofeo Yashin masculino (al mejor portero, temporada 2024/25)

El Trofeo Yashin femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)

El Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club/selección nacional, temporada 2024/25)

El Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club /selección nacional, temporada 2024/25)

El Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección nacional, temporada 2024/25)

El Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a en club/selección nacional, temporada 2024/25)

El Trofeo al Club del Año masculino

El Trofeo al Club del Año femenino

El Premio Sócrates

Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Raphinha son los principales candidatos a ganar el Balón de Oro 2025. (Foto: Getty Images)

¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2025?

Jude Bellingham (Inglaterra): 22, mediocampista, Real Madrid.

Ousmane Dembélé (Francia): 28, extremo, Paris Saint‑Germain.

Gianluigi Donnarumma (Italia): 26, portero, Paris Saint‑Germain.

Désiré Doué (Francia): 20, mediocampista ofensivo, Paris Saint‑Germain.

Denzel Dumfries (Países Bajos): 29, lateral carrilero, Inter de Milán.

Serhou Guirassy (Guinea): 29, delantero, Borussia Dortmund.

Viktor Gyökeres (Suecia): 27, delantero, Arsenal.

Erling Haaland (Noruega): 25, delantero, Manchester City.

Achraf Hakimi (Marruecos): 26, lateral, Paris Saint‑Germain.

Harry Kane (Inglaterra): 32, delantero, Bayern Múnich.

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia): 24, extremo, Paris Saint‑Germain.

Robert Lewandowski (Polonia): 37, delantero, Barcelona.

Alexis Mac Allister (Argentina): 26, mediocampista, Liverpool.

Lautaro Martínez (Argentina): 28, delantero, Inter de Milán.

Kylian Mbappé (Francia): 26, delantero, Real Madrid.

Scott McTominay (Escocia): 28, mediocampista, Napoli.

Nuno Mendes (Portugal): 23, lateral, Paris Saint‑Germain.

João Neves (Portugal): 20, mediocentro, Paris Saint‑Germain.

Michael Olise (Francia): 23, extremo, Bayern Múnich.

Cole Palmer (Inglaterra): 23, mediapunta/extremo, Chelsea.

Pedri (España): 22, mediocampista, Barcelona.

Raphinha (Brasil): 28, extremo, Barcelona.

Declan Rice (Inglaterra): 26, mediocentro, Arsenal.

Fabián Ruiz (España): 29, mediocampista, Paris Saint‑Germain.

Mohamed Salah (Egipto): 33, extremo, Liverpool.

Virgil van Dijk (Países Bajos): 34, defensa central, Liverpool.

Vinícius Jr. (Brasil): 25, extremo, Real Madrid.

Vitinha (Portugal): 25, mediocampista, Paris Saint‑Germain.

Florian Wirtz (Alemania): 22, mediapunta, Liverpool.

Lamine Yamal (España): 18, extremo, Barcelona.

Lista de favoritos para ganar el Balón de Oro 2025

11) Kylian Mbappé (Real Madrid)

Máximo goleador de LaLiga, pero sin títulos en 2025, un déficit que pesa en una carrera tan apretada como la del Balón de Oro. La derrota en el Mundial de Clubes ante el PSG terminó por diluir las opciones que aún sostenían su candidatura en los pronósticos.

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe celebrates after scoring their second goal during the Spanish league football match between Real Madrid CF and RCD Espanyol at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on September 20, 2025. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP) / OSCAR DEL POZO

10) Nuno Mendes (PSG)

Actuación fenomenal en la final de la Champions y título de la Nations League con Portugal, un combo que le coloca entre los laterales más influyentes del curso. Su estatus como posiblemente el mejor lateral izquierdo del mundo en esta temporada le da un diferencial poco común para su posición.

9) Fabián Ruiz (PSG)

Otro mediocampista del PSG que se sube a la conversación gracias a la Champions y un curso muy sólido, aunque el tropiezo en el Mundial de Clubes no ayuda ante ciertos votantes. Su regularidad y peso en el centro del campo explican que aparezca entre los favoritos de las casas de apuestas.

8) Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Llegó en enero desde Napoli y fue decisivo para que el PSG arrasara en liga y, sobre todo, conquistara por fin la Champions, además de la Coupe de France. Cierra la temporada con la Champions, copa nacional y, curiosamente, dos ligas en su palmarés del año gracias a que Napoli acabó ganando la Serie A tras su salida.

7) Achraf Hakimi (PSG)

Otro nombre de peso del campeón de Europa, respaldado por un curso completísimo y por el impulso colectivo de los títulos del PSG. Su impacto en ambos costados del campo lo mantiene en la conversación pese a la dura competencia interna del propio equipo.

6) Cole Palmer (Chelsea)

Figura del campeón del mundo a nivel de clubes: fue el mejor jugador de Chelsea en el título del Mundial de Clubes, un punto fuerte ante los votantes. Si el peso del Mundial de Clubes gana tracción narrativa, su candidatura podría subir enteros en los recuentos.

5) Raphinha (Barcelona)

Temporadón en un Barça que logró triplete doméstico: Liga, Copa del Rey y Supercopa de España en el primer año de Hansi Flick. La ausencia de Champions podría ser el talón de Aquiles de su candidatura, pese al brillo en competiciones nacionales.

4) Mohamed Salah (Liverpool)

Ganó la Premier League y fue nombrado el mejor de la temporada en Inglaterra, pero no marcó en la eliminatoria ante el PSG y eso puede pesar. Con la narrativa enfocada en Champions y grandes noches europeas, su opción necesita más hitos continentales para imponerse.

3) Vitinha (PSG)

Suma Champions con el PSG y Nations League con Portugal, una combinación que históricamente favorece a centrocampistas con influencia en títulos múltiples. Su temporada equilibra impacto colectivo e individual, un perfil que suele ser bien valorado en la votación.

2) Lamine Yamal (Barcelona)

Con apenas 18 años, ya es de élite: decisivo en semifinales de Champions ante Inter y héroe con España en Nations League, con doblete a Francia en semifinales. El doblete Liga–Copa con el Barça le da base de títulos, aunque sin Champions su candidatura depende de lo mucho que pesen sus noches grandes y su precoz irrupción.

Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona, aspira al Balón de Oro 2025 tras una destacada temporada 2024-25 junto a Dembélé, Vitinha y Cole Palmer. (Foto: AFP)

1) Ousmane Dembélé (PSG)

Favoritísimo de las casas de apuestas: clave en la Champions del PSG, con gol en semifinales ante Arsenal y dos asistencias contra Inter en la final. Solo dos futbolistas han marcado más goles que él en 2025 y, además, ha logrado lo que Neymar, Messi y Mbappé no consiguieron: ganar la Champions con el PSG, pese al tropiezo en el Mundial de Clubes ante el Chelsea de Palmer.

La prestigiosa ceremonia del Balón de Oro 2025, presentada anualmente por France Football, se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París. Este galardón, considerado el más importante del fútbol individual, no solo premiará al mejor jugador y a la mejor jugadora de la temporada 2024/25, sino que también otorgará múltiples reconocimientos como los trofeos Kopa al mejor jugador joven, Yashin al mejor portero, y Gerd Müller al máximo goleador. En un esfuerzo por reconocer la paridad en el fútbol, se han añadido por primera vez categorías femeninas para los premios Kopa, Yashin y Gerd Müller, destacando el creciente protagonismo del fútbol femenino a nivel global. | Crédito: @ballondor / X