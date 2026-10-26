El Balón de Oro 2026 se decide hoy, lunes 26 de octubre, en el London Palladium de Londres. La gala arranca a las 21:00 y tiene a Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane como principales favoritos en una de las ediciones más abiertas de los últimos años . El internacional español aspira a convertirse en el ganador más joven de la historia, mientras que Alexia Putellas busca su tercer Balón de Oro femenino y tomar el relevo de Aitana Bonmatí.

La representación española también apunta al premio al mejor entrenador, por el que compiten Luis de la Fuente y Luis Enrique. La expectación ha crecido en las horas previas a la ceremonia: según la información que recoge el texto original, la web oficial del Balón de Oro publicó y retiró noticias que presentaban por separado a Lamine Yamal, Mbappé y Kane como ganadores.

¿Quién ganó el Balón de Oro 2026?

A continuación, revisa las 10 primeras posiciones de lo que fue la entrega del Balón de Oro. Recordemos que las valoraciones para obtener el Balón de Oro son: temporada 2025-26, rendimiento individual, logros colectivos y juego limpio.

Posición Futbolista Club 🥇 1.º Por confirmar — 🥈 2.º Por confirmar — 🥉 3.º Por confirmar — 4.º Por confirmar — 5.º Por confirmar — 6.º Por confirmar — 7.º Por confirmar — 8.º Por confirmar — 9.º Por confirmar — 10.º Por confirmar —

Balón de Oro 2026: los números de Mbappé, Messi, Lamine y Kane

Kylian Mbappé - Real Madrid y Francia

Kylian Mbappé llega como uno de los grandes candidatos al Balón de Oro 2026 tras una temporada 2025-2026 en la que registró 42 goles y 6 asistencias en 44 partidos con el Real Madrid. El delantero francés destacó por su capacidad goleadora, velocidad y protagonismo ofensivo, aunque sus 25 tantos en LaLiga no le alcanzaron para conquistar la Bota de Oro europea. Su rendimiento individual y sus actuaciones con Francia en el Mundial fortalecen su candidatura al premio.

Lamine Yamal – FC Barcelona y España

Lamine Yamal se perfila como uno de los principales aspirantes al Balón de Oro 2026 gracias a sus 25 goles y 20 asistencias en 57 partidos durante la temporada 2025-2026. El extremo español fue elegido mejor jugador de LaLiga, competición en la que consiguió 16 goles y 12 asistencias, además de conquistar el campeonato con el Barcelona. Su participación en el título mundial de España en 2026 refuerza notablemente sus posibilidades de obtener el prestigioso galardón.

Harry Kane – Bayern Múnich e Inglaterra

Harry Kane presenta una de las candidaturas más sólidas al Balón de Oro 2026 después de marcar 61 goles y repartir 7 asistencias en 51 partidos con el Bayern Múnich durante la temporada 2025-2026. El delantero inglés anotó 36 tantos en la Bundesliga, conquistó la Bota de Oro europea y acumuló 73 goles entre su club y la selección. Además, consiguió tres títulos con el Bayern y terminó tercero en el Mundial, cifras que lo sitúan entre los principales favoritos.

Lionel Messi – Inter Miami y Argentina

Lionel Messi continúa destacando a sus 39 años y mantiene su nombre entre las figuras a considerar para el Balón de Oro 2026. El argentino acumula 25 goles en la MLS 2026 hasta el 18 de octubre, incluidos dos tantos frente al Atlanta United el día 17, y ha alcanzado al menos 15 asistencias por tercera temporada consecutiva. A estas cifras se suman sus 8 goles en el Mundial 2026, donde fue el segundo máximo goleador, demostrando que sigue siendo decisivo pese a competir fuera del fútbol europeo.

El Balón de Oro 2026 reúne en Londres a las principales figuras del fútbol mundial, con nombres como Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Michael Olise y Ousmane Dembélé entre los protagonistas de la conversación futbolística internacional. Los aficionados que buscan seguir la ceremonia EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO pueden consultar las opciones de transmisión disponibles según su país, con señales y plataformas como ESPN, TUDN, Disney Plus, ViX y Movistar+, de acuerdo con los derechos de emisión de cada mercado. La gala en Londres concentra la atención por la posibilidad de conocer al ganador del máximo reconocimiento individual del fútbol, en una edición que despierta el interés de los seguidores de las grandes estrellas, sus temporadas y sus opciones de conquistar el prestigioso galardón. (VIDEO DE X: @ballondor)