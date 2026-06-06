La Triple Corona baja el telón este sábado 6 de junio con la disputa del Belmont Stakes 2026 en Saratoga Race Course. Por tercer año consecutivo, la última gran cita del calendario clásico estadounidense se celebrará lejos de Belmont Park, que continúa sometido a una profunda remodelación, aunque eso no ha reducido el interés alrededor de una carrera que volverá a reunir a varios de los mejores tresañeros del país.

No habrá Triple Corona en juego. Golden Tempo conquistó el Kentucky Derby hace poco más de un mes, pero optó por no correr el Preakness Stakes, ganado posteriormente por Napoleon Solo, que tampoco estará presente en Saratoga. El resultado es un escenario poco habitual: ninguno de los participantes compitió en las tres pruebas que conforman la serie más prestigiosa de la hípica estadounidense.

Eso no significa que falten argumentos deportivos. Golden Tempo regresa tras cinco semanas de descanso con la intención de añadir una segunda joya a su campaña, mientras que Renegade llega respaldado por los apostadores después de su sólido segundo lugar en Churchill Downs. Entre ambos se concentra buena parte de la expectativa en una carrera que repartirá una bolsa de 2 millones de dólares.

¿Quién ganó la carrera del Belmont Stakes 2026?

La carrera del Belmont Stakes 2026 se disputará este sábado 6 de junio en Saratoga Race Course. Esta sección se actualizará inmediatamente después de la competencia con el resultado oficial, el caballo ganador, el jockey vencedor, el tiempo de carrera y el orden completo de llegada.

Caballo Posición final Tiempo Pendiente - -

TL;DR: Lo que debes saber del Belmont Stakes 2026

🏇 Carrera: Belmont Stakes 2026

📅 Fecha: Sábado 6 de junio de 2026

📍 Lugar: Saratoga Race Course (Saratoga Springs, Nueva York)

⏰ Hora de salida: 7:04 p.m. ET

💰 Bolsa: 2 millones de dólares

⭐ Favorito: Renegade (2-1)

🐎 Regresa el ganador del Kentucky Derby: Golden Tempo

📺 TV: FOX y FS1

💻 Streaming: FOX One

¿Cómo llegan los favoritos al Belmont Stakes 2026?

El regreso de Golden Tempo añade una capa extra de interés a la carrera. El ganador del Kentucky Derby no compite desde Churchill Downs y buscará repetir una estrategia que funcionó hace apenas un año con Sovereignty: saltarse el Preakness y llegar fresco al Belmont.

La decisión generó debate dentro del mundo de las carreras, aunque su entrenadora, Cherie DeVaux, defendió en todo momento la necesidad de priorizar el bienestar del caballo. Ahora llega el momento de comprobar si aquella pausa fue la elección correcta.

Renegade, por su parte, ha construido su candidatura desde la regularidad. Su segundo puesto en Louisville confirmó las sensaciones que venía dejando durante la temporada y explica por qué aparece al frente de la mayoría de pronósticos previos a la carrera.

Junto a ellos aparecen nombres como Chief Wallabee, Emerging Market y Commandment, ejemplares que ya demostraron competitividad en pruebas importantes y que aspiran a romper los pronósticos en Saratoga.

Orden de salida de los caballos en el Belmont Stakes 2026

El sorteo realizado el 1 de junio definió los puestos de salida para los nueve participantes.

Puesto Caballo Jockey 1 Vitruvian Man Antonio Fresu 2 Powershift Luis Saez 3 Chief Wallabee Junior Alvarado 4 Renegade Irad Ortiz Jr. 5 Ottinho Dylan Davis 6 Growth Equity Manuel Franco 7 Commandment John Velazquez 8 Emerging Market Flavien Prat 9 Golden Tempo José Ortiz

Pronósticos y favoritos para ganar el Belmont Stakes 2026

Las cuotas previas a la carrera sitúan a Renegade como el caballo a vencer. Sin embargo, la diferencia entre los principales aspirantes no parece lo suficientemente amplia como para descartar sorpresas en una pista que volverá a presentar condiciones distintas a las históricas del Belmont Park.

Caballo Momio Renegade 2-1 Golden Tempo 9-2 Commandment 5-1 Emerging Market 5-1 Chief Wallabee 6-1 Powershift 11-1 Growth Equity 11-1 Vitruvian Man 17-1 Ottinho 19-1

La oportunidad histórica de Cherie DeVaux

La edición 158 del Belmont Stakes también puede convertirse en una noche especial para Cherie DeVaux. La entrenadora ya dejó su huella al conquistar el Kentucky Derby con Golden Tempo y ahora aspira a sumar una segunda victoria en la Triple Corona durante la misma temporada.

En una disciplina donde los hitos suelen tardar décadas en repetirse, una nueva victoria elevaría todavía más el perfil de una profesional que se ha convertido en una de las figuras emergentes más respetadas de la hípica norteamericana.

¿De cuánto es la bolsa del Belmont Stakes 2026?

La prueba repartirá un total de 2 millones de dólares entre los mejores clasificados.

Posición Premio 1° $1,200,000 2° $360,000 3° $200,000 4° $100,000 5° $60,000 6° $40,000 7° $20,000 8° $20,000

¿Cuándo y dónde se corre el Belmont Stakes 2026?

📅 Fecha: Sábado 6 de junio de 2026

⏰ Hora de salida: 7:04 p.m. ET

⏰ CT: 6:04 p.m.

⏰ MT: 5:04 p.m.

⏰ PT: 4:04 p.m.

🏇 Hipódromo: Saratoga Race Course

📍 Ciudad: Saratoga Springs, Nueva York

📏 Distancia: 1 1/4 millas (10 furlongs)

¿Quién transmite EN VIVO el Belmont Stakes 2026?

Estados Unidos

📺 TV: FOX y FS1

💻 Streaming: FOX One

México

📺 TV: ESPN

💻 Streaming: Disney+

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Belmont Stakes 2026

¿Quién ganó el Belmont Stakes 2026?

El resultado oficial se publicará en esta misma página una vez finalizada la carrera.

¿A qué hora comienza el Belmont Stakes?

La salida está programada para las 7:04 p.m. ET del sábado 6 de junio.

¿Quién es el favorito para ganar?

Renegade encabeza las cuotas previas a la carrera con momios de 2-1.

¿Participa el ganador del Kentucky Derby?

Sí. Golden Tempo regresa a la acción tras conquistar el Derby de Kentucky.

¿Por qué el Belmont Stakes no se corre en Belmont Park?

Porque el histórico recinto continúa atravesando un proceso de remodelación y modernización que obligó a trasladar la carrera a Saratoga Race Course por tercera temporada consecutiva.

Saratoga vuelve a recibir la última gran cita de la Triple Corona

Mientras Belmont Park continúa con su renovación, Saratoga volverá a ejercer como sede provisional de una carrera acostumbrada a escribirse en otro escenario. La distancia es distinta y tampoco habrá Triple Corona en juego, pero el atractivo permanece intacto.

Golden Tempo intentará añadir una segunda gran victoria a su campaña. Renegade buscará confirmar su condición de favorito. Detrás de ellos aparece un grupo de aspirantes dispuesto a alterar cualquier pronóstico en una de las noches más importantes de la temporada hípica estadounidense.

Como ocurre cada año, la respuesta definitiva llegará cuando se abran los cajones de salida. Esta cobertura se actualizará con el resultado oficial, el tiempo de carrera y el orden completo de llegada apenas termine el Belmont Stakes 2026.