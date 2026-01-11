El King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, se viste de gala este domingo 11 de enero para recibir una nueva edición de El Clásico en la final de la Supercopa de España 2026. Por cuarta vez consecutiva, el estadio de Yeda será el escenario donde Real Madrid y FC Barcelona se disputen el primer gran trofeo de la temporada. Los residentes en Estados Unidos podrán seguir cada detalle en vivo de este duelo que paraliza al planeta fútbol desde la península arábiga. Con un ambiente electrizante y el orgullo en juego, el mundo espera descubrir quién levantará la copa este fin de semana. No te pierdas la cobertura completa para vibrar con cada gol de este choque de titanes.

El conjunto de Hansi Flick llega como el virtual favorito tras aplastar 5-0 al Athletic Club en una semifinal que demostró su brutal poderío ofensivo actual. Por su parte, el Madrid de Xabi Alonso sufrió más de la cuenta para vencer 2-1 al Atlético de Madrid con un Courtois decisivo bajo los tres palos. Esta notable diferencia de sensaciones en los partidos previos pone al Barça un paso adelante en las apuestas para muchos analistas y fanáticos. Sin embargo, el legendario ADN madridista en las finales suele equilibrar la balanza, convirtiendo este pronóstico en una moneda al aire emocionante. La efectividad en el área será la clave para definir al campeón.

Mirando hacia atrás, las últimas finales en territorio saudí han sido festivales de goles y dominio alterno entre los dos gigantes del fútbol español de élite. En 2023 el Barcelona triunfó 3-1, mientras que en 2024 el Madrid respondió con un contundente 4-1 antes de la goleada culé 5-2 en la edición de 2025. Aunque el balance histórico en la Supercopa favorece a los merengues con siete triunfos frente a tres de los azulgranas, la actualidad futbolística manda hoy. Cada Clásico tiene su propia mística, y los resultados pasados solo alimentan el hambre de victoria de ambos equipos en esta nueva oportunidad. El historial añade un picante extra a la gran final.

Determinar un ganador es complejo, pero la pegada del Barcelona y la jerarquía del Real Madrid prometen un espectáculo lleno de emociones en directo este domingo. Las miradas estarán puestas en las figuras estelares que buscarán consagrarse en Yeda ante miles de aficionados locales que idolatran a ambos clubes por igual. No te pierdas la transmisión oficial para ver si el Barça defiende su corona con éxito o si el Madrid recupera el trono nacional con autoridad. Prepárate para vivir noventa minutos de pura intensidad, táctica y la magia que solo este enfrentamiento histórico puede ofrecer al mundo. ¡Que ruede el balón y gane el mejor en El Clásico!

YEDA (ARABIA SAUDITA), 11/01/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Real Madrid y FC Barcelona este domingo 11 de enero por El Clásico de la gran final de la Supercopa de España 2026 desde Yeda, Arabia Saudita. IMAGEN CREADA POR NOÉ YACTAYO CON FOTO DE ÓSCAR DEL POZO (AFP) PARA MAG DE EL COMERCIO / ÓSCAR DEL POZO

¿Dónde ver Real Madrid — FC Barcelona EN DIRECTO ONLINE por final de la Supercopa de España 2026?

En España, el juego entre Real Madrid y FC Barcelona será televisado por Movistar+, Movistar Liga de Campeones, M+ LALIGA TV y Movistar Plus+, y sus respectivas plataformas online.

Canales TV para ver Real Madrid — FC Barcelona

España : Movistar+, Movistar Liga de Campeones, M+ LALIGA TV y Movistar Plus+

: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, M+ LALIGA TV y Movistar Plus+ Estados Unidos : ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes

: ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras : SKY Sports y SKY Plus

: SKY Sports y SKY Plus Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Chile, Colombia, Paraguay, Bolivia y Venezuela: Flow Sports, Unitel En Vivo, El Canal del Futbol, Meridiano Television, Venevision e inter

Transmisión de El Clásico, FC Barcelona - Real Madrid en directo, este domingo 11 de enero, por la final de la Supercopa de España 2026. (Fotos: @FCBarcelona / AFP / Composición MAG) / Piero Hatto

¿A qué hora juega Real Madrid — FC Barcelona por final de la Supercopa de España 2026?

El duelo entre Real Madrid y FC Barcelona empieza a partir de las 20:00 del horario peninsular (19:00 en Islas Canarias) este domingo 11 de enero por la final de la Supercopa de España 2026-26 desde el King Abdullah Sports City de Riad, Arabia Saudita.

Horarios para ver Real Madrid — FC Barcelona en directo

13:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala

14:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

15:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Cuba y Canadá

16:00 horas de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay

19:00 horas de Reino Unido e Irlanda

20:00 horas de España, Alemania, Italia y Francia

En Estados Unidos

2:00 pm ET

1:00 pm CT

12:00 pm MT

11:00 am PT

Alineaciones probables del Real Madrid — FC Barcelona

Real Madrid : Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ferland Mendy, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Arda Güler, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Rodrygo, Vinícius Júnior. Director técnico: Xabi Alonso.

: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ferland Mendy, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Arda Güler, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Rodrygo, Vinícius Júnior. Director técnico: Xabi Alonso. FC Barcelona: Joan García Pons; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Baldé; Pedri, Frenkie De Jong; Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford; Ferran Torres. Director técnico: Hansi Flick.

Horario, TV y dónde ver en vivo Real Madrid — FC Barcelona por final de la Supercopa de España 2026

Fecha : Domingo, 11 de enero 2025

: Domingo, 11 de enero 2025 Partido : Real Madrid — FC Barcelona por la final de la Supercopa de España 2026

: Real Madrid — FC Barcelona por la final de la Supercopa de España 2026 Hora : 16:15 ESP; 15:15 UK; 09:15 MEX; 10:15 PER, COL, ECU; 12:15 ARG, CHI; 11:15 am ET / 8:15 am PT

: 16:15 ESP; 15:15 UK; 09:15 MEX; 10:15 PER, COL, ECU; 12:15 ARG, CHI; 11:15 am ET / 8:15 am PT TV / Streaming : DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Amazon Prime Video, LaLiga TV Bar HD y Movistar Plus

: DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Amazon Prime Video, LaLiga TV Bar HD y Movistar Plus Lugar: King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita