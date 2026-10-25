El partido más esperado no defraudó. Barcelona y Real Madrid se enfrentaron este domingo 25 de octubre por la décima fecha de LaLiga de España en el Spotify Camp Nou. El Clásico cumplió con las expectativas; tanto el conjunto azulgrana como el cuadro blanco buscaron el triunfo desde el primer minuto. Cada uno respetando su filosofía de juego y demostrando que tienen argumentos para cumplir con los objetivos que se trazaron para esta temporada.

¿Quién ganó Barcelona vs. Real Madrid hoy?

El partido entre Barcelona y Real Madrid paraliza el mundo futbolístico. Ambos equipos son los más importantes de España y del fútbol europeo. El resultado se actualizará con las incidencias del Clásico.

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¿Cómo llegan Barcelona y Real Madrid al Clásico?

Si bien en un Clásico no importa el antecedente de ambos equipos, es un partido especial. Real Madrid llega al Spotify Camp Nou con la obligación de ganar para recortar la distancia con Barcelona (líder de LaLiga). El equipo de José Mourinho está en ascenso. Ganó a la Roma y al RB Leipzig por la Champions League y a Sevilla y a Villarreal por el torneo casero.

Con la ausencia de Vinicius Jr. por suspensión, Mourinho apostará por Yan Diomandé. El extremo marfileño está demostrando por qué el club invirtió tanto en su fichaje (es el refuerzo más caro en la historia del Real Madrid) y su presencia permite al equipo de Mourinho ganar volumen en la zona defensiva, un rol que a Vini le cuesta realizar.

Señal de Movistar LaLiga TV en directo para ver FC Barcelona - Real Madrid, este domingo 25 de octubre, desde el Camp Nou, por la Jornada 10 de LaLiga. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

Barcelona llega al Clásico tras perder contra PSG en París. Lo preocupante para Hansi Flick es la ausencia de Dani Olmo, quien se lesionó. El entrenador alemán encontró el funcionamiento que le permitió a los azulgranas dominar en LaLiga. Están invictos, ganaron todos sus compromisos y es el equipo que más goles anotó.

Teniendo en cuenta los problemas defensivos del Real Madrid, el ataque de Barcelona, liderado por Lamine Yamal y Raphinha, se perfila como el punto clave que puede marcar la diferencia en el clásico. Rodri y Pedri son los elementos claves para la disputa en el mediocampo, donde el Barca tiene mayor posibilidad de ganar este enfrentamiento.

Próximo partido de Barcelona en LaLiga

Barcelona recibirá a Deportivo Alavés este sábado 31 de octubre de 2026 por la jornada 11 de LaLiga. El partido será en el Spotify Camp Nou a las 3:00 p.m. (Perú, Colombia y Ecuador).

Próximo partido del Real Madrid en LaLiga

Real Madrid enfrentará a Racing de Santander por la jornada 11 de LaLiga. El partido se realizará el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 3:00 p.m. (Perú, Colombia y Ecuador).