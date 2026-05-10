El balompié mundial se detiene este fin de semana para presenciar la edición número 264 de El Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26. El conjunto azulgrana dirigido por Hansi Flick llega a este compromiso en un estado de forma envidiable (acumulando nueve victorias consecutivas y manteniendo su portería imbatida recientemente) y buscará aprovechar su localía en el Spotify Camp Nou para sentenciar definitivamente el campeonato español.
Por su parte, el Madrid afronta uno de los escenarios más complejos de los últimos años debido a una plaga de lesiones importante. La escuadra blanca, bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, intentará retrasar el alirón de su eterno rival a pesar de la distancia en puntos (11 en total). Con el vestuario sumergido en tensiones internas y un panorama incierto para la próxima temporada, el club merengue se juega el orgullo institucional. La estrategia del conjunto madrileño dependerá en gran medida de la velocidad de Vinícius Junior y Kylian Mbappé (si llega a recuperarse a tiempo para el partido) para generar daño en el contraataque. Lograr un resultado positivo en territorio catalán sería un bálsamo necesario para un equipo que atraviesa una etapa de transición crítica.
El planteamiento táctico del Barcelona se centrará en ejercer una presión alta sofocante para recuperar el balón cerca del área rival rápidamente. Hansi Flick confía en la solidez defensiva que han mostrado en sus últimos cinco encuentros para anular las transiciones rápidas de los visitantes. Si el equipo culé logra imponer su ritmo desde el inicio, podría celebrar el título de LaLiga frente a su propia afición.
¿Dónde ver Real Madrid vs. FC Barcelona EN DIRECTO ONLINE por LaLiga 2026?
En España, el juego entre Real Madrid y FC Barcelona será televisado por Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+ y Vamos 2.
Canales TV para ver Real Madrid vs. FC Barcelona
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+ y Vamos 2
- Estados Unidos: ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras: SKY Sports y SKY Plus
- Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Chile, Colombia, Paraguay, Bolivia y Venezuela: DirecTV y DGO
¿A qué hora juega Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga 2026?
El duelo entre Real Madrid y FC Barcelona empieza a partir de las 21:00 del horario peninsular (20:00 en Islas Canarias) este domingo 10 de mayo por la LaLiga 2026 desde el Spotify Camp Nou de Barcelona, Cataluña.
Horarios para ver Real Madrid vs. FC Barcelona en directo
- 13:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala
- 14:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia y Panamá
- 15:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Cuba y Canadá
- 16:00 horas de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay
- 20:00 horas de Reino Unido e Irlanda
- 21:00 horas de España, Alemania, Italia y Francia
En Estados Unidos
- 3:00 pm ET
- 2:00 pm CT
- 1:00 pm MT
- 12:00 pm PT
Alineaciones probables del Real Madrid vs. FC Barcelona
- Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, García Torres; Tchouameni, Bellingham, Valverde, Pitarch Pinar, Mastantuono; Vinícius Júnior. Director técnico: Álvaro Arbeloa.
- FC Barcelona: Garcia Pons; Cancelo, Martín, Cubarsí; Pedri, De Jong, López Marín; Olmo, Bardghji, Torres; Lewandowski. Director técnico: Hansi Flick.
Horario, TV y dónde ver en vivo Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga 2026
- Fecha: Domingo, 10 de mayo 2026
- Partido: FC Barcelona vs. Real Madrid por la LaLiga 2026
- Hora: 21:00 ESP; 20:00 UK; 13:00 MEX; 14:00 PER, COL, ECU; 16:00 ARG, CHI; 3:00 pm ET / 12:00 pm PT
- TV / Streaming: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+ y Vamos 2
- Lugar: Spotify Camp Nou de Barcelona, Cataluña (España)