El balompié mundial se detiene este fin de semana para presenciar la edición número 264 de El Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26. El conjunto azulgrana dirigido por Hansi Flick llega a este compromiso en un estado de forma envidiable (acumulando nueve victorias consecutivas y manteniendo su portería imbatida recientemente) y buscará aprovechar su localía en el Spotify Camp Nou para sentenciar definitivamente el campeonato español.

Por su parte, el Madrid afronta uno de los escenarios más complejos de los últimos años debido a una plaga de lesiones importante. La escuadra blanca, bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, intentará retrasar el alirón de su eterno rival a pesar de la distancia en puntos (11 en total). Con el vestuario sumergido en tensiones internas y un panorama incierto para la próxima temporada, el club merengue se juega el orgullo institucional. La estrategia del conjunto madrileño dependerá en gran medida de la velocidad de Vinícius Junior y Kylian Mbappé (si llega a recuperarse a tiempo para el partido) para generar daño en el contraataque. Lograr un resultado positivo en territorio catalán sería un bálsamo necesario para un equipo que atraviesa una etapa de transición crítica.

El planteamiento táctico del Barcelona se centrará en ejercer una presión alta sofocante para recuperar el balón cerca del área rival rápidamente. Hansi Flick confía en la solidez defensiva que han mostrado en sus últimos cinco encuentros para anular las transiciones rápidas de los visitantes. Si el equipo culé logra imponer su ritmo desde el inicio, podría celebrar el título de LaLiga frente a su propia afición.

Transmisión en vivo de El Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona por LaLiga 2026. Opciones de link para streaming y canales de televisión donde podrá seguir el encuentro en directo desde cualquier lugar del mundo hoy. | Crédito: laliga.com / @realmadrid / @fcbarcelona / Instagram / Composición Mag

¿Dónde ver Real Madrid vs. FC Barcelona EN DIRECTO ONLINE por LaLiga 2026?

En España, el juego entre Real Madrid y FC Barcelona será televisado por Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+ y Vamos 2.

Canales TV para ver Real Madrid vs. FC Barcelona

España : Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+ y Vamos 2

: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+ y Vamos 2 Estados Unidos : ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes

: ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras : SKY Sports y SKY Plus

: SKY Sports y SKY Plus Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Chile, Colombia, Paraguay, Bolivia y Venezuela: DirecTV y DGO

¿A qué hora juega Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga 2026?

El duelo entre Real Madrid y FC Barcelona empieza a partir de las 21:00 del horario peninsular (20:00 en Islas Canarias) este domingo 10 de mayo por la LaLiga 2026 desde el Spotify Camp Nou de Barcelona, Cataluña.

Horarios para ver Real Madrid vs. FC Barcelona en directo

13:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala

14:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

15:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Cuba y Canadá

16:00 horas de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay

20:00 horas de Reino Unido e Irlanda

21:00 horas de España, Alemania, Italia y Francia

En Estados Unidos

3:00 pm ET

2:00 pm CT

1:00 pm MT

12:00 pm PT

Conoce los horarios, canales de TV y dónde ver el clásico español entre FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO este domingo 10 de mayo por la jornada 35 de LaLiga EA Sports. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Alineaciones probables del Real Madrid vs. FC Barcelona

Real Madrid : Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, García Torres; Tchouameni, Bellingham, Valverde, Pitarch Pinar, Mastantuono; Vinícius Júnior. Director técnico: Álvaro Arbeloa.

: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, García Torres; Tchouameni, Bellingham, Valverde, Pitarch Pinar, Mastantuono; Vinícius Júnior. Director técnico: Álvaro Arbeloa. FC Barcelona: Garcia Pons; Cancelo, Martín, Cubarsí; Pedri, De Jong, López Marín; Olmo, Bardghji, Torres; Lewandowski. Director técnico: Hansi Flick.

Horario, TV y dónde ver en vivo Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga 2026

Fecha : Domingo, 10 de mayo 2026

: Domingo, 10 de mayo 2026 Partido : FC Barcelona vs. Real Madrid por la LaLiga 2026

: FC Barcelona vs. Real Madrid por la LaLiga 2026 Hora : 21:00 ESP; 20:00 UK; 13:00 MEX; 14:00 PER, COL, ECU; 16:00 ARG, CHI; 3:00 pm ET / 12:00 pm PT

: 21:00 ESP; 20:00 UK; 13:00 MEX; 14:00 PER, COL, ECU; 16:00 ARG, CHI; 3:00 pm ET / 12:00 pm PT TV / Streaming : Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+ y Vamos 2

: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+ y Vamos 2 Lugar: Spotify Camp Nou de Barcelona, Cataluña (España)