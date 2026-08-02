La lucha estelar de SummerSlam 2026 (Noche 2) entre Cody Rhodes y Randy Orton cierra la velada de lucha libre profesional este domingo 2 de agosto desde el U.S. Bank Stadium de Minneápolis, Minnesota , donde miles de fanáticos presencian en vivo uno de los combates más esperados del año. El evento arranca a las 6:00 p.m. (ET) y tiene como plato fuerte el enfrentamiento por el Campeonato Mundial de Peso Pesado que ostenta el ‘Jefe Tribal Original’.

En el centro del ring, Reigns y Rollins protagonizan un duelo cargado de historia, tensión y alto nivel competitivo. El campeón defiende su título ante un retador que busca volver a la cima, en una batalla sin cuartel que ha capturado la atención de todo el universo WWE por su intensidad y narrativa previa.

El ambiente en Minneapolis es electrizante y cada movimiento en el ring mantiene al público al borde de sus asientos, en una pelea que promete marcar un antes y un después en la escena principal de la compañía. Si quieres saber quién ganó la lucha en SummerSlam 2026, sigue leyendo esta nota.

Los fanáticos se preparan para sintonizar en directo la segunda velada de WWE SummerSlam 2026, estelarizada por el duelo entre Roman Reigns y Seth Rollins en transmisión online y TV. | Crédito: wwe.com / Composición Mag

¿Quién ganó la lucha estelar de SummerSlam 2026, Roman Reigns vs. Seth Rollins?

Por confirmar...

¿A qué hora inicia SummerSlam 2026 hoy domingo 2 de agosto?

Estados Unidos (ET): 6:00 p.m.

6:00 p.m. Estados Unidos (CT): 5:00 p.m.

5:00 p.m. Estados Unidos (MT): 4:00 p.m.

4:00 p.m. Estados Unidos (PT): 3:00 p.m.

3:00 p.m. España: 12:00 a.m. (medianoche del lunes 3)

12:00 a.m. (medianoche del lunes 3) México: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Perú / Colombia / Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Chile / Bolivia / Venezuela: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Argentina / Uruguay / Paraguay: 7:00 p.m.

La transmisión oficial de WWE SummerSlam 2026 Night 2 llega a las pantallas de Netflix. Disfrute del combate entre Roman Reigns y Seth Rollins en smart TV o dispositivos móviles. | Crédito: wwe.com / Composición Mag

¿Dónde ver SummerSlam 2026 hoy domingo 2 de agosto?

El evento SummerSlam 2026 se puede ver EN VIVO vía streaming en distintas plataformas según la región. En Estados Unidos, la transmisión está disponible a través de ESPN Unlimited en formato online, mientras que en Latinoamérica (excepto Puerto Rico) y España se puede seguir mediante Netflix, que cuenta con los derechos de emisión de WWE. Para disfrutar del evento, solo es necesario contar con una suscripción activa y acceso a internet desde cualquier dispositivo.

Cartelera de SummerSlam 2026 - Noche 2 del domingo 2 de agosto

Campeonato Mundial de Peso Pesado: Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins

Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins Lucha de Escaleras por el Campeonato Mundial Femenino Interino: Tiffany Stratton vs. Jade Cargill vs. Charlotte Flair vs. Chelsea Green vs. ???

Tiffany Stratton vs. Jade Cargill vs. Charlotte Flair vs. Chelsea Green vs. ??? Lucha individual: Penta (c) vs. Chad Gable

Penta (c) vs. Chad Gable Campeonato Intercontinental: AJ Lee (c) vs. Becky Lynch

AJ Lee (c) vs. Becky Lynch Campeonato de Estados Unidos: Trick Williams (c) vs. Baron Corbin

Trick Williams (c) vs. Baron Corbin Por el derecho de ser el retador No. 1 al Campeonato Indiscutido de WWE: Sami Zayn vs. Finn Bálor

Sami Zayn vs. Finn Bálor Lucha individual: Danhausen vs. Dominik Mysterio