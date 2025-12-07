La Temporada 2025 de la Fórmula 1 alcanza su clímax este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dabi, con una emocionante batalla a tres bandas por el Campeonato Mundial de Pilotos. Es la primera vez en 15 años que la decisión del título en la ronda final involucra a más de dos pilotos, prometiendo un final de temporada tan electrizante como el de 2010. Los contendientes son el líder Lando Norris (McLaren), el segundo clasificado Max Verstappen (Red Bull) y su compañero Oscar Piastri (McLaren), quienes llegan empatados con siete victorias cada uno.

El británico Lando Norris (408 puntos) tiene la ventaja; la fórmula más directa para ser campeón es terminar en el podio (primer, segundo o tercer lugar). El neerlandés Max Verstappen está a solo 12 puntos de Norris, y su camino más claro hacia un posible quinto título consecutivo es ganar la carrera y que Norris no termine mejor que cuarto. Finalmente, Oscar Piastri (tercer puesto en la tabla) necesita imperativamente ganar el GP y que su compañero de equipo finalice en sexto lugar o peor.

Verstappen, Norris y Piastri luchan por el título 2025. Sigue EN DIRECTO la intensa definición del campeonato mundial de Fórmula 1 en Abu Dabi. | Crédito: @F1 / X / Composición Mag

Podio final del GP de Abu Dabi 2025

Este fue el resultado del podio del Gran Premio de Abu Dabi 2025 en el Circuito Yas Marina:

PUESTO PILOTO ESCUDERÍA 1 -- -- 2 -- -- 3 -- --

Datos clave del Circuito Yas Marina y estadísticas históricas

El Circuito de Yas Marina en Abu Dabi, construido a un costo reportado de $1.32 mil millones, será el escenario de la dramática final de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Este circuito, que se unió al calendario en 2009 como la carrera inaugural que transcurre del día a la noche, ha albergado la final de temporada ininterrumpidamente desde 2014. El trazado, conocido por su combinación de curvas y una de las rectas más largas de F1 (1.2 km), ha sido modificado, incluyendo las curvas 5 y 9, para promover mejores oportunidades de adelantamiento y evitar las críticas de carreras procesionales.

Por primera vez desde 2010 y por 31ª vez en la historia de F1, el campeonato se decidirá en la última carrera, con tres pilotos en contienda: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri. Las estadísticas históricas destacan la importancia de la posición de salida, ya que los últimos 10 ganadores en Abu Dabi han partido desde la pole position, igualando el récord de racha más larga en cualquier pista de F1.

El líder Lando Norris llega con una ventaja de solo 12 puntos sobre Verstappen y 16 sobre Piastri, manteniendo la dependencia de sí mismo para el título. Si Verstappen gana, igualaría a Michael Schumacher con la mayor cantidad de títulos consecutivos (2000-2004). En caso de victoria para Norris, se convertiría en el 11º campeón británico, mientras que Piastri sería el primer piloto en ganar los títulos de F1, F2 y F3.

El circuito de Yas Marina está bajo contrato para ser la carrera final del campeonato hasta el año 2030, asegurando su rol como el anfitrión de las definiciones más tensas del automovilismo. Los pilotos buscarán la pole position, ya que este factor ha sido crucial durante toda la temporada 2025, con 15 ganadores saliendo desde la primera posición, la cifra más alta en la historia de la F1.

Dato Estadística Primer Gran Premio 2009 Longitud de la Pista 5.281km Récord de Vuelta 1m 25.637s (Kevin Magnussen, Haas, 2024) Más Victorias (Piloto) Lewis Hamilton (5) Más Poles (Piloto) Lewis Hamilton (5) Probabilidad Coche de Seguridad 38% Pérdida de Tiempo en Pit Stop 21 segundos

¿A qué hora empieza el GP de Abu Dabi 2025 de la Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Abu Dabi 2025 de la Fórmula 1 empezará el domingo 7 de diciembre a partir de las 07:00 horas (Centro de México), 08:00 horas (Perú y Colombia), 10:00 horas (Argentina) y 14:00 horas (España), en lo que será la vigésima cuarta y última jornada del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1.

¿Cómo seguir carrera del GP de Abu Dabi 2025 de Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Abu Dabi 2025 y de toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver a través de DAZN F1 en España, Disney Plus o ESPN en Latinoamérica y Sky / Izzy en México, canales oficiales de habla hispana en los que pasarán todas las carreras del ‘Gran Circo’.

¿Quién será el campeón de F1 el domingo en Abu Dabi? Por un lado están los aspirantes Lando Norris y Oscar Piastri y por el otro el campeón defensor Max Verstappen, a priori en inferioridad con respecto a los dos McLaren, pero que llega a la última carrera con ventaja psicológica. | Crédito: @F1 / X

¿Qué día será la próxima carrera de Fórmula 1?

El Gran Premio de Abu Dabi, la ronda 24 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno que se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre en el Circuito Yas Marina, es la última cita del calendario de la F1 para la temporada 2025 y se coronará a un nuevo campeón del Mundial de Pilotos entre los tres pilotos con opciones al título: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

Parrilla de salida del GP de Abu Dabi 2025

Fórmula 1: tabla de pilotos

Lando Norris (McLaren) - 408 puntos Oscar Piastri (McLaren) - 396 pts Max Verstappen (Red Bull) - 392 pts George Russell (Mercedes) - 309 pts Charles Leclerc (Ferrari) - 230 pts Lewis Hamilton (Ferrari) - 152 pts Kimi Antonelli (Mercedes) - 150 pts Alexander Albon (Williams) - 73 pts Carlos Sainz (Williams) - 64 pts Isack Hadjar (Racing Bulls) - 51 pts Nico Hulkenberg (Sauber) - 49 pts Fernando Alonso (Aston Martin) - 48 pts Oliver Bearman (Haas) - 41 pts Liam Lawson (Racing Bulls) - 38 pts Yuki Tsunoda (Red Bull) - 33 pts Esteban Ocon (Haas) - 32 pts Lance Stroll (Aston Martin) - 32 pts Pierre Gasly (Alpine) - 22 pts Gabriel Bortoleto (Sauber) - 19 pts Franco Colapinto (Alpine) - 0 pts Jack Doohan (Alpine) - 0 pts

Fórmula 1: tabla de constructores

McLaren - 800 puntos Mercedes - 459 pts Red Bull - 426 pts Ferrari - 382 pts Williams - 137 pts Racing Bulls - 92 pts Aston Martin - 80 pts Haas - 73 pts Sauber - 68 pts Alpine - 22 pts

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Abu Dabi 2025, vigésima cuarta y última jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 58 vueltas en el Circuito Internacional de Losail, de 5.281km de longitud, el domingo 7 de diciembre. | Crédito: GEC