Los meses de descanso han llegado a su fin y nuevamente tenemos el retorno del Mundial de la Fórmula 1, que trae consigo muchas novedades en las monoplazas, haciéndolas más ecológicas. Además, tenemos a la escudería Cadillac como la nueva participante, con Valtteri Bottas y Checo Pérez como sus dos principales pilotos. Aquí te contaré quién ganó este GP de Australia 2026 y el resultado del podio final de esta primera carrera de la temporada .

¿Quién ganó el GP de Australia 2026 EN VIVO? Resultado final de la carrera

Este domingo 8 de marzo, te contaré quién ganó el GP de Australia 2026 de la Formula 1. Cabe destacar que los pilotos de la escudería Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc fueron los más rápidos en las prácticas, aunque todo puede cambiar en el día final de la carrera.

Carrera Ganador Segundo lugar Tercer lugar GP de Australia 2026

¿Quiénes son los pilotos del Mundial de la Fórmula 1 2026?

Para esta temporada, se ha sumado la escudería Cadillac, con Valtteri Bottas y ‘Checo’ Pérez. Aquí te dejo los nombres de los 22 pilotos que estarán participando en cada uno de los circuitos.

Max Verstappen — Red Bull

Isack Hadjar — Red Bull

George Russell — Mercedes

Kimi Antonelli — Mercedes

Charles Leclerc — Ferrari

Lewis Hamilton — Ferrari

Lando Norris — McLaren

Oscar Piastri — McLaren

Fernando Alonso — Aston Martin

Lance Stroll — Aston Martin

Pierre Gasly — Alpine

Franco Colapinto — Alpine

Esteban Ocon — Haas

Ollie Bearman — Haas

Nico Hülkenberg — Audi

Gabriel Bortoleto — Audi

Liam Lawson — Racing Bulls

Arvid Lindblad — Racing Bulls

Carlos Sainz — Williams

Alexander Albon — Williams

Sergio Pérez — Cadillac

Valtteri Bottas — Cadillac