Consulta quién ganó el GP de Australia 2026, este domingo 8 de marzo, por la Jornada 1 del Mundial de la Fórmula 1. (Foto: AFP / Composición MAG)
Consulta quién ganó el GP de Australia 2026, este domingo 8 de marzo, por la Jornada 1 del Mundial de la Fórmula 1. (Foto: AFP / Composición MAG)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Los meses de descanso han llegado a su fin y nuevamente tenemos el retorno del Mundial de la Fórmula 1, que trae consigo muchas novedades en las monoplazas, haciéndolas más ecológicas. Además, tenemos a la escudería Cadillac como la nueva participante, con Valtteri Bottas y Checo Pérez como sus dos principales pilotos. Aquí te contaré quién ganó este GP de Australia 2026 y el resultado del podio final de esta primera carrera de la temporada.

¿Quién ganó el GP de Australia 2026 EN VIVO? Resultado final de la carrera

Este domingo 8 de marzo, te contaré quién ganó el GP de Australia 2026 de la Formula 1. Cabe destacar que los pilotos de la escudería Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc fueron los más rápidos en las prácticas, aunque todo puede cambiar en el día final de la carrera.

CarreraGanadorSegundo lugarTercer lugar
GP de Australia 2026

¿Quiénes son los pilotos del Mundial de la Fórmula 1 2026?

Para esta temporada, se ha sumado la escudería Cadillac, con Valtteri Bottas y ‘Checo’ Pérez. Aquí te dejo los nombres de los 22 pilotos que estarán participando en cada uno de los circuitos.

  • Max Verstappen — Red Bull
  • Isack Hadjar — Red Bull
  • George Russell — Mercedes
  • Kimi Antonelli — Mercedes
  • Charles Leclerc — Ferrari
  • Lewis Hamilton — Ferrari
  • Lando Norris — McLaren
  • Oscar Piastri — McLaren
  • Fernando Alonso — Aston Martin
  • Lance Stroll — Aston Martin
  • Pierre Gasly — Alpine
  • Franco Colapinto — Alpine
  • Esteban Ocon — Haas
  • Ollie Bearman — Haas
  • Nico Hülkenberg — Audi
  • Gabriel Bortoleto — Audi
  • Liam Lawson — Racing Bulls
  • Arvid Lindblad — Racing Bulls
  • Carlos Sainz — Williams
  • Alexander Albon — Williams
  • Sergio Pérez — Cadillac
  • Valtteri Bottas — Cadillac
SOBRE EL AUTOR

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC