Los meses de descanso han llegado a su fin y nuevamente tenemos el retorno del Mundial de la Fórmula 1, que trae consigo muchas novedades en las monoplazas, haciéndolas más ecológicas. Además, tenemos a la escudería Cadillac como la nueva participante, con Valtteri Bottas y Checo Pérez como sus dos principales pilotos. Aquí te contaré quién ganó este GP de Australia 2026 y el resultado del podio final de esta primera carrera de la temporada.
¿Quién ganó el GP de Australia 2026 EN VIVO? Resultado final de la carrera
Este domingo 8 de marzo, te contaré quién ganó el GP de Australia 2026 de la Formula 1. Cabe destacar que los pilotos de la escudería Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc fueron los más rápidos en las prácticas, aunque todo puede cambiar en el día final de la carrera.
|Carrera
|Ganador
|Segundo lugar
|Tercer lugar
|GP de Australia 2026
¿Quiénes son los pilotos del Mundial de la Fórmula 1 2026?
Para esta temporada, se ha sumado la escudería Cadillac, con Valtteri Bottas y ‘Checo’ Pérez. Aquí te dejo los nombres de los 22 pilotos que estarán participando en cada uno de los circuitos.
- Max Verstappen — Red Bull
- Isack Hadjar — Red Bull
- George Russell — Mercedes
- Kimi Antonelli — Mercedes
- Charles Leclerc — Ferrari
- Lewis Hamilton — Ferrari
- Lando Norris — McLaren
- Oscar Piastri — McLaren
- Fernando Alonso — Aston Martin
- Lance Stroll — Aston Martin
- Pierre Gasly — Alpine
- Franco Colapinto — Alpine
- Esteban Ocon — Haas
- Ollie Bearman — Haas
- Nico Hülkenberg — Audi
- Gabriel Bortoleto — Audi
- Liam Lawson — Racing Bulls
- Arvid Lindblad — Racing Bulls
- Carlos Sainz — Williams
- Alexander Albon — Williams
- Sergio Pérez — Cadillac
- Valtteri Bottas — Cadillac