La Fórmula 1 aterriza en Shanghái para la segunda ronda del Mundial 2026, y todas las miradas están puestas en George Russell. Tras su victoria aplastante en Australia, el británico llega como el gran favorito para repetir el primer lugar en el podio. Junto a su compañero Kimi Antonelli, Mercedes busca consolidar otro 1-2 histórico que los aleje aún más en el campeonato de constructores. No obstante, el circuito internacional de Shanghái es un reto técnico muy distinto al de Melbourne.

Este trazado de 5.4 km es conocido por ser “limitado del frente”, lo que pondrá una presión extrema en los neumáticos delanteros. A diferencia de Australia, los pilotos deberán encontrar el balance perfecto para sobrevivir a las curvas cerradas sin perder velocidad en las dos larguísimas rectas. Aquí es donde los posibles resultados del GP de China podrían dar un giro inesperado. Equipos como Ferrari y McLaren confían en que su configuración aerodinámica les permita recortar la brecha y pelear por la victoria.

En cuanto al podio final, la batalla entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton promete chispas en el asfalto chino. Ferrari llega con sed de revancha tras el tercer y cuarto puesto obtenidos en el debut de la temporada, esperando que las rectas de Shanghái favorezcan su motor. Por otro lado, Red Bull Racing necesita un resultado sólido para olvidar el trago amargo de Australia y volver a la zona de puntos. La estrategia de neumáticos y la gestión de energía serán las claves para definir al ganador.

Si no quieres perderte ni un segundo, recuerda que este es el primer fin de semana con formato Sprint del 2026. Esto significa que solo habrá una sesión de práctica antes de ir directo a la acción competitiva, dejando poco margen de error para los ingenieros. Con Mercedes liderando la tabla con 43 puntos, la presión es máxima para el resto de la parrilla. Prepárate para una madrugada llena de adrenalina y velocidad en esta segunda cita del calendario mundial.

Podio final de la carrera Sprint del GP de China 2026

Este fue el resultado del podio de la carrera Sprint del Gran Premio de China 2026 en el Circuito Internacional de Shanghái:

PUESTO PILOTO ESCUDERÍA 1 -- -- 2 -- -- 3 -- --

Podio final del GP de China 2026

Este fue el resultado del podio del Gran Premio de China 2026 en el Circuito Internacional de Shanghái:

PUESTO PILOTO ESCUDERÍA 1 -- -- 2 -- -- 3 -- --

Datos clave del Circuito Internacional de Shanghái y estadísticas históricas

Desde su inauguración en 2004, el Circuito Internacional de Shanghái se ha consolidado como una de las infraestructuras más imponentes del deporte con capacidad para 200,000 personas. El primer ganador histórico fue Rubens Barrichello con Ferrari, marcando el inicio de una era de dominio técnico en este trazado permanente. Tras una pausa obligatoria entre 2020 y 2023, la pista regresó al calendario en 2024 con un asfalto renovado que aumentó drásticamente los niveles de agarre. Para este 2026, la evolución del circuito promete tiempos de vuelta más rápidos y una gestión de neumáticos mucho más estratégica.

Lo que hace único a Shanghái es su diseño desafiante, destacando su famosa primera curva que parece girar sin fin y la recta de 1.2 kilómetros, una de las más largas de la F1. Este sector es el escenario perfecto para los rebases, permitiendo que los monoplazas alcancen velocidades punta antes de enfrentarse a frenadas intensas. Además, las curvas 7 y 8 exigen una resistencia física total debido a las altísimas fuerzas G que soportan los pilotos. Al ser un fin de semana con formato Sprint, los equipos solo contarán con una sesión de práctica para ajustar el balance del auto.

Esta temporada introduce el innovador Straight Mode, una configuración que ajusta automáticamente los alerones delantero y trasero para reducir la resistencia al aire y ganar velocidad. En China, tendremos cuatro zonas específicas para activar este sistema: la recta de meta, entre las curvas 4 y 6, entre las curvas 10 y 11, y la gran recta trasera. Esta tecnología permite que el coche se adapte según su posición en la pista, ofreciendo máxima carga en las curvas y eficiencia total al acelerar. Es un cambio radical respecto al antiguo DRS que redefine cómo se compite en el asfalto.

El nuevo Overtake Mode sustituye directamente al DRS, permitiendo a los pilotos inyectar un extra de +0.5MJ de energía eléctrica para facilitar los adelantamientos. Para activarlo, el piloto debe estar a menos de un segundo del coche de adelante en el punto de detección, que en Shanghái se ubica en la curva 16. Este impulso eléctrico será vital en la recta principal para superar rivales antes de llegar a la primera curva. La gestión inteligente de esta potencia eléctrica por parte de estrellas como Max Verstappen o Lewis Hamilton definirá quién logra subir al podio final.

Dato Estadística Primer Gran Premio 2004 Longitud de la Pista 5.451 km Récord de Vuelta 1:32.238 - Michael Schumacher (2004) Más Victorias (Piloto) Lewis Hamilton (6) Más Poles (Piloto) Lewis Hamilton (7) Probabilidad Coche de Seguridad 50%* Pérdida de Tiempo en Pit Stop 50%*

*De las cuatro carreras anteriores en China

¿A qué hora empieza el GP de China 2026 de la Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1 empezará el domingo 15 de noviembre a partir de las 01:00 horas (Centro de México), 02:00 horas (Perú y Colombia), 04:00 horas (Argentina) y 08:00 horas (España), en lo que será la segunda jornada del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1.

¿Cómo seguir carrera del GP de China 2026 de Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de China 2026 y de toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver a través de DAZN F1 en España, Disney Plus o ESPN en Latinoamérica y Sky / Izzy en México, canales oficiales de habla hispana en los que pasarán todas las carreras del ‘Gran Circo’.

¿Qué día será la próxima carrera de Fórmula 1?

La próxima cita del calendario de la F1 para la temporada 2026 será el Gran Premio de Japón, la ronda 3 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno que se llevará a cabo del 27 al 29 de diciembre en el Circuito de Suzuka.

Parrilla de salida de la carrera Sprint del GP de China 2026

En este apartado te detallaremos cuál es la parrilla de salida de la carrera sprint del Gran Premio de China 2026, la primera del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Parrilla de salida del GP de China 2026

En este apartado te detallaremos cuál es la parrilla de salida del Gran Premio de China 2026, segunda ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Fórmula 1: tabla de pilotos

George Russell (Mercedes) - 25 punts Kimi Antonelli (Mercedes) - 18 pts Charles Leclerc (Ferrari) - 15 pts Lewis Hamilton (Ferrari) - 12 pts Lando Norris (McLaren) - 10 pts Max Verstappen (Red Bull) - 8 pts Oliver Bearman (Haas) - 6 pts Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 4 pts Gabriel Bortoleto (Audi) - 2 pts Pierre Gasly (Alpine) - 1 pts Esteban Ocon (Haas) - 0 pts Alexander Albon (Williams) - 0 pts Liam Lawson (Racing Bulls) - 0 pts Franco Colapinto (Alpine) - 0 pts Carlos Sainz (Williams) - 0 pts Sergio Pérez (Cadillac) - 0 pts Isack Hadjar (Red Bull) - 0 pts Oscar Piastri (McLaren) - 0 pts Nico Hulkenberg (Sauber) - 0 pts Fernando Alonso (Aston Martin) - 0 pts Valteri Bottas (Cadillac) - 0 pts Lance Stroll (Aston Martin) - 0 pts

Fórmula 1: tabla de constructores

Mercedes - 43 puntos Ferrari - 27 pts McLaren - 10 pts Red Bull - 8 pts Haas - 6 pts Racing Bulls - 4 Audi - 2 Alpine - 1 Williams - 0 pts Cadillac - 0 pts Aston Martin - 0 pts