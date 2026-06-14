La Fórmula 1 aterriza en el circuito de Montmeló para disputar la séptima ronda del Campeonato Mundial 2026. Este evento marca el inicio de una nueva era deportiva y comercial para la icónica pista ubicada en las afueras de la ciudad española. A partir de esta temporada, la competencia adopta oficialmente el nombre de Gran Premio de Barcelona-Cataluña, dejando atrás la denominación tradicional de Gran Premio de España que mantuvo desde 1991. Los fanáticos del automovilismo en Estados Unidos y en todo el mundo se preparan para seguir de cerca esta histórica transición dentro del calendario europeo.

El trazado del Circuit de Barcelona-Catalunya se mantiene como uno de los desafíos técnicos más completos y exigentes para los monoplazas actuales. Su configuración de 4.657 kilómetros y 14 curvas requiere encontrar un balance aerodinámico perfecto para dominar las zonas de frenada fuerte y las secciones de alta velocidad. La tracción y la gestión estratégica de los neumáticos serán factores determinantes para el éxito de los pilotos a lo largo de las 66 vueltas reglamentarias. Los ingenieros de cada escudería utilizan históricamente esta pista como el termómetro definitivo para evaluar el rendimiento real de sus actualizaciones aerodinámicas.

Kimi Antonelli llega a esta cita europea como el líder indiscutido de la parrilla tras conquistar su quinta victoria consecutiva en las calles de Mónaco. El talentoso piloto de Mercedes ha consolidado su dominio absoluto en la clasificación general de la temporada y aterriza en territorio catalán con un sólido registro de 156 puntos. Su perseguidor más cercano es el veterano Lewis Hamilton, quien acumula 90 unidades al mando de su monoplaza Ferrari. Por su parte, George Russell retrocedió hasta la tercera posición con 88 puntos luego de marcharse del Principado sin lograr sumar para la marca de la estrella.

En el apartado del campeonato mundial de constructores, la escudería de las Flechas Plateadas lidera la tabla general con holgura al registrar 244 puntos en su casillero. La Scuderia, con sede en Maranello, ocupa actualmente la segunda posición con 165 unidades, mientras que la estructura de McLaren se establece en el tercer peldaño con 118 puntos. Red Bull experimenta una temporada de altibajos competitivos que los relega a la cuarta plaza general con apenas 72 unidades acumuladas hasta la fecha. Más atrás, la zona media del campeonato presenta una intensa batalla por el quinto puesto donde Alpine supera a Racing Bulls por un estrecho margen de dos puntos.

La carrera del GP de Barcelona-Cataluña 2026 se realizará en el Circuit de Barcelona-Catalunya. (Foto: Andrej Ivanov / AFP) / ANDREJ IVANOV

Podio final del GP de Barcelona-Cataluña 2026

Este fue el resultado del podio del Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026 en el Circuito de Montmeló:

PUESTO PILOTO EQUIPO 1 -- -- 2 -- -- 3 -- --

Datos clave del Circuito de Barcelona-Cataluña y estadísticas históricas

La evolución de la Fórmula 1 en España abarca diversos escenarios históricos antes de consolidar su hogar actual en territorio catalán. Trazados urbanos legendarios como Pedralbes y el exigente circuito de Montjuïc albergaron las primeras competencias oficiales durante las décadas de 1950 y 1970. Posteriormente, la máxima categoría del automovilismo alternó sus sedes hacia instalaciones ubicadas en las regiones de Madrid y Sevilla. Sin embargo, la infraestructura deportiva del país ibérico dio un vuelco definitivo gracias a los programas de desarrollo de los Juegos Olímpicos. Esta renovación urbana e industrial permitió la construcción de un complejo de carreras de estándar mundial en la localidad de Montmeló.

El Circuito de Barcelona-Cataluña, también conocido como Circuito de Montmeló o Circuito de Barcelona, debutó formalmente en el calendario internacional apenas dos semanas después de inaugurar sus pistas con el Campeonato Español de Turismos en 1991. La carrera inaugural de Fórmula 1 quedó grabada en la memoria colectiva debido al espectacular duelo de aceleración entre Nigel Mansell y Ayrton Senna. Desde entonces, el asfalto catalán ha sido testigo de momentos críticos para el campeonato, incluyendo la famosa colisión entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg en 2016. Para la temporada actual, el trazado modificó su fisonomía al eliminar la chicana previa a la última curva para mejorar el flujo de carrera. Las autoridades confirmaron que el recinto alternará fechas con Spa-Francorchamps hasta el año 2032.

La exigente combinación de largas rectas y curvas de alta velocidad convierte a este trazado en el escenario predilecto para los ensayos técnicos. El diseño de la pista somete a los neumáticos a cargas laterales extremas, forzando a las escuderías a encontrar un balance aerodinámico perfecto. Al carecer de zonas lentas donde ocultar las deficiencias del chasis, el circuito funciona como el indicador real del orden jerárquico de la parrilla. Los ingenieros establecidos en los centros de datos de Estados Unidos analizan con lupa el rendimiento en este sector. El comportamiento del monoplaza en Montmeló dicta por lo general cuáles equipos pelearán por el Campeonato de Constructores.

La gran novedad tecnológica para este fin de semana radica en la implementación del innovador sistema denominado Modo Recta (Straight Mode). Esta configuración de aerodinámica activa permite que los alerones delantero y trasero reduzcan los niveles de resistencia al avance de forma simultánea. A diferencia del antiguo DRS, los elementos superiores de ambas alas se desplazan coordinadamente para alcanzar velocidades punta mucho más elevadas en las zonas de aceleración. Este mecanismo automatizado se activa de manera obligatoria en condiciones de pista seca durante cada una de las vueltas de la competencia. El monoplaza muta su carga aerodinámica según la zona del circuito para maximizar el agarre.

Para la cita en Barcelona, la dirección de carrera ha establecido un total de cuatro zonas específicas para el uso del Modo Recta. La primera sección comprende la recta principal de meta, seguida por los tramos ubicados entre las curvas 3 y 4, y el sector entre las curvas 5 y 7. El último intervalo de alta velocidad se localiza justo en la recta posterior que conecta las curvas 9 y 10 del circuito. En contraparte, el Modo Rebase (Overtake Mode) sustituye por completo la gestión tradicional de la energía eléctrica del motor. Este sistema otorga una potencia adicional sostenida mediante el uso eficiente de las baterías del monoplaza durante los duelos en pista.

El sistema de rebase cuenta con un único punto de detección por vuelta para asegurar que los pilotos mantengan distancias mínimas de persecución. En el trazado catalán, la línea de detección de rebase se ubica exactamente en la curva 13 del circuito de Montmeló. Por su parte, la línea oficial de activación se localiza unos metros antes de ingresar a la curva 14, desembocando en la recta principal. Los competidores que se mantengan a menos de un segundo de su rival en el punto de control dispondrán de este mapa de motor. Esta herramienta técnica promete incrementar los adelantamientos en el Gran Premio sin alterar la esencia deportiva.

Entre los datos curiosos e históricos a mencionar de la séptima jornada de la temporada 2026 de la F1, esta edición del Gran Premio de Barcelona-Cataluña marca el debut oficial bajo esta nueva denominación comercial, representando la carrera número 36 disputada en la región de Cataluña. En el apartado de pilotos, las leyendas Michael Schumacher y Lewis Hamilton comparten el récord histórico con seis victorias cada uno. Por el lado de los constructores, la escudería Ferrari domina el palmarés histórico con un total de ocho triunfos dominicales. Finalmente, Mercedes lidera las poles con nueve posiciones de privilegio, mientras George Russell celebrará sus 100 carreras con el equipo.

Dato Estadística Primer Gran Premio 1991 (Previamente conocido como el Gran Premio de España) Longitud de la Pista 4.657 km Récord de Vuelta 1:15.743 - Oscar Piastri, McLaren (2025) Más Victorias (Piloto) Michael Schumacher (7) Más Poles (Piloto) Michael Schumacher y Lewis Hamilton (6) Probabilidad Coche de Seguridad 50%* Probabilidad Coche Virtual de Seguridad 13%* Pérdida de Tiempo en Pit Stop 22.96 segundos (incluyendo una parada de 2.5s)

*De las ocho carreras previas en Barcelona

¿A qué hora empieza el GP de Barcelona-Cataluña 2026 de la Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026 de la Fórmula 1 empezará el domingo 28 de junio a partir de las 07:00 horas (Centro de México), 08:00 horas (Perú y Colombia), 10:00 horas (Argentina) y 15:00 horas (España), en lo que será la séptima jornada del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1.

¿Cómo seguir la carrera del GP de Barcelona-Cataluña 2026 de Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026 y de toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver a través de DAZN F1 en España, Disney Plus o ESPN en Latinoamérica y Sky / Izzy en México, canales oficiales de habla hispana en los que pasarán todas las carreras del ‘Gran Circo’.

El GP de Barcelona-Cataluña forma parte del calendario 2026 como la séptima ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Parrilla de salida del GP de Barcelona-Cataluña 2026

Esta fue la parrilla de salida del Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026, séptima ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

¿Qué día será la próxima carrera de Fórmula 1?

La próxima cita del calendario de la F1 para la temporada 2026 será el Gran Premio de Austria, la ronda 8 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno que se llevará a cabo del 26 al 28 de junio en el Red Bull Ring.

Fórmula 1: tabla de pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes) - 156 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) - 90 pts George Russell (Mercedes) - 88 pts Charles Leclerc (Ferrari) - 75 pts Oscar Piastri (McLaren) - 60 pts Lando Norris (McLaren) - 58 pts Max Verstappen (Red Bull) - 43 pts Isack Hadjar (Red Bull) - 29 pts Liam Lawson (Racing Bulls) - 26 pts Pierre Gasly (Alpine) - 26 pts Oliver Bearman (Haas) - 18 pts Franco Colapinto (Alpine) - 15 pts Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 13 pts Carlos Sainz (Williams) - 6 pts Alexander Albon (Williams) - 5 pts Esteban Ocon (Haas) - 3 pts Gabriel Bortoleto (Audi) - 2 pts Sergio Pérez (Cadillac) - 1 pts Nico Hulkenberg (Sauber) - 0 pts Fernando Alonso (Aston Martin) - 0 pts Valteri Bottas (Cadillac) - 0 pts Lance Stroll (Aston Martin) - 0 pts

Fórmula 1: tabla de constructores

Mercedes - 244 puntos Ferrari - 165 pts McLaren - 118 pts Red Bull - 72 pts Alpine - 41 pts Racing Bulls - 39 pts Haas - 21 pts Williams - 11 pts Audi - 2 Cadillac - 1 pts Aston Martin - 0 pts