El icónico Circuito de Spa-Francorchamps acaparó la atención de los aficionados del automovilismo en Estados Unidos durante la décima ronda de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Los resultados en el Gran Premio de Bélgica y la conformación del podio final estuvieron marcados por la exigencia de un trazado histórico situado en los densos bosques de las Ardenas. Esta pista se caracteriza tradicionalmente por ofrecer una acción a altísima velocidad y condiciones climáticas impredecibles que siempre ponen a prueba las estrategias de todas las escuderías.

Con poco más de siete kilómetros de longitud, Spa se mantiene como el circuito más extenso y desafiante del actual calendario de la máxima categoría automovilística. Su espectacular diseño presenta sectores legendarios como la curva Eau Rouge, el Raidillon y la veloz recta de Kemmel, exigiendo a los pilotos una precisión milimétrica al volante. Los ingenieros debieron encontrar el equilibrio perfecto entre una baja resistencia para ganar velocidad en las rectas y la carga aerodinámica necesaria para dominar el demandante sector medio.

La carrera belga representó un punto de inflexión para el campeonato de pilotos, al cual el joven Andrea Kimi Antonelli llegó como líder absoluto acumulando 179 puntos. Su compañero en el equipo Mercedes, George Russell, arribó en la segunda posición con 154 unidades, manteniendo una estrecha ventaja de siete puntos sobre el Ferrari de Lewis Hamilton. Charles Leclerc también se presentó en esta cita con un gran impulso anímico, sumando 108 puntos totales luego de conquistar una brillante victoria en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña.

En cuanto a la decisiva clasificación de constructores, Mercedes aterrizó en territorio belga dominando la tabla general con 333 puntos, superando ampliamente a los 255 de la escudería Ferrari. McLaren se posicionó sólidamente en el tercer lugar de la contienda con 179 unidades, relegando a Red Bull Racing a una sorpresiva cuarta plaza con 128 puntos. La zona media de la parrilla también ofreció su propio espectáculo deportivo gracias a la intensa y cerrada batalla por el quinto puesto entre los monoplazas de Alpine y Racing Bulls.

Vista de la pista de Spa-Francorchamps antes de la largada del GP de Bélgica 2026, disponible a través del servicio F1 TV Pro y plataformas de streaming oficiales en USA y México. | Crédito: formula1.com / Composición Mag

Podio final del GP de Bélgica 2026

Este fue el resultado del podio del Gran Premio de Bélgica 2026 en el Circuito de Spa-Francorchamps:

PUESTO PILOTO EQUIPO 1 -- -- 2 -- -- 3 -- --

Datos clave del Circuito de Spa-Francorchamps y estadísticas históricas

El Gran Premio de Bélgica es una de las paradas más emblemáticas y respetadas en la historia de la Fórmula 1 desde su temporada inaugural en 1950. El legendario trazado de Spa-Francorchamps, ubicado en la densa región de las Ardenas, representa el máximo desafío del automovilismo moderno. Los aficionados al deporte motor alrededor del mundo madrugan cada año para presenciar un espectáculo de primer nivel donde la valentía y la técnica se ponen a prueba. Este circuito histórico continúa entregando carreras memorables gracias a su diseño impredecible.

Spa-Francorchamps es mundialmente reconocido como un circuito diseñado para los verdaderos puristas de las carreras. Su implacable mezcla de sectores de alta velocidad, curvas ciegas y cambios drásticos de elevación exige una concentración absoluta de toda la parrilla. Como bien señaló en su momento el bicampeón Fernando Alonso, este es uno de los pocos escenarios donde el talento individual del piloto realmente marca la diferencia en los tiempos por vuelta.

El impredecible microclima de las Ardenas añade un nivel de complejidad táctica extremo para las escuderías. La inmensidad del circuito provoca situaciones donde llueve torrencialmente en un sector de la pista mientras el resto del asfalto permanece completamente seco. Estas variaciones repentinas en los niveles de agarre obligan a los equipos a tomar decisiones inmediatas sobre la estrategia de neumáticos.

Durante la competición, todas las cámaras y la atención táctica estarán puestas en la mítica secuencia de curvas de Eau Rouge y Raidillon. Los monoplazas atacan este sector a velocidades vertiginosas, realizando rápidos cambios de dirección a izquierda y derecha. Superar esta pendiente ciega manteniendo el acelerador a fondo es considerado uno de los mayores actos de precisión en el deporte.

A lo largo de las décadas, este circuito ha sido el escenario definitivo de hazañas deportivas y sucesos dramáticos que cambiaron la Fórmula 1 para siempre:

1963 y 1992: Jim Clark firmó una actuación magistral bajo un diluvio, sacando casi una vuelta de ventaja. Décadas después, Michael Schumacher apostó por neumáticos de lluvia para su primera victoria, mientras Ayrton Senna salvaba heroicamente la vida de Erik Comas en clasificación.

firmó una actuación magistral bajo un diluvio, sacando casi una vuelta de ventaja. Décadas después, apostó por neumáticos de lluvia para su primera victoria, mientras salvaba heroicamente la vida de en clasificación. 1998 y 2010: Damon Hill lideró el primer triunfo del equipo Jordan tras sobrevivir a una colisión masiva en la largada. En 2010, Lewis Hamilton superó Safety Cars y trompos bajo una lluvia intermitente para llevarse una victoria clave por el campeonato.

lideró el primer triunfo del equipo Jordan tras sobrevivir a una colisión masiva en la largada. En 2010, superó Safety Cars y trompos bajo una lluvia intermitente para llevarse una victoria clave por el campeonato. 2014 y 2018: La rivalidad entre Nico Rosberg y Hamilton explotó con un polémico toque en la segunda vuelta. Cuatro años más tarde, el dispositivo de seguridad halo demostró su valía al proteger a Charles Leclerc del monoplaza volador de Fernando Alonso en la salida.

La rivalidad entre y Hamilton explotó con un polémico toque en la segunda vuelta. Cuatro años más tarde, el dispositivo de seguridad demostró su valía al proteger a del monoplaza volador de en la salida. 2019 y 2024: Leclerc logró su emotiva primera victoria en la categoría, dedicándola al recién fallecido Anthoine Hubert. En la edición más reciente, George Russell perdió un triunfo estratégico de una parada por descalificación al tener un auto por debajo del peso reglamentario.

Dato Estadística Primer Gran Premio 1950 Longitud de la Pista 7.004 km Récord de Vuelta 1:44.701 - Sergio Pérez, Red Bull (2024) Más Victorias (Piloto) Michael Schumacher (6) Más Poles (Piloto) Lewis Hamilton (6) Probabilidad Coche de Seguridad 63%* Probabilidad Coche Virtual de Seguridad 0%* Pérdida de Tiempo en Pit Stop 18.8 segundos (incluyendo una parada de 2.5s)

*De las nueve carreras previas en Bélgica

¿A qué hora empieza el GP de Gran Bélgica 2026 de la Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Bélgica 2026 de la Fórmula 1 empezará el domingo 19 de julio a partir de las 07:00 horas (Centro de México), 08:00 horas (Perú y Colombia), 10:00 horas (Argentina) y 15:00 horas (España), en lo que será la décima jornada del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1.

¿Cómo seguir la carrera del GP de Bélgica 2026 de Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Bélgica 2026 y de toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver a través de DAZN F1 en España, Disney Plus o ESPN en Latinoamérica y Sky / Izzy en México, canales oficiales de habla hispana en los que pasarán todas las carreras del ‘Gran Circo’.

Monoplazas recorriendo el circuito de Spa-Francorchamps durante el Gran Premio de Bélgica 2026 de Fórmula 1, evento transmitido hoy para aficionados en Estados Unidos, México y España. | Crédito: F1 / Facebook / Composición Mag

Parrilla de salida del GP de Bélgica 2026

Esta fue la parrilla de salida del Gran Premio de Bélgica 2026, décima ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

¿Qué día será la próxima carrera de Fórmula 1?

La próxima cita del calendario de la F1 para la temporada 2026 será el Gran Premio de Hungría, la ronda 11 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno que se llevará a cabo del 24 al 26 de julio en el Hungaroring.

Fórmula 1: tabla de pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes) - 179 puntos George Russell (Mercedes) - 154 pts Lewis Hamilton (Ferrari) - 147 pts Charles Leclerc (Ferrari) - 108 pts Lando Norris (McLaren) - 97 pts Oscar Piastri (McLaren) - 82 pts Max Verstappen (Red Bull) - 76 pts Isack Hadjar (Red Bull) - 52 pts Pierre Gasly (Alpine) - 42 pts Liam Lawson (Racing Bulls) - 39 pts Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 20 pts Oliver Bearman (Haas) - 18 pts Franco Colapinto (Alpine) - 18 pts Gabriel Bortoleto (Audi) - 6 pts Carlos Sainz (Williams) - 6 pts Alexander Albon (Williams) - 5 pts Esteban Ocon (Haas) - 3 pts Fernando Alonso (Aston Martin) - 1 pts Nico Hulkenberg (Sauber) - 0 pts Valteri Bottas (Cadillac) - 0 pts Sergio Pérez (Cadillac) - 0 pts Lance Stroll (Aston Martin) - 0 pts

Fórmula 1: tabla de constructores

Mercedes - 333 puntos Ferrari - 255 pts McLaren - 179 pts Red Bull - 128 pts Alpine - 60 pts Racing Bulls - 59 pts Haas - 21 pts Williams - 11 pts Audi - 6 Aston Martin - 1 pts Cadillac - 0 pts