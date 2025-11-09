La Fórmula 1 aterriza en Sudamérica para el Gran Premio de São Paulo, la Ronda 21 del Campeonato Mundial 2025, en el icónico Autódromo José Carlos Pace (Interlagos). A pesar de ser uno de los circuitos más cortos del calendario con 4.3 km, Interlagos es famoso por su trazado ondulado que combina secciones de alta velocidad con curvas de media y baja velocidad, garantizando carreras llenas de acción. El thrill se amplifica, ya que este es el quinto fin de semana Sprint de la temporada 2025, poniendo en juego un máximo de 33 puntos cruciales.

La lucha por el título del Mundial de Pilotos está en su punto más álgido a falta de solo cuatro carreras, incluyendo dos Sprints, lo que hace que cada punto cuente. Lando Norris (McLaren) llega a Brasil como líder de la clasificación con 357 puntos, superando por solo un punto a su compañero de equipo, Oscar Piastri. Detrás de ellos, el tetracampeón del mundo Max Verstappen (Red Bull Racing) se mantiene al acecho en tercer lugar con 321 puntos, a solo 36 puntos del liderato de Norris.

En cuanto al Campeonato de Constructores, la competencia también está increíblemente reñida, con Ferrari tomando momentáneamente la segunda posición con 356 puntos. La Scuderia supera por la mínima diferencia a Mercedes, mientras que Red Bull Racing se encuentra en un inusual cuarto lugar con 346 puntos. Con la posibilidad de sumar puntos extra en la carrera Sprint de Interlagos, un buen fin de semana podría ser decisivo para definir las posiciones finales de los equipos del paddock.

El Autódromo José Carlos Pace, mejor conocido como Interlagos, es un circuito legendario que ha sido testigo de algunos de los momentos más dramáticos de la F1. Corto, ondulado e impredecible debido a los cambios climáticos, es considerado, con toda razón, uno de los mejores circuitos de la F1. | Crédito: F| / Facebook

Podio final del GP de Brasil 2025

Este fue el resultado del podio del Gran Premio de Brasil 2025 en el Autódromo José Carlos Pace, mejor conocido como Interlagos:

PUESTO PILOTO ESCUDERÍA 1 -- -- 2 -- -- 3 -- --

Podio final de la carrera Sprint del GP de Brasil 2025

Este fue el resultado del podio de la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil 2025, que se llevó a cabo el sábado 8 de noviembre en en el Autódromo José Carlos Pace - Interlagos:

PUESTO PILOTO ESCUDERÍA 1 Lando Norris McLaren 2 Kimi Antonelli Mercedes 3 George Russell Mercedes

El piloto británico Lando Norris (McLaren) consolidó su posición como líder del Mundial de Fórmula Uno tras conquistar el sprint del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), la vigésimo primera cita del calendario. Norris, quien partió desde la pole position, se llevó los cruciales ocho puntos, superando al rookie italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y a su compañero de equipo George Russell, quienes finalizaron segundo y tercero, respectivamente. Esta victoria fue clave para Norris, ya que su principal rival en el campeonato, el australiano Oscar Piastri (McLaren), tuvo que abandonar tras un accidente sin consecuencias en la sexta vuelta.

La carrera sprint estuvo marcada por varios incidentes, destacando el aparatoso accidente del debutante brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) en la última vuelta, quien afortunadamente salió ileso, y el percance previo que provocó una bandera roja. El argentino Franco Colapinto (Alpine), recién renovado, también abandonó la competencia en la misma zona que Piastri. Tras la reanudación detrás del coche de seguridad, Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari) finalizaron cuarto y quinto, respectivamente, justo por delante del doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin), que fue sexto.

El español Carlos Sainz (Williams) tuvo una jornada complicada, cruzando la meta en la decimoséptima posición, lejos de los puntos. Por su parte, el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Ferrari) arañó valiosos puntos al terminar séptimo, seguido por el francés Pierre Gasly (Alpine) en octavo lugar. El sprint de Interlagos demostró la intensidad del campeonato de Fórmula 1 2025 y solidificó a Norris como el hombre a batir en la carrera principal de este domingo en el circuito de Interlagos.

Datos clave del Autódromo José Carlos Pace - Interlagos y estadísticas históricas

El Autódromo José Carlos Pace, mejor conocido como Interlagos (“entre lagos”), es un pilar histórico de la Fórmula 1, situado entre dos lagos artificiales en São Paulo. Inaugurado en 1940, albergó el primer Gran Premio de Brasil en 1972 (fuera de campeonato) y se integró al calendario oficial en 1973. Aunque el circuito original era casi el doble de largo, fue retirado en 1980 debido a su superficie bacheada y peligrosa. La F1 regresó en 1990 a una versión renovada y acortada, coincidiendo con el ascenso de la leyenda brasileña Ayrton Senna, solidificando la tradición automovilística del país.

Desde su debut en 1973, el GP de Brasil ha alternado sedes entre Interlagos y Jacarepagua, pero es la pista de São Paulo la que ha regalado los desenlaces más dramáticos. El traslado de la carrera al final del calendario de F1 a partir de 2004 permitió que Interlagos fuera testigo de finales de título inolvidables en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2012. Históricamente, Interlagos desafía las expectativas: solo el 37.25% de las 51 ediciones del GP de Brasil se han ganado desde la pole position, demostrando que la posición de salida no garantiza la victoria.

Una de las características más famosas de Interlagos es su clima impredecible. Aproximadamente el 30% de todas las carreras disputadas en Brasil en el siglo XXI han sido afectadas por la lluvia, y el porcentaje es aún mayor si se incluyen las sesiones de clasificación. Estas condiciones mixtas han generado momentos legendarios, como el incidente de Timo Glock en 2008 que coronó a Lewis Hamilton, o la épica victoria de Max Verstappen en 2024. El neerlandés, mostrando su maestría en mojado, se llevó un triunfo impresionante partiendo desde el puesto 17 de la parrilla.

La carrera del año pasado en Interlagos fue particularmente caótica: solo 15 pilotos terminaron, y Verstappen capitalizó la audaz estrategia de Red Bull de cambiar neumáticos intermedios bajo bandera roja a mitad de la carrera. La lluvia y los accidentes son un factor constante, y las condiciones cambiantes a menudo permiten que equipos como Alpine, que logró un doble podio en la edición de 2024, tengan una oportunidad de brillar. Con pronóstico de lluvia en la clasificación de este año y una pequeña posibilidad el domingo, la imprevisibilidad del Autódromo José Carlos Pace promete otro fin de semana fascinante.

Dato Estadística Primer Gran Premio 1973 Longitud de la Pista 4.309km Récord de Vuelta 1m 10.540s (Valtteri Bottas, Mercedes, 2018) Más Victorias (Piloto) Michael Schumacher (4) Más Poles (Piloto) Ayrton Senna (6) Asistencia Récord (3 días, 2024) ~292,000 aficionados Probabilidad Coche de Seguridad 86%* Pérdida de Tiempo en Pit Stop 20.83 segundos

* De las últimas siete carreras en Brasil

¿A qué hora empieza el GP de Brasil 2025 de la Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1 empezará el domingo 9 de noviembre a partir de las 11:00 horas (Centro de México), 12:00 horas (Perú y Colombia), 14:00 horas (Argentina) y 18:00 horas (España), en lo que será la vigésima primera jornada del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1.

¿Cómo seguir carrera del GP de Brasil 2025 de Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Brasil 2025 y de toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver a través de DAZN F1 en España, Disney Plus o ESPN en Latinoamérica y Sky / Izzy en México, canales oficiales de habla hispana en los que pasarán todas las carreras del ‘Gran Circo’.

¡Adrenalina en la pista! Descubre qué canal transmite EN VIVO la carrera del GP de Brasil 2025 por el Mundial de F1 en USA, México y España. | Crédito: formula1.com / Composición Mag

¿Qué día será la próxima carrera de Fórmula 1?

La próxima cita del calendario de la F1 para la temporada 2025 será el Gran Premio de Las Vegas, la ronda 22 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno que se llevará a cabo del 20 al 22 de noviembre en el circuito callejero de la ‘Ciudad del Pecado’.

Parrilla de salida del GP de Brasil 2025

Lando Norris (McLaren), líder del Mundial de Pilotos, se adjudicó la pole position para el Gran Premio de Brasil 2025 en el circuito de Interlagos, São Paulo, culminando un sábado glorioso tras su victoria previa en la carrera sprint. El británico de 25 años marcó un tiempo de 1:09.511, afianzando su liderato en el campeonato con 365 puntos, nueve más que su principal rival y compañero, Oscar Piastri, quien saldrá cuarto. La sesión de clasificación estuvo marcada por el excelente desempeño del rookie italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que se coló en el segundo puesto, y la decepción del cuádruple campeón, Max Verstappen (Red Bull), que se aleja del pentacampeonato.

La gran sorpresa de la jornada fue la debacle de Verstappen, quien no pudo pasar de la primera ronda de clasificación (Q1), un hecho inusual para el piloto neerlandés, que saldrá desde el Pit Lane tras romper el parque cerrado para cambiar reglajes y motor de su RB21. Con 326 puntos, Verstappen declaró: “Puedo olvidarme de ello” en referencia al título, ya que remontar desde esa posición será casi imposible. Por su parte, Norris celebró su sexta pole del año, agradeciendo el buen rendimiento de su monoplaza a pesar de las condiciones resbaladizas de la pista.

La parrilla de salida para la carrera de este domingo tendrá a Kimi Antonelli y Charles Leclerc (Ferrari) escoltando a Norris en las primeras líneas. La sorprendente Q3 vio a Isack Hadjar y Liam Lawson colocar a sus dos RB entre los siete primeros. Mientras Verstappen saldrá desde el Pit Lane, otros pilotos de renombre como Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) buscarán la remontada, saliendo desde la undécima y decimoquinta plaza, respectivamente.

El Gran Premio de Brasil se perfila como un duelo decisivo entre los dos pilotos de McLaren, con Norris buscando consolidar su ventaja y Piastri luchando por no descolgarse. El historial reciente en Interlagos, donde Max Verstappen ganó el año pasado saliendo 17º, da una ligera esperanza a los pilotos del fondo de la parrilla previo a la carrera de 71 vueltas, aunque el pronóstico no augura la aparición de lluvia para alterar las condiciones.

Fórmula 1: tabla de pilotos

Lando Norris (McLaren) - 365 puntos Oscar Piastri (McLaren) - 356 pts Max Verstappen (Red Bull) - 326 pts George Russell (Mercedes) - 264 pts Charles Leclerc (Ferrari) - 214 pts Lewis Hamilton (Ferrari) - 148 pts Kimi Antonelli (Mercedes) - 104 pts Alexander Albon (Williams) - 73 pts Nico Hulkenberg (Sauber) - 41 pts Fernando Alonso (Aston Martin) - 40 pts Isack Hadjar (Racing Bulls) - 39 pts Carlos Sainz (Williams) - 38 pts Oliver Bearman (Haas) - 32 pts Lance Stroll (Aston Martin) - 32 pts Liam Lawson (Racing Bulls) - 30 pts Esteban Ocon (Haas) - 30 pts Yuki Tsunoda (Red Bull) - 28 pts Pierre Gasly (Alpine) - 21 pts Gabriel Bortoleto (Sauber) - 19 pts Franco Colapinto (Alpine) - 0 pts Jack Doohan (Alpine) - 0 pts

Fórmula 1: tabla de constructores

McLaren - 721 puntos Ferrari - 368 pts Mercedes - 362 pts Red Bull - 351 pts Williams - 111 pts Racing Bulls - 72 pts Aston Martin - 72 pts Haas - 62 pts Sauber - 60 pts Alpine - 21 pts

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Brasil 2025, vigésima primera jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 71 vueltas en el Autódromo José Carlos Pace - Interlagos, de 4.309km de longitud, el domingo 9 de noviembre. | Crédito: GEC