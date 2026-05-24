El Campeonato Mundial de Fórmula 1 continúa su emocionante recorrido por territorio norteamericano este fin de semana con la esperada celebración del Gran Premio de Canadá 2026 en Montreal. En esta ocasión, la máxima categoría del automovilismo adelanta su tradicional visita al circuito semipermanente ofreciendo una vibrante jornada que empezará este viernes 22 de mayo y finalizará el domingo 24 con la quinta ronda del calendario. El evento adquiere una relevancia especial al estrenar por primera vez en este trazado el formato Sprint, lo que garantiza máxima acción desde el primer día de actividad en la pista. La expectativa es total ante la posibilidad de que las cambiantes condiciones climáticas de este mes de mayo jueguen un papel determinante en el resultado final del domingo.

La batalla interna en la escudería Mercedes se intensifica de cara a este compromiso con el británico George Russell buscando recuperar terreno frente a su meteórico compañero de equipo. El joven italiano Kimi Antonelli ha sorprendido al mundo de la velocidad al consolidar un sólido liderato en el campeonato tras encadenar victorias consecutivas en China, Japón y Miami. Sin embargo, Russell regresa a un trazado que le trae excelentes recuerdos debido a que el año pasado conquistó una brillante victoria saliendo desde la pole position. Esta cita en el Circuito Gilles Villeneuve se presenta como la oportunidad perfecta para que el piloto inglés demuestre su vigencia sobre el asfalto canadiense durante todo el fin de semana y frene la ventaja de veinte puntos que ostenta su rival directo.

Por su parte, el grupo de perseguidores integrado por McLaren, Ferrari y Red Bull llega con la firme intención de mantener la presión sobre las flechas de plata tras analizar los datos recabados recientemente. La escudería de Woking demostró un rendimiento espectacular en Florida con Lando Norris y Oscar Piastri logrando un doble podio histórico que confirma la efectividad de sus últimas actualizaciones técnicas. Para contrarrestar esta amenaza, se espera que la escudería de las Flechas Plateadas introduzca un nuevo paquete de mejoras aerodinámicas diseñado específicamente para optimizar el rendimiento en las largas rectas de Montreal. Con solo una hora de entrenamientos libres disponible debido al formato Sprint, los ingenieros se enfrentan al monumental reto de configurar los monoplazas en un tiempo récord.

Un aspecto técnico crucial que marcará el rumbo técnico de la temporada es el cierre del primer periodo de monitoreo de la FIA para la asignación de las oportunidades de desarrollo adicionales, conocidas como ADUO. Este novedoso mecanismo de la regulación de motores de 2026 permite a los fabricantes con desventajas de rendimiento introducir mejoras extraordinarias en sus unidades de combustión interna. Más allá de la política técnica, el trazado canadiense es famoso por albergar carreras caóticas y por su emblemático “Muro de los Campeones”, situado en la salida de la última chicana. El histórico muro de concreto espera para castigar el más mínimo error de pilotaje en una isla rodeada por el majestuoso río San Lorenzo.

Podio final del GP de Canadá 2026

Este fue el resultado del podio del Gran Premio de Canadá 2026 en el Circuito Gilles Villeneuve:

PUESTO PILOTO ESCUDERÍA 1 -- -- 2 -- -- 3 -- --

Podio final de la carrera Sprint del GP de Canadá 2026

Este fue el resultado del podio de la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá 2026 en el Circuito Internacional de Shanghái:

PUESTO PILOTO ESCUDERÍA 1 George Russell Mercedes 2 Lando Norris McLaren 3 Kimi Antonelli Mercedes

Datos clave del Circuito Gilles Villeneuve y estadísticas históricas

El Gran Premio de Canadá atrae anualmente a miles de aficionados de Estados Unidos que cruzan la frontera para disfrutar de la máxima categoría del automovilismo. La historia de esta icónica sede comenzó en la isla artificial de Notre Dame, construida originalmente sobre el río San Lorenzo para la Exposición Universal de 1967. Tras albergar posteriormente diversos eventos durante los Juegos Olímpicos de Verano de Montreal en 1976, las autoridades locales decidieron transformar sus vías públicas en una pista de carreras. Fue así como el entonces llamado Circuito Ile Notre-Dame abrió sus puertas para celebrar su primera carrera oficial de Fórmula Uno durante la temporada de 1978. De manera anecdótica, el legendario piloto local Gilles Villeneuve consiguió allí su primera victoria en la categoría, otorgando finalmente su nombre a este emblemático trazado norteamericano.

Este rápido circuito de baja carga aerodinámica se ha consolidado como uno de los favoritos entre los pilotos que compiten en el campeonato mundial cada año. Su diseño presenta un ritmo intermitente que exige frenadas bruscas al llegar a las complejas chicanas y a la popular curva de la horquilla. A pesar de estas zonas de detención intensa, las salidas de las curvas permiten a los monoplazas desarrollar una velocidad fluida y constante a lo largo de las rectas. El punto más desafiante y mediático del recorrido se encuentra justo al final de la vuelta, conocido mundialmente como el temido “Muro de los Campeones”. Este sector adoptó su peculiar apodo luego de que leyendas como Damon Hill, Jacques Villeneuve y Michael Schumacher impactaran contra él durante el accidentado fin de semana de 1999.

Durante la semana previa a la carrera, la ciudad de Montreal se transforma en el epicentro de una gran celebración deportiva que recibe calurosamente al turismo estadounidense. El entorno natural y arbolado de la isla proporciona al Circuito Gilles Villeneuve uno de los ambientes más relajados y pintorescos de todo el calendario de la competencia. Para quienes viajan desde distintas regiones de Norteamérica buscando la mejor vista de la acción, las tribunas 15, 21 y 24 resultan ser las ubicaciones más recomendadas. Estas gradas estratégicas rodean la horquilla principal, creando una atmósfera vibrante que simula la acústica y la energía de un auténtico anfiteatro. Ubicarse en este sector específico garantiza a los espectadores una visión privilegiada de los adelantamientos más espectaculares y las maniobras defensivas clave de todo el evento.

Dato Estadística Primer Gran Premio 1978 Longitud de la Pista 4.361 km Récord de Vuelta 1:13.078 - Valtteri Bottas (2019) Más Victorias (Piloto) Michael Schumacher y Lewis Hamilton (7) Más Poles (Piloto) Michael Schumacher y Lewis Hamilton (6) Probabilidad Coche de Seguridad 83% Pérdida de Tiempo en Pit Stop 50%

¿A qué hora empieza el GP de Canadá 2026 de la Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Canadá 2026 de la Fórmula 1 empezará el domingo 24 de mayo a partir de las 07:00 horas (Centro de México), 08:00 horas (Perú y Colombia), 10:00 horas (Argentina) y 15:00 horas (España), en lo que será la quinta jornada del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1.

¿Cómo seguir la carrera del GP de Canadá 2026 de Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Canadá 2026 y de toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver a través de DAZN F1 en España, Disney Plus o ESPN en Latinoamérica y Sky / Izzy en México, canales oficiales de habla hispana en los que pasarán todas las carreras del ‘Gran Circo’.

¿Qué día será la próxima carrera de Fórmula 1?

La próxima cita del calendario de la F1 para la temporada 2026 será el Gran Premio de Mónaco, la ronda 6 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno que se llevará a cabo del 05 al 07 de junio en el Circuito de Mónaco.

Parrilla de salida de la carrera Sprint del GP de Canadá 2026

En este apartado te detallaremos cuál es la parrilla de salida de la carrera sprint del Gran Premio de Canadá 2026, la tercera del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Parrilla de salida del GP de Canadá 2026

En este apartado te detallaremos cuál es la parrilla de salida del Gran Premio de Canadá 2026, quinta ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Fórmula 1: tabla de pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes) - 106 puntos George Russell (Mercedes) - 88 pts Charles Leclerc (Ferrari) - 63 pts Lando Norris (McLaren) - 58 pts Lewis Hamilton (Ferrari) - 54 pts Oscar Piastri (McLaren) - 48 pts Max Verstappen (Red Bull) - 28 pts Oliver Bearman (Haas) - 17 pts Pierre Gasly (Alpine) - 16 pts Liam Lawson (Racing Bulls) - 10 pts Franco Colapinto (Alpine) - 7 pts Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 5 pts Isack Hadjar (Red Bull) - 4 pts Carlos Sainz (Williams) - 4 pts Gabriel Bortoleto (Audi) - 2 pts Esteban Ocon (Haas) - 1 pts Alexander Albon (Williams) - 1 pts Nico Hulkenberg (Sauber) - 0 pts Valteri Bottas (Cadillac) - 0 pts Sergio Pérez (Cadillac) - 0 pts Fernando Alonso (Aston Martin) - 0 pts Lance Stroll (Aston Martin) - 0 pts

Fórmula 1: tabla de constructores

Mercedes - 194 puntos Ferrari - 117 pts McLaren - 106 pts Red Bull - 32 pts Alpine - 23 pts Haas - 18 pts Racing Bulls - 15 pts Williams - 5 pts Audi - 2 Cadillac - 0 pts Aston Martin - 0 pts