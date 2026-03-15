¡Historia pura en la Fórmula 1! Si buscabas saber quién ganó el Gran Premio de China 2026, el prodigio italiano Kimi Antonelli se llevó la gloria al volante de su Mercedes. A sus apenas 19 años, completó un fin de semana perfecto tras lograr la pole position, devolviendo a Italia a lo más alto de la categoría desde 2006. El joven piloto demostró un control absoluto en la exigente pista del Circuito Internacional de Shanghái, consolidándose como el segundo ganador más joven en la historia. Este contundente triunfo marca un antes y un después en la presente temporada para la escudería alemana.

El codiciado podio final estuvo lleno de emociones fuertes y regresos muy esperados por todos los fanáticos del motor en Estados Unidos. George Russell aseguró un espectacular 1-2 para Mercedes, confirmando el aplastante poderío del equipo gracias a una estrategia impecable en los pits. La gran sorpresa de la jornada fue el siete veces campeón Lewis Hamilton, quien logró su primer podio vestido de rojo con Ferrari al cruzar la meta en tercer lugar. Charles Leclerc completó el cuarto puesto tras una intensa batalla en las otroramente conocidas como zonas de DRS. Estos impresionantes resultados aprietan la competencia en la cima del campeonato.

Para la fiel comunidad hispana que sigue los resultados de la carrera, el argentino Franco Colapinto brilló al meterse en el décimo lugar con Alpine. Por su parte, el mexicano “Checo” Pérez tuvo una jornada sumamente exigente con su monoplaza Cadillac, cerrando la clasificación general en la decimoquinta posición. El drama absoluto se apoderó de los grandes favoritos cuando el campeón Max Verstappen tuvo que retirar su Red Bull en la vuelta 46. El veterano Fernando Alonso también abandonó por problemas mecánicos, mientras que el español Carlos Sainz rescató un sólido noveno puesto para Williams.

La verdadera pesadilla del fin de semana la vivió McLaren, el vigente campeón de constructores, al no poder arrancar con ninguno de sus autos. Lando Norris se quedó atrapado en el garaje por severas fallas en el motor híbrido, expresando una enorme frustración ante los medios internacionales. Oscar Piastri logró llegar a la parrilla de salida, pero un problema técnico de última hora lo obligó a retirarse antes de que se apagara el semáforo. Estos críticos fallos de fiabilidad dejan la tabla de posiciones al rojo vivo y llena de total incertidumbre. Definitivamente, la mesa está servida para la próxima gran batalla de la velocidad.

Podio final del GP de China 2026

Este fue el resultado del podio del Gran Premio de China 2026 en el Circuito Internacional de Shanghái:

PUESTO PILOTO ESCUDERÍA 1 Kimi Antonelli Mercedes 2 George Russell Mercedes 3 Lewis Hamilton Ferrari

Top 10 del GP de China 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Oliver Bearman (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Isack Hadjar (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) Franco Colapinto (Alpine)

Fórmula 1: tabla de pilotos

George Russell (Mercedes) - 51 puntos Kimi Antonelli (Mercedes) - 47 pts Charles Leclerc (Ferrari) - 34 pts Lewis Hamilton (Ferrari) - 33 pts Oliver Bearman (Haas) - 17 pts Lando Norris (McLaren) - 15 pts Pierre Gasly (Alpine) - 9 pts Max Verstappen (Red Bull) - 8 pts Liam Lawson (Racing Bulls) - 8 pts Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 4 pts Isack Hadjar (Red Bull) - 4 pts Oscar Piastri (McLaren) - 3 pts Carlos Sainz (Williams) - 2 pts Gabriel Bortoleto (Audi) - 2 pts Franco Colapinto (Alpine) - 1 pts Esteban Ocon (Haas) - 0 pts Nico Hulkenberg (Sauber) - 0 pts Alexander Albon (Williams) - 0 pts Valteri Bottas (Cadillac) - 0 pts Sergio Pérez (Cadillac) - 0 pts Fernando Alonso (Aston Martin) - 0 pts Lance Stroll (Aston Martin) - 0 pts

Fórmula 1: tabla de constructores

Mercedes - 98 puntos Ferrari - 67 pts McLaren - 18 pts Haas - 17 pts Red Bull - 12 pts Racing Bulls - 12 Alpine - 10 Audi - 2 Williams - 2 pts Cadillac - 0 pts Aston Martin - 0 pts

Descubre quién ganó el GP de Australia 2026 y revisa los resultados de la carrera en directo. Conoce el podio final y el resumen de lo ocurrido en el asfalto. ¿Logró tu piloto favorito la victoria? Entérate aquí. | Crédito: formula1.com / Composición Mag

Previa del GP de China 2026

La Fórmula 1 aterriza en Shanghái para la segunda ronda del Mundial 2026, y todas las miradas están puestas en George Russell. Tras su victoria aplastante en Australia, el británico llega como el gran favorito para repetir el primer lugar en el podio. Junto a su compañero Kimi Antonelli, Mercedes busca consolidar otro 1-2 histórico que los aleje aún más en el campeonato de constructores. No obstante, el circuito internacional de Shanghái es un reto técnico muy distinto al de Melbourne.

Este trazado de 5.4 km es conocido por ser “limitado del frente”, lo que pondrá una presión extrema en los neumáticos delanteros. A diferencia de Australia, los pilotos deberán encontrar el balance perfecto para sobrevivir a las curvas cerradas sin perder velocidad en las dos larguísimas rectas. Aquí es donde los posibles resultados del GP de China podrían dar un giro inesperado. Equipos como Ferrari y McLaren confían en que su configuración aerodinámica les permita recortar la brecha y pelear por la victoria.

En cuanto al podio final, la batalla entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton promete chispas en el asfalto chino. Ferrari llega con sed de revancha tras el tercer y cuarto puesto obtenidos en el debut de la temporada, esperando que las rectas de Shanghái favorezcan su motor. Por otro lado, Red Bull Racing necesita un resultado sólido para olvidar el trago amargo de Australia y volver a la zona de puntos. La estrategia de neumáticos y la gestión de energía serán las claves para definir al ganador.

Si no quieres perderte ni un segundo, recuerda que este es el primer fin de semana con formato Sprint del 2026. Esto significa que solo habrá una sesión de práctica antes de ir directo a la acción competitiva, dejando poco margen de error para los ingenieros. Con Mercedes liderando la tabla con 43 puntos, la presión es máxima para el resto de la parrilla. Prepárate para una madrugada llena de adrenalina y velocidad en esta segunda cita del calendario mundial.

Podio final de la carrera Sprint del GP de China 2026

Este fue el resultado del podio de la carrera Sprint del Gran Premio de China 2026 en el Circuito Internacional de Shanghái:

PUESTO PILOTO ESCUDERÍA 1 George Russell Mercedes 2 Kimi Antonelli Mercedes 3 Lewis Hamilton Ferrari

¡Mercedes domina en Shanghái y la emoción de la Fórmula 1 está al rojo vivo! Si quieres saber quién ganó la carrera Sprint del GP de China 2026, el nombre del día es George Russell. El británico se llevó la victoria en un duelo que calificó como “bastante divertido”, logrando imponerse en una competencia marcada por cambios de liderazgo constantes y una estrategia impecable. Para los residentes hispanos en Estados Unidos, este triunfo de Russell confirma que las “Flechas de Plata” han descifrado el nuevo reglamento técnico mejor que nadie.

El podio final del Sprint fue un reflejo de la intensa batalla en la pista, con Charles Leclerc terminando en segunda posición y su compañero en Ferrari, Lewis Hamilton, completando el tercer lugar. Hamilton, quien había ganado este mismo Sprint el año pasado, tuvo una salida espectacular saltando del cuarto al segundo puesto, aunque el desgaste de sus gomas le impidió pelear por el triunfo hasta el final. La lucha entre los pilotos de la Scuderia fue uno de los puntos más altos de la jornada, demostrando que Ferrari tiene el ritmo para presionar a Mercedes.

La carrera dio un giro dramático en la vuelta 13 con la entrada del Safety Car, lo que obligó a una entrada masiva a los pits para cambiar neumáticos. Kimi Antonelli, el joven compañero de Russell, cruzó la meta originalmente en tercer lugar tras una remontada furiosa, pero una penalización de 10 segundos por provocar una colisión lo relegó al quinto puesto oficial. Gracias a esto, Lando Norris ascendió a la cuarta posición con su McLaren, mientras que Oscar Piastri se quedó con el sexto lugar en una carrera de pura supervivencia.

En la zona de puntos también destacaron Liam Lawson (RB) y Oliver Bearman (Haas), quienes terminaron séptimo y octavo respectivamente tras una sólida actuación. Por el contrario, la frustración fue evidente para el campeón Max Verstappen, quien tras una salida desastrosa apenas pudo rescatar el noveno puesto, quedando fuera de la repartición de unidades. Por su parte, el argentino Franco Colapinto finalizó en la posición 14, mencionando problemas de rendimiento en su Alpine que le impidieron pelear más arriba a pesar de su buen arranque.

Con estos resultados, la expectativa para la carrera principal del domingo es máxima, especialmente por el ritmo mostrado por Ferrari en condiciones de carrera. Russell reconoció que, aunque Mercedes lidera, la brecha con la escuadra italiana es mínima y cualquier error estratégico podría cambiar el podio final del GP de China.

Datos clave del Circuito Internacional de Shanghái y estadísticas históricas

Desde su inauguración en 2004, el Circuito Internacional de Shanghái se ha consolidado como una de las infraestructuras más imponentes del deporte con capacidad para 200,000 personas. El primer ganador histórico fue Rubens Barrichello con Ferrari, marcando el inicio de una era de dominio técnico en este trazado permanente. Tras una pausa obligatoria entre 2020 y 2023, la pista regresó al calendario en 2024 con un asfalto renovado que aumentó drásticamente los niveles de agarre. Para este 2026, la evolución del circuito promete tiempos de vuelta más rápidos y una gestión de neumáticos mucho más estratégica.

Lo que hace único a Shanghái es su diseño desafiante, destacando su famosa primera curva que parece girar sin fin y la recta de 1.2 kilómetros, una de las más largas de la F1. Este sector es el escenario perfecto para los rebases, permitiendo que los monoplazas alcancen velocidades punta antes de enfrentarse a frenadas intensas. Además, las curvas 7 y 8 exigen una resistencia física total debido a las altísimas fuerzas G que soportan los pilotos. Al ser un fin de semana con formato Sprint, los equipos solo contarán con una sesión de práctica para ajustar el balance del auto.

Esta temporada introduce el innovador Straight Mode, una configuración que ajusta automáticamente los alerones delantero y trasero para reducir la resistencia al aire y ganar velocidad. En China, tendremos cuatro zonas específicas para activar este sistema: la recta de meta, entre las curvas 4 y 6, entre las curvas 10 y 11, y la gran recta trasera. Esta tecnología permite que el coche se adapte según su posición en la pista, ofreciendo máxima carga en las curvas y eficiencia total al acelerar. Es un cambio radical respecto al antiguo DRS que redefine cómo se compite en el asfalto.

El nuevo Overtake Mode sustituye directamente al DRS, permitiendo a los pilotos inyectar un extra de +0.5MJ de energía eléctrica para facilitar los adelantamientos. Para activarlo, el piloto debe estar a menos de un segundo del coche de adelante en el punto de detección, que en Shanghái se ubica en la curva 16. Este impulso eléctrico será vital en la recta principal para superar rivales antes de llegar a la primera curva. La gestión inteligente de esta potencia eléctrica por parte de estrellas como Max Verstappen o Lewis Hamilton definirá quién logra subir al podio final.

Dato Estadística Primer Gran Premio 2004 Longitud de la Pista 5.451 km Récord de Vuelta 1:32.238 - Michael Schumacher (2004) Más Victorias (Piloto) Lewis Hamilton (6) Más Poles (Piloto) Lewis Hamilton (7) Probabilidad Coche de Seguridad 50%* Pérdida de Tiempo en Pit Stop 50%*

*De las cuatro carreras anteriores en China

¿A qué hora empieza el GP de China 2026 de la Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1 empezará el domingo 15 de noviembre a partir de las 01:00 horas (Centro de México), 02:00 horas (Perú y Colombia), 04:00 horas (Argentina) y 08:00 horas (España), en lo que será la segunda jornada del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1.

¿Cómo seguir la carrera del GP de China 2026 de Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de China 2026 y de toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver a través de DAZN F1 en España, Disney Plus o ESPN en Latinoamérica y Sky / Izzy en México, canales oficiales de habla hispana en los que pasarán todas las carreras del ‘Gran Circo’.

¿Qué día será la próxima carrera de Fórmula 1?

La próxima cita del calendario de la F1 para la temporada 2026 será el Gran Premio de Japón, la ronda 3 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno que se llevará a cabo del 27 al 29 de diciembre en el Circuito de Suzuka.

Parrilla de salida de la carrera Sprint del GP de China 2026

¡Mercedes impone su ley en Shanghái! El británico George Russell se quedó con la pole position para la carrera sprint del GP de China 2026, confirmando que las “Flechas de Plata” son el equipo a batir en esta nueva era técnica. Con un tiempo espectacular de 1:31.520, Russell superó a su compañero Kimi Antonelli, sellando un doblete impresionante para la escudería alemana en el Circuito Internacional de Shanghái. Tras su reciente victoria en Australia, Russell asegura que el motor está rindiendo al máximo nivel y que conducir el monoplaza es un verdadero placer. Los fanáticos de la F1 ya vibran con este dominio que redefine el rumbo del campeonato mundial.

La segunda fila de la parrilla de salida en China tendrá un aroma muy británico, con el campeón Lando Norris partiendo desde la tercera posición tras una sólida sesión. El piloto de McLaren logró superar a los Ferrari en el último suspiro, dejando a Lewis Hamilton en el cuarto lugar para la carrera de 19 vueltas. Hamilton, ahora con los colores de la Scuderia, buscará repetir su éxito del año pasado en este trazado, aunque reconoce que la brecha con Mercedes es un desafío importante. Junto a ellos, Oscar Piastri cerró el “top 5”, demostrando que McLaren tiene el ritmo necesario para pelear por los puntos grandes.

Por otro lado, la jornada fue una verdadera pesadilla para Red Bull Racing y el neerlandés Max Verstappen. El cuatro veces campeón del mundo apenas pudo rescatar el octavo puesto, quedando a más de 1.7 segundos de la punta en una sesión que encendió las alarmas. Verstappen no ocultó su frustración con los nuevos motores híbridos del reglamento 2026, comparando la experiencia de manejo actual con el videojuego “Mario Kart”. Laurent Mekies, jefe del equipo, admitió que la diferencia respecto a Mercedes y Ferrari es alarmante, poniendo en duda la capacidad de reacción de la escudería austriaca.

Para los seguidores latinoamericanos, las noticias fueron agridulces debido a los problemas mecánicos del mexicano Sergio “Checo” Pérez. El piloto no pudo participar en la clasificación por un fallo de combustible en su nuevo monoplaza del equipo Cadillac, lo que lo obliga a largar desde el fondo. Por su parte, el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) finalizó en la posición 14, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) ocupará el puesto 16 de la salida. Ambos talentos sudamericanos buscarán remontar en el asfalto chino para demostrar su valía en esta competitiva temporada.

The Sprint Grid is IN! 😎



It's a Mercedes 1-2 ahead of Norris, Hamilton and Piastri ⬇️#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/5Va86ktxhD — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

Parrilla de salida del GP de China 2026

El joven prodigio Kimi Antonelli ha roto todos los esquemas en el GP de China 2026 al convertirse en el piloto más joven en lograr una pole position. Con apenas 19 años, el italiano de Mercedes superó el récord histórico de Sebastian Vettel, dominando una clasificación llena de tensión. A su lado en la primera fila partirá su compañero George Russell, quien logró rescatar el segundo puesto pese a sufrir fallas mecánicas en su monoplaza. Esta combinación coloca a las “Flechas de Plata” como las favoritas absolutas para la carrera principal del domingo. Detrás de ellos, la amenaza de Ferrari es real con Lewis Hamilton y Charles Leclerc en la segunda fila.

Antes de la clasificación, la emoción se desbordó con la carrera sprint, donde George Russell se llevó la victoria tras un duelo épico contra los Ferrari. El podio final de esta carrera corta lo completaron Charles Leclerc en segundo lugar y un aguerrido Lewis Hamilton en la tercera posición. Lando Norris y el propio Antonelli cerraron el “Top 5”, demostrando que Mercedes y la Scuderia están un paso por delante en este inicio de temporada. Por su parte, Max Verstappen tuvo una jornada complicada, terminando noveno tras una mala salida que lo obligó a remontar desde el fondo. La degradación de neumáticos será el factor decisivo para el podio definitivo este domingo.

Los resultados de la clasificación dejaron un sabor agridulce debido al difícil desempeño de los representantes favoritos hispanoamericanos. El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo una sesión para el olvido con Cadillac, quedando eliminado en la Q1 y condenado a salir desde la posición 21. Carlos Sainz y Fernando Alonso tampoco corrieron con mejor suerte, clasificando en los puestos 17 y 19 respectivamente, lo que los obliga a una remontada heroica. El argentino Franco Colapinto mostró destellos de velocidad con Alpine, pero no fue suficiente para entrar en la lucha por los puntos grandes. Mañana será un día de pura estrategia para intentar escalar posiciones en el asfalto chino.

La parrilla de salida refleja lo impredecible que es esta nueva era técnica de la F1, con equipos como Alpine y Haas logrando meterse en el “Top 10”. Pierre Gasly y el novato Ollie Bearman sorprendieron al clasificar séptimo y décimo, respectivamente, aprovechando los errores de pilotos más experimentados. La clave de la carrera será la gestión del alerón delantero y el uso inteligente del nuevo “Straight Mode” en las larguísimas rectas de 1.2 kilómetros. Con los Mercedes liderando y los Ferrari al acecho, cualquier error en los boxes podría cambiar el rumbo del campeonato.