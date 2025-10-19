El paddock de la Fórmula 1 regresa a Estados Unidos para celebrar la 19ª ronda del Campeonato Mundial de la FIA 2025, con el esperado Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas. Esta es la segunda visita del año a suelo estadounidense y marca el inicio de un crucial doblete en el continente americano. El Circuito de las Américas (COTA), con su trazado de 5.5 kilómetros, presenta un desafío completo que combina alta velocidad y precisión técnica.

El diseño de COTA exige lo mejor de los pilotos en sus tres sectores distintivos. El primer sector es famoso por la Curva 1 ciega, que permite múltiples líneas de ataque, seguida de una emocionante secuencia de cambios de dirección rápidos. El segundo sector se caracteriza por una larga recta de alta velocidad que culmina en el punto de adelantamiento de fuerte frenada en la Curva 12. Finalmente, el último sector pone a prueba la precisión y la buena tracción de los monoplazas en curvas más lentas y técnicas.

Con el McLaren asegurado el Campeonato de Constructores en la carrera anterior en Singapur, toda la atención se centra ahora en la tensa batalla por el título de Pilotos. La tabla está liderada por el dúo de McLaren, con solo 22 puntos separando a Oscar Piastri (336 puntos) de Lando Norris. Además, la tardía arremetida de Max Verstappen (Red Bull) lo coloca a 63 puntos del liderato, manteniendo viva la contienda a pesar de la distancia.

El Gran Premio de Estados Unidos es el cuarto evento Sprint de la temporada, un factor que añade una gran volatilidad a la tabla. Con un máximo de 33 puntos disponibles en este fin de semana, la carrera de Austin tiene el potencial de provocar un cambio drástico en la lucha por el campeonato. La alta recompensa de la carrera Sprint significa que cualquier error podría costar caro, o, por el contrario, impulsar a un competidor en la recta final de la temporada 2025.

¡Acción en Austin! Revisa a qué hora es la carrera del GP de Estados Unidos 2025 EN VIVO hoy 19 de octubre por el Mundial de F1 en USA, México y España.

Podio final del GP de Estados Unidos 2025

Este fue el resultado del podio del Gran Premio de Estados Unidos 2025 en el Circuito de las Américas (COTA):

Podio final de la carrera Sprint del GP de Estados Unidos 2025

Este fue el resultado del podio de la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2025, que se llevó a cabo el sábado 18 de octubre en en el Circuito de las Américas (COTA):

PUESTO PILOTO ESCUDERÍA 1 Max Verstappen Red Bull 2 George Russell Mercedes 3 Carlos Sainz Williams

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso en el accidentado Sprint del Gran Premio de Estados Unidos, celebrado este sábado en el Circuito de las Américas (COTA) de Austin, consolidando su amenaza en el Campeonato de Pilotos. El cuatro veces campeón mundial, partiendo desde la pole, dominó la carrera corta por delante de George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams), que finalizó tercero a pesar de salir séptimo. La jornada estuvo marcada por incidentes tempranos en la Curva 1, donde los dos líderes del Mundial, Oscar Piastri (McLaren) y Lando Norris (McLaren), quedaron fuera de combate tras un contacto, misma suerte que corrió Fernando Alonso (Aston Martin) al chocar con Nico Hülkenberg (Sauber). Mientras que Verstappen redujo la brecha a 55 puntos del líder Piastri, la carrera concluyó bajo coche de seguridad tras otro accidente (Lance Stroll de Aston Martin chocó contra Esteban Ocon de Haas), dejando a Lewis Hamilton y Charles Leclerc (Ferrari) en cuarto y quinto lugar, respectivamente, justo por delante de Alex Albon (Williams).

¿Dónde ver la carrera del GP de Estados Unidos 2025 EN VIVO? Guía TV de canales de Fórmula Uno para seguir la acción en USA, México y España.

Datos clave del Circuito de las Américas (COTA) y estadísticas históricas

El Circuito de las Américas (COTA) en Austin, Texas, se ha consolidado rápidamente como un clásico moderno en el calendario de la Fórmula 1. Su construcción, diseñada por Hermann Tilke, se completó con éxito, siendo inaugurado por el campeón de F1 de 1978, Mario Andretti, el 21 de octubre de 2012. COTA es una pista larga de 5.513 km y ostenta un récord de vuelta de 1m 36.169s establecido por Charles Leclerc en 2019. Además, el circuito es conocido por su masiva afluencia de público, con un récord de 440,000 aficionados en 2022.

El primer Gran Premio de Estados Unidos en COTA se celebró en 2012, marcando el regreso de la F1 al país desde Indianápolis en 2007. El debut fue un éxito rotundo, atrayendo a más de 100,000 espectadores que presenciaron la última victoria de Lewis Hamilton con McLaren antes de su cambio a Mercedes. Hamilton es el piloto más dominante en la historia de la pista, con 6 victorias y compartiendo el récord de 4 pole positions con Michael Schumacher. Los pilotos completaron 91 adelantamientos en 2024, destacando la acción en pista.

El diseño de COTA es famoso por incorporar elementos de circuitos icónicos de todo el mundo. Las curvas 3 a 6 recuerdan a la sección de alta velocidad de Maggotts/Becketts en Silverstone o las “S” de Suzuka, mientras que las curvas 12 a 15 imitan la sección del estadio de Hockenheim. El elemento más distintivo es, sin duda, la espectacular subida empinada hacia la amplia Curva 1, que ha sido escenario de excelentes oportunidades de adelantamiento a lo largo de sus 250 metros desde la pole.

Asistir al GP de Estados Unidos ofrece más que solo carreras; la sede es Austin, a menudo considerada la ciudad más cool de América. Bajo el eslogan “Keep Austin Weird”, la ciudad ofrece una gastronomía vibrante y una animada vida nocturna. Dentro del circuito, los aficionados tienen opciones de visión privilegiadas, desde la tribuna principal con servicio de comida y bebida en el asiento, hasta el Stadium Section (Curvas 15/16) para ver la acción de cerca, o la vista panorámica de la ciudad desde la Curva 1.

Dato Estadística Primer Gran Premio 2012 Longitud de la Pista 5.513 km Récord de Vuelta 1m 36.169s (Charles Leclerc, Ferrari, 2019) Más Victorias (Piloto) Lewis Hamilton (6) Más Poles (Piloto) Michael Schumacher y Lewis Hamilton (4) Asistencia Récord (3 días, 2022) ~440,000 aficionados Probabilidad Coche de Seguridad 29% Pérdida de Tiempo en Pit Stop 20.6 segundos

¿A qué hora empieza el GP de Estados Unidos 2025 de la Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Estados Unidos 2025 de la Fórmula 1 empezará el domingo 19 de octubre a partir de las 13:00 horas (Centro de México), 14:00 horas (Perú y Colombia), 16:00 horas (Argentina) y 21:00 horas (España), en lo que será la décimo novena jornada del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1.

¿Cómo seguir carrera del GP de Estados Unidos 2025 de Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Estados Unidos 2025 y de toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver a través de DAZN F1 en España, Disney Plus o ESPN en Latinoamérica y Sky / Izzy en México, canales oficiales de habla hispana en los que pasarán todas las carreras del ‘Gran Circo’.

Un dato a mencionar es que solo por este Grand Prix, así como el Gran Premio de México 2025 y uno posterior, serán transmitidos en México por señal abierta a través de Canal 5 de Televisa y TUDN.

¡El mayor espectáculo deportivo y de entretenimiento del mundo vuelve al COTA! No te lo pierdas cuando se apaguen las luces en Austin. Disfruta la práctica libre, las clasificaciones, la carrera de F1 Sprint y el Gran Premio de Estados Unidos.

Parrilla de salida del GP de Estados Unidos 2025

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha ejercido una presión máxima sobre los líderes del campeonato en el Gran Premio de Estados Unidos, tras dominar tanto la carrera Sprint como la clasificación principal en el Circuito de las Américas (COTA). El cuádruple campeón del mundo se adjudicó su séptima pole del año y la 47ª de su carrera, marcando un tiempo de $1:32.510$ en la Q3. Esta pole position de cara a la carrera del domingo eleva la presión sobre los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, que hace solo unas semanas parecían inalcanzables.

La mañana del sábado comenzó con una emocionante, aunque accidentada, carrera Sprint, la cual fue ganada por Verstappen por delante de George Russell (Mercedes) y un efectivo Carlos Sainz (Williams). El evento se vio marcado por el abandono de los líderes del campeonato, Piastri y Norris, quienes se tocaron en la primera curva en lo que se consideró un lance de carrera. En el mismo incidente se vio involucrado el español Fernando Alonso (Aston Martin), que también tuvo que abandonar. Este resultado permitió a Verstappen recortar distancias, aunque sigue a 55 puntos del líder Piastri, con cinco carreras largas y dos sprints restantes.

En la clasificación principal, Verstappen firmó el mejor tiempo superando a Lando Norris, que saldrá segundo, y a Charles Leclerc (Ferrari), que lo hará tercero. A pesar del accidente en el Sprint, Piastri logró asegurar la sexta posición en la parrilla del domingo, mientras que los pilotos españoles tendrán que remontar. Sainz saldrá noveno, justo por delante de su compatriota Alonso en la quinta fila, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) partirá desde el decimoquinto lugar. La solidez de Verstappen en un fin de semana con formato Sprint fue palpable.

El accidente en la salida del Sprint, que involucró a los dos McLaren y que indirectamente afectó a Alonso, dejó sentimientos encontrados. Mientras que la dirección de carrera lo consideró un lance normal, tanto Norris como Alonso mostraron su frustración. Este último, enfadado por el toque con Nico Hülkenberg, declaró irónicamente que “hay que tomárselo a risa”. Por otro lado, la penalización de Oli Bearman y el accidente de Isack Hadjar en la Q1 demostraron que la pista de COTA no da tregua, obligando a los equipos a empezar el fin de semana con una puesta a punto impecable.

De cara a la carrera del domingo, Verstappen intentará conseguir su victoria número 68 en la Fórmula 1, una cifra que incrementaría aún más su dominio. Si los McLaren volvieran a fallar, el neerlandés podría empezar a soñar con el milagro de un quinto título consecutivo, un escenario impensable hace unas semanas. La carrera del GP de Estados Unidos promete ser una batalla estratégica de alta intensidad, con los McLaren buscando redención y el depredador de Red Bull listo para capitalizar cualquier error.

* Hadjar chocó su monoplaza en la primera vuelta de la clasificación y tuvo que retirarse por lo que iba a partir en la última posición, pero después de la sanción a Stroll con la pérdida de cinco puestos en parrilla por su accidente con Ocon en el sprint, ahora saldrá desde el penúltimo lugar.

Fórmula 1: tabla de pilotos

Oscar Piastri (McLaren) - 336 puntos Lando Norris (McLaren) - 314 pts Max Verstappen (Red Bull) - 281 pts George Russell (Mercedes) - 244 pts Charles Leclerc (Ferrari) - 177 pts Lewis Hamilton (Ferrari) - 130 pts Kimi Antonelli (Mercedes) - 89 pts Alexander Albon (Williams) - 73 pts Isack Hadjar (Racing Bulls) - 39 pts Carlos Sainz (Williams) - 38 pts Nico Hulkenberg (Sauber) - 37 pts Fernando Alonso (Aston Martin) - 36 pts Lance Stroll (Aston Martin) - 32 pts Liam Lawson (Racing Bulls) - 30 pts Esteban Ocon (Haas) - 28 pts Yuki Tsunoda (Red Bull) - 22 pts Pierre Gasly (Alpine) - 20 pts Gabriel Bortoleto (Sauber) - 18 pts Oliver Bearman (Haas) - 18 pts Franco Colapinto (Alpine) - 0 pts Jack Doohan (Alpine) - 0 pts

Fórmula 1: tabla de constructores

McLaren - 650 puntos Mercedes - 333 pts Ferrari - 307 pts Red Bull - 300 pts Williams - 111 pts Racing Bulls - 72 pts Aston Martin - 68 pts Sauber - 55 pts Haas - 46 pts Alpine - 20 pts

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Estados Unidos 2025, décimo novena jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 56 vueltas en el Circuito de las Américas, de 5.513km de longitud, el domingo 19 de octubre. | Crédito: GEC