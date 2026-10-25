AUSTIN, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 25/10/2026. Resultados, tabla actualizada y todos los detalles del Gran Premio de Estados Unidos 2026. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
AUSTIN, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 25/10/2026. Resultados, tabla actualizada y todos los detalles del Gran Premio de Estados Unidos 2026. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui
imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio
Sigue a MAG

El Gran Premio de los Estados Unidos 2026 se celebró este domingo 25 de octubre. El calendario de la Fórmula 1 nos llevó al Circuito de las Américas de Austin, Texas, donde los pilotos tenían la obligación de realizar su mayor esfuerzo para lograr los puntos que les permitan continuar soñando con alcanzar sus respectivos objetivos. Max Verstappen, Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, Carlos Sainz Jr., Fernando Alonso, Sergio Pérez, Franco Colapinto fueron algunas de las figuras que deleitaron a los amantes del automovilismo.

¿Quién ganó el GP de Estados Unidos?

La carrera del Gran Premio de Estados Unidos empezará a las 16:00 horas (ET), 15:00 horas (CT), 14:00 horas (MT) y 13:00 horas (PT).

Clasificación de la Fórmula 1 2026

La clasificación actualizada del Mundial de Fórmula 1 2026 (tras el Gran Premio de Singapur y previo al GP de Estados Unidos).

  1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 340 puntos
  2. George Russell (Mercedes): 238 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari): 229 puntos
  4. Max Verstappen (Red Bull): 221 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari): 215 puntos
  6. Lando Norris (McLaren): 201 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren): 138 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull): 97 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls): 75 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine): 41 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls): 38 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine): 27 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas): 23 puntos
  14. Nico Hülkenberg (Audi): 13 puntos
  15. Gabriel Bortoleto (Audi): 10 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas): 7 puntos
  17. Fernando Alonso (Aston Martin): 7 puntos
  18. Carlos Sainz (Williams): 7 puntos
  19. Alexander Albon (Williams): 5 puntos
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls): 1 punto
  21. Lance Stroll (Aston Martin): 0 puntos
  22. Valtteri Bottas (Cadillac): 0 puntos
  23. Sergio Pérez (Cadillac): 0 puntos

¿Cómo va la tabla para el Mundial de Constructores?

En la previa de realizarse el Gran Premio de Estados Unidos, te presentamos cómo marcha la clasificación para el Mundial de Constructores 2026.

  1. Mercedes: 578 puntos
  2. Ferrari: 444 puntos
  3. McLaren: 339 puntos
  4. Red Bull Racing: 332 puntos
  5. Racing Bulls: 100 puntos
  6. Alpine: 68 puntos
  7. Haas: 30 puntos
  8. Audi: 23 puntos
  9. Williams: 12 puntos
  10. Aston Martin: 7 puntos
  11. Cadillac: 0 puntos
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC