El Gran Premio de los Estados Unidos 2026 se celebró este domingo 25 de octubre. El calendario de la Fórmula 1 nos llevó al Circuito de las Américas de Austin, Texas, donde los pilotos tenían la obligación de realizar su mayor esfuerzo para lograr los puntos que les permitan continuar soñando con alcanzar sus respectivos objetivos. Max Verstappen, Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, Carlos Sainz Jr., Fernando Alonso, Sergio Pérez, Franco Colapinto fueron algunas de las figuras que deleitaron a los amantes del automovilismo.

¿Quién ganó el GP de Estados Unidos?

La carrera del Gran Premio de Estados Unidos empezará a las 16:00 horas (ET), 15:00 horas (CT), 14:00 horas (MT) y 13:00 horas (PT).

Clasificación de la Fórmula 1 2026

La clasificación actualizada del Mundial de Fórmula 1 2026 (tras el Gran Premio de Singapur y previo al GP de Estados Unidos).

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 340 puntos George Russell (Mercedes): 238 puntos Lewis Hamilton (Ferrari): 229 puntos Max Verstappen (Red Bull): 221 puntos Charles Leclerc (Ferrari): 215 puntos Lando Norris (McLaren): 201 puntos Oscar Piastri (McLaren): 138 puntos Isack Hadjar (Red Bull): 97 puntos Liam Lawson (Racing Bulls): 75 puntos Pierre Gasly (Alpine): 41 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls): 38 puntos Franco Colapinto (Alpine): 27 puntos Oliver Bearman (Haas): 23 puntos Nico Hülkenberg (Audi): 13 puntos Gabriel Bortoleto (Audi): 10 puntos Esteban Ocon (Haas): 7 puntos Fernando Alonso (Aston Martin): 7 puntos Carlos Sainz (Williams): 7 puntos Alexander Albon (Williams): 5 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls): 1 punto Lance Stroll (Aston Martin): 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac): 0 puntos Sergio Pérez (Cadillac): 0 puntos

¿Cómo va la tabla para el Mundial de Constructores?

En la previa de realizarse el Gran Premio de Estados Unidos, te presentamos cómo marcha la clasificación para el Mundial de Constructores 2026.

Mercedes: 578 puntos Ferrari: 444 puntos McLaren: 339 puntos Red Bull Racing: 332 puntos Racing Bulls: 100 puntos Alpine: 68 puntos Haas: 30 puntos Audi: 23 puntos Williams: 12 puntos Aston Martin: 7 puntos Cadillac: 0 puntos