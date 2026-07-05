El Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2026 llega este fin de semana al emblemático circuito de Silverstone para una esperadísima novena ronda. Tras una carrera muy reñida en Austria, los aficionados a la categoría ‘reina’ del automovilismo están ansiosos por presenciar el cuarto fin de semana con formato Sprint de la presente temporada. El novato de Mercedes, Kimi Antonelli, lidera actualmente la clasificación de pilotos con 171 puntos, aunque su racha se enfrenta a un serio desafío. Su compañero de equipo, el británico George Russell, logró recientemente una victoria crucial, reduciendo la diferencia en el campeonato a solo 40 puntos en el segundo lugar. Mientras tanto, el veterano de Ferrari, Lewis Hamilton, sigue siendo una amenaza constante en tercer lugar con 125 puntos.

Silverstone sigue siendo uno de los circuitos más rápidos y exigentes del calendario mundial, ya que obliga a los pilotos a pasar casi el 80 por ciento de la vuelta a toda velocidad. Este trazado histórico exige al máximo la eficiencia aerodinámica, una entrega de potencia fluida y estabilidad estructural en las amplias curvas de alta velocidad. Los equipos de ingeniería optan estratégicamente por configuraciones de carga aerodinámica media-baja para maximizar las velocidades máximas en las emblemáticas rectas británicas. Este delicado equilibrio en la configuración garantiza que los autos eliminen la resistencia aerodinámica innecesaria, al tiempo que conservan suficiente agarre mecánico para superar las secciones de curvas más largas. Los aficionados que sigan la carrera pueden esperar velocidades máximas vertiginosas durante todo el fin de semana.

El desgaste de los neumáticos dicta en gran medida la estrategia de carrera en este circuito debido a las cargas laterales sostenidas y a los cambios de dirección increíblemente rápidos. El ritmo implacable genera una energía enorme a través de los compuestos de Pirelli, lo que ejerce una tensión estructural inmensa, especialmente sobre el delicado neumático delantero izquierdo. Curvas icónicas y exigentes como Copse, Stowe y la legendaria secuencia Maggotts-Becketts-Chapel requieren precisión absoluta y un buen manejo del calor por parte de los pilotos. Los períodos prolongados de carga en las curvas provocan que la temperatura de los neumáticos se dispare rápidamente, lo que influye directamente en los momentos de las paradas en boxes y en las estrategias agresivas de adelantamiento. Navegar por estas zonas de alta tensión sin destruir el caucho es la clave definitiva para conquistar el Gran Premio de Gran Bretaña.

La naturaleza notoriamente expuesta del aeródromo de Northamptonshire introduce variables de viento impredecibles que pueden desestabilizar al instante un auto perfectamente equilibrado. Los cambios repentinos en la dirección del viento obligan a los pilotos a ajustar dinámicamente sus puntos de frenada, velocidades de entrada y uso del acelerador vuelta tras vuelta. Estos desafíos ambientales pondrán a prueba un Campeonato de Constructores actualmente dominado por Mercedes, que lidera la clasificación con unos imponentes 302 puntos. Ferrari le sigue de cerca en segundo lugar con 204 puntos, mientras que McLaren busca aprovechar cualquier error desde el tercer puesto con 159 puntos.

Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO la carrera del GP de Gran Bretaña 2026 por SKY Sports, SKY Plus e Izzi TV. (Foto: ERIC LE GALLIOT / NURPHOTO / NURPHOTO / AFP y Composición Canva - Mag)

Podio final del GP de Gran Bretaña 2026

Este fue el resultado del podio del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 en el Circuito de Silverstone:

PUESTO PILOTO EQUIPO 1 -- -- 2 -- -- 3 -- --

Podio final de la carrera Sprint del GP de Gran Bretaña 2026

Este fue el resultado del podio de la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 en el Circuito de Silverstone:

PUESTO PILOTO EQUIPO 1 Kimi Antonelli McLaren 2 Lewis Hamilton Ferrari 3 Lando Norris McLaren

Datos clave del Circuito de Gran Bretaña y estadísticas históricas

Silverstone ostenta el honor histórico de haber albergado el primer Gran Premio de Fórmula 1 el 13 de mayo de 1950, una carrera inaugural donde Giuseppe Farina se coronó a bordo de su Alfa Romeo 158. Desde entonces, este trazado ubicado en Northamptonshire ha sido el epicentro innegable del automovilismo europeo, ausentándose del calendario en apenas 17 ocasiones. Su evolución no ha alterado su esencia original como uno de los circuitos más rápidos y exigentes del mundo, construido ingeniosamente sobre las antiguas pistas de aterrizaje de una base de la Royal Air Force. El propio Lewis Hamilton comparó la intensa experiencia de completar una vuelta a fondo en esta pista con la sensación física de pilotar un avión de combate.

El diseño actual mantiene sectores legendarios que exigen la máxima precisión técnica, destacando la icónica e implacable sucesión de curvas rápidas de Maggotts, Becketts y Abbey. Esta configuración de alta velocidad consolida a Silverstone en la élite del calendario, siendo superado únicamente por Monza y Yeda en términos de velocidad punta. El récord histórico de rapidez en carrera aún le pertenece al neerlandés Max Verstappen, quien registró un asombroso promedio de 243.494 km/h durante la edición de 2020. Para la creciente afición hispana en Estados Unidos que sigue cada fin de semana de carrera, estas míticas curvas representan el verdadero medidor aerodinámico de la actual parrilla.

Para adaptarse a las recientes normativas, el circuito exprime al máximo el nuevo “Straight Mode” (Modo Recta) empleado en condiciones de pista seca para optimizar la eficiencia. Esta configuración permite a los monoplazas reducir drásticamente la resistencia aerodinámica al bajar simultáneamente los elementos superiores del alerón delantero y el alerón trasero. En Silverstone, la dirección de carrera ha delimitado cuatro zonas específicas para desplegar este sistema en cada vuelta y maximizar la velocidad. Estos sectores se ubican a lo largo de la recta principal, entre las curvas 5 y 6, en el tramo de la 7 a la 9, y finalmente sobre la famosa recta del Hangar entre las curvas 14 y 15.

La introducción del revolucionario “Overtake Mode” (Modo Adelantamiento), que ha reemplazado definitivamente al tradicional sistema DRS, añade una nueva capa estratégica a la competencia. Esta herramienta otorga al piloto una recarga adicional de energía eléctrica, generando un perfil de potencia extra para mantener una velocidad superior durante un periodo prolongado al momento de atacar. En Silverstone, el punto único de detección se encuentra justo a la salida de la curva 17, requiriendo que el auto perseguidor esté a menos de un segundo de su rival. Si se cumple este margen, la activación se habilita inmediatamente antes de la curva 18, impulsando al monoplaza hacia la recta de meta.

El trazado británico no solo es un templo histórico, sino el corazón operativo de la Fórmula 1, rodeado por las bases de Mercedes, Aston Martin, Red Bull, Haas, Alpine y la escudería estadounidense Cadillac a menos de una hora de distancia. En el ámbito deportivo, los ídolos locales dominan las estadísticas históricas frente a su público y mantienen viva la tradición ganadora. Lewis Hamilton ostenta el récord absoluto de la pista con nueve triunfos, la mayor cantidad de victorias en un circuito nacional para cualquier piloto en la historia del deporte. A este imponente legado se suma la reciente victoria de Lando Norris en la edición de 2025, garantizando un ambiente inmejorable para las próximas ediciones.

Dato Estadística Primer Gran Premio 1950 Longitud de la Pista 5.891 km Récord de Vuelta 1:27.097 - Max Verstappen, Red Bull (2020) Más Victorias (Piloto) Lewis Hamilton (7) Más Poles (Piloto) Lewis Hamilton (9) Probabilidad Coche de Seguridad 78%* Probabilidad Coche Virtual de Seguridad 22%* Pérdida de Tiempo en Pit Stop 20 segundos (incluyendo una parada de 2.5s)

*De las nueve carreras previas en Gran Bretaña

¿A qué hora empieza el GP de Gran Bretaña 2026 de la Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de la Fórmula 1 empezará el domingo 5 de julio a partir de las 08:00 horas (Centro de México), 09:00 horas (Perú y Colombia), 11:00 horas (Argentina) y 16:00 horas (España), en lo que será la novena jornada del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1.

¿Cómo seguir la carrera del GP de Gran Bretaña 2026 de Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 y de toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver a través de DAZN F1 en España, Disney Plus o ESPN en Latinoamérica y Sky / Izzy en México, canales oficiales de habla hispana en los que pasarán todas las carreras del ‘Gran Circo’.

La carrera del GP de Gran Bretaña 2026 se realizará en el Circuito de Silverstone. (Foto: ERIC LE GALLIOT / NURPHOTO / NURPHOTO / AFP) / ERIC LE GALLIOT

Parrilla de salida de la carrera Sprint del GP de Gran Bretaña 2026

Esta fue la parrilla de salida de la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña 2026, la cuarta del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

POSICIÓN EQUIPO PILOTO 1 Lewis Hamilton Ferrari 2 Kimi Antonelli Mercedes 3 Max Verstappen Red Bull 4 Charles Leclerc Ferrari 5 George Russell Mercedes 6 Lando Norris McLaren 7 Oscar Piastri McLaren 8 Isack Hadjar Red Bull 9 Liam Lawson Racing Bulls 10 Arvid Lindblad Racing Bulls 11 Pierre Gasly Alpine 12 Gabriel Bortoleto Audi 13 Nico Hulkenberg Audi 14 Franco Colapinto Alpine 15 Carlos Sainz Williams 16 Alex Albon Williams 17 Oliver Bearman Haas 18 Esteban Ocon Haas 19 Sergio Pérez Cadillac 20 Valteri Bottas Cadillac 21 Fernando Alonso Aston Martin 22 Lance Stroll Aston Martin

Parrilla de salida del GP de Gran Bretaña 2026

Esta fue la parrilla de salida del Gran Premio de Gran Bretaña 2026, novena ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

¿Qué día será la próxima carrera de Fórmula 1?

La próxima cita del calendario de la F1 para la temporada 2026 será el Gran Premio de Bélgica, la ronda 10 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno que se llevará a cabo del 17 al 19 de julio en el Circuito de Spa-Francorchamps.

Fórmula 1: tabla de pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes) - 171 puntos George Russell (Mercedes) - 131 pts Lewis Hamilton (Ferrari) - 125 pts Oscar Piastri (McLaren) - 80 pts Lando Norris (McLaren) - 79 pts Charles Leclerc (Ferrari) - 79 pts Max Verstappen (Red Bull) - 73 pts Isack Hadjar (Red Bull) - 42 pts Pierre Gasly (Alpine) - 41 pts Liam Lawson (Racing Bulls) - 30 pts Oliver Bearman (Haas) - 18 pts Franco Colapinto (Alpine) - 16 pts Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 14 pts Carlos Sainz (Williams) - 6 pts Alexander Albon (Williams) - 5 pts Esteban Ocon (Haas) - 3 pts Gabriel Bortoleto (Audi) - 2 pts Fernando Alonso (Aston Martin) - 1 pts Nico Hulkenberg (Sauber) - 0 pts Valteri Bottas (Cadillac) - 0 pts Sergio Pérez (Cadillac) - 0 pts Lance Stroll (Aston Martin) - 0 pts

Fórmula 1: tabla de constructores

Mercedes - 302 puntos Ferrari - 204 pts McLaren - 159 pts Red Bull - 115 pts Alpine - 57 pts Racing Bulls - 44 pts Haas - 21 pts Williams - 11 pts Audi - 2 Aston Martin - 1 pts Cadillac - 0 pts