La Fórmula 1 aterriza en Budapest para disputar la undécima ronda del la temporada 2026 del Campeonato Mundial, apenas días después de la intensa cita en Bélgica. El circuito de Hungaroring presenta un desafío técnico radicalmente distinto al de Spa-Francorchamps, obligando a los ingenieros y pilotos a ajustar sus monoplazas para un trazado estrecho. La competencia promete ser decisiva mientras la temporada europea de verano entra en su fase más crítica en este icónico trazado húngaro.

A menudo llamado como “Mónaco sin barreras” debido a su diseño similar al del circuito del Principado, el trazado de 4.381 kilómetros exige máxima carga aerodinámica y un equilibrio perfecto. Sus 14 curvas cerradas y la escasez de rectas largas hacen que la tracción mecánica y la salida de los giros sean vitales para el rendimiento. Los equipos deberán gestionar con precisión el cambio de dirección constante en el segundo sector, donde la agilidad del coche es fundamental.

El calor extremo es otro factor determinante, con temperaturas ambientales que alcanzan los 33°C y el asfalto superando los 50°C en pista. Esta combinación de calor intenso y frenadas exigentes pone bajo máxima presión al sistema de refrigeración de los frenos de cada monoplaza. Los pilotos deberán optimizar cada zona de frenado para evitar sobrecalentamientos mientras buscan la mejor trazada posible bajo un sol abrasador.

A pesar de la dificultad histórica para realizar rebases, el primer sector sigue siendo el punto principal de acción para las maniobras de adelantamiento. Las curvas 1 y 2 ofrecen la oportunidad más clara para los duelos rueda a rueda, donde la inteligencia estratégica de los pilotos será clave. La gestión de los neumáticos y la posición en pista durante la clasificación definirán gran parte del éxito este domingo en Budapest.

El joven Kimi Antonelli llega a Hungría reforzado en el liderato del campeonato tras su victoria en Bélgica, acumulando un total de 204 puntos. El italiano se distancia de Lewis Hamilton, quien recuperó la segunda plaza con 159 unidades, seguido de cerca por su compañero George Russell. La presión sobre el líder es palpable mientras el paddock se pregunta si alguien podrá frenar el dominio del piloto de Mercedes en este cierre de mes.

En la clasificación de constructores, Mercedes mantiene una ventaja sólida con 358 puntos, distanciándose de Ferrari que suma 285 en la segunda posición. McLaren se consolida en el tercer escalón, mientras Red Bull busca recuperar terreno desde el cuarto puesto de la tabla general. La lucha por el quinto lugar entre Alpine y Racing Bulls se mantiene sumamente reñida, prometiendo una batalla intensa en el mediocampo durante todo el fin de semana.

Vista de la pista en Hungaroring durante las sesiones de Fórmula 1. Los aficionados en España pueden seguir la transmisión en directo del GP de Hungría 2026 a través de la señal de DAZN F1 en televisión y streaming online. | Crédito: formula1.com / Composición Mag

Podio final del GP de Hungría 2026

Este fue el resultado del podio del Gran Premio de Hungría 2026 en el Hungaroring:

PUESTO PILOTO EQUIPO 1 -- -- 2 -- -- 3 -- --

Datos clave del Hungaroring y estadísticas históricas

El trazado del Hungaroring se mantiene como uno de los escenarios más técnicos y exigentes dentro del calendario oficial de la Fórmula 1. Situado en Mogyoród, Hungría, este legendario circuito es popularmente conocido como el “Mónaco sin muros” debido a la estrechez de su pista y la constante sucesión de curvas lentas. Su presencia en la temporada representa una cita clave para quienes siguen de cerca las estrategias de carrera antes de la tradicional pausa de verano en la máxima categoría del automovilismo.

En el apartado técnico, la pista cuenta con una longitud de 4.381 kilómetros por vuelta y alberga un total de 70 giros para completar 306.630 kilómetros de distancia. El trazado está compuesto por 14 curvas estrechas —ocho a la derecha y seis a la izquierda— que exigen una configuración de máxima carga aerodinámica. Además, el circuito dispone de dos zonas de activación de DRS (ahora llamado “Straight Mode Zone”) consecutivas en la recta principal para facilitar maniobras de rebase en un trazado donde el acelerador a fondo registra porcentajes sumamente bajos.

La historia del Hungaroring se remonta a 1986, cuando hizo época al convertirse en el primer Gran Premio celebrado detrás del Telón de Acero con el célebre triunfo de Nelson Piquet. Desde entonces, el rey indiscutible de la pista magiar es el británico Lewis Hamilton, quien ostenta los récords absolutos de ocho victorias y nueve posiciones de privilegio (pole positions). Su trazado técnico premia la precisión absoluta del pilotaje, convirtiendo la prueba de clasificación del sábado en un factor clave para asegurar las primeras posiciones del podio.

Asimismo, la pista húngara se ha consolidado históricamente como la tierra de los debuts triunfales, siendo el escenario de la primera victoria de pilotos como Fernando Alonso, Jenson Button, Esteban Ocon y Oscar Piastri. A pesar de su reputación de trazado trabado, los eventos recientes han demostrado un dinamismo constante con estrategias de paradas en pits que compensan la baja probabilidad de aparición del auto de seguridad, la cual se sitúa históricamente entre el 18 y el 25 por ciento.

Dato Estadística Primer Gran Premio 1986 Longitud de la Pista 4.381 km Récord de Vuelta 1:16.627 - Lewis Hamilton, Mercedes (2020) Más Victorias (Piloto) Lewis Hamilton (9) Más Poles (Piloto) Lewis Hamilton (8) Probabilidad Coche de Seguridad 13%* Probabilidad Coche Virtual de Seguridad 25%* Pérdida de Tiempo en Pit Stop 20.56 segundos (incluyendo una parada de 2.5s)

*De las ocho carreras previas en Hungría

¿A qué hora empieza el GP de Hungría 2026 de la Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Hungría 2026 de la Fórmula 1 empezará el domingo 26 de julio a partir de las 07:00 horas (Centro de México), 08:00 horas (Perú y Colombia), 10:00 horas (Argentina) y 15:00 horas (España), en lo que será la undécima jornada del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1.

¿Cómo seguir la carrera del GP de Hungría 2026 de Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Hungría 2026 y de toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver a través de DAZN F1 en España, Disney Plus o ESPN en Latinoamérica y Sky / Izzy en México, canales oficiales de habla hispana en los que pasarán todas las carreras del ‘Gran Circo’.

BUDAPEST, CONDADO DE PEST (HUNGRÍA), 26/07/2026. Canal para ver la carrera de la Fórmula 1, el Gran Premio de Hungría 2026, que se realizará en Hungaroring. FOTO: Imagen creada por Gemini.

Parrilla de salida del GP de Hungría 2026

Esta fue la parrilla de salida del Gran Premio de Hungría 2026, décimaprimera ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

¿Qué día será la próxima carrera de Fórmula 1?

La próxima cita del calendario de la F1 para la temporada 2026 será el Gran Premio de Países Bajos, la ronda 12 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno que se llevará a cabo del 21 al 23 de agosto en el Circuito de Zandvoort.

Fórmula 1: tabla de pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes) - 204 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) - 159 pts George Russell (Mercedes) - 154 pts Charles Leclerc (Ferrari) - 126 pts Lando Norris (McLaren) - 103 pts Oscar Piastri (McLaren) - 92 pts Max Verstappen (Red Bull) - 91 pts Isack Hadjar (Red Bull) - 60 pts Pierre Gasly (Alpine) - 42 pts Liam Lawson (Racing Bulls) - 39 pts Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 22 pts Franco Colapinto (Alpine) - 19 pts Oliver Bearman (Haas) - 18 pts Gabriel Bortoleto (Audi) - 10 pts Carlos Sainz (Williams) - 6 pts Alexander Albon (Williams) - 5 pts Esteban Ocon (Haas) - 3 pts Fernando Alonso (Aston Martin) - 1 pts Nico Hulkenberg (Sauber) - 0 pts Valteri Bottas (Cadillac) - 0 pts Sergio Pérez (Cadillac) - 0 pts Lance Stroll (Aston Martin) - 0 pts

Fórmula 1: tabla de constructores

Mercedes - 358 puntos Ferrari - 285 pts McLaren - 195 pts Red Bull - 151 pts Alpine - 61 pts Racing Bulls - 61 pts Haas - 21 pts Williams - 11 pts Audi - 10 Aston Martin - 1 pts Cadillac - 0 pts