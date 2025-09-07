Tras la emocionante y estrecha carrera del Gran Premio de Países Bajos, la Fórmula 1 se traslada a uno de sus escenarios más icónicos: el Autódromo Nacional de Monza. El “Templo de la Velocidad”, que será sede del Gran Premio de Italia por la 16ª ronda del Campeonato Mundial de la FIA, presenta un desafío completamente diferente al Circuito de Zandvoort, con sus largas rectas que demandan paquetes aerodinámicos de baja carga para maximizar la velocidad, mientras que sus chicanas de frenada fuerte requieren un equilibrio perfecto.

La batalla por el Mundial de Pilotos ha tomado un giro dramático, con Oscar Piastri, de McLaren, llegando a Monza con una ventaja considerable. Tras su séptima victoria de la temporada en Zandvoort, el australiano suma 309 puntos, 34 más que su compañero y rival directo, Lando Norris, quien se vio obligado a retirarse de la carrera en los Países Bajos. El vigente campeón, Max Verstappen, se mantiene en la tercera posición con 205 puntos, a pesar de sus esfuerzos por acercarse y quedar en lo más alto del podio.

En la lucha por el título deL Campeonato de Constructores, McLaren también ha logrado una ventaja decisiva. Su victoria número 12 de la temporada en Zandvoort les ha permitido acumular 584 puntos, consolidando su liderazgo en la tabla previo al GP de Italia 2025. Por detrás se encuentran Ferrari con 260 puntos y Mercedes con 248. Los equipos tendrán que optimizar sus monoplazas para las características únicas de Monza, buscando el equilibrio perfecto entre velocidad y agarre para asegurar un buen resultado en la casa de la Scuderia.

Situado a 20 km al norte de Milán, el legendario Autódromo Nacional de Monza se compone de largas rectas, intercaladas con chicanes y curvas rápidas, lo que lo convierte en el circuito más rápido de la temporada. | Crédito: formula1.com

Datos clave del Autódromo Nacional de Monza y estadísticas históricas

El Autódromo Nacional de Monza, conocido como el “Templo de la Velocidad”, es una de las pistas más icónicas de la Fórmula 1. Con 5.793 km de longitud y 11 curvas, el circuito es famoso por sus largas rectas, que permiten a los monoplazas alcanzar velocidades superiores a los 350 km/h. Para el Gran Premio de Italia, los pilotos completan 53 vueltas, sumando una distancia total de 306.72 km.

El circuito de Monza es sinónimo de velocidad pura, y los récords de vuelta lo demuestran. El tiempo de vuelta más rápido en carrera lo ostenta Rubens Barrichello desde 2004, con un impresionante 1:21.046. Por otro lado, el récord de vuelta en clasificación le pertenece a Lewis Hamilton, quien en 2020 detuvo el cronómetro en 1:18.887. Estos récords reflejan la naturaleza de la pista, donde los equipos optan por configuraciones de baja carga aerodinámica para maximizar la velocidad en las rectas.

La historia del circuito de Monza es tan rica como su legado en la Fórmula 1. Construido en tan solo 110 días en 1922, fue el tercer autódromo del mundo diseñado específicamente para carreras, siguiendo a Brooklands e Indianápolis. El circuito albergó su primer Gran Premio de Italia apenas una semana después de su inauguración. Desde 1950, ha sido parte del calendario oficial de la Fórmula 1, y ha sido sede del Gran Premio de Italia casi todos los años.

¿Quién ganó el GP de Italia 2025?

El ganador del Gran Premio de Italia 2025 se definirá al final de las 53 vueltas que se correrán en el mítico Autódromo Nacional de Monza.

Podio final del GP de Italia 2025

Este fue el resultado del podio del Gran Premio de Italia 2025 en el Circuito de Zandvoort:

¿A qué hora empieza el GP de Italia 2025 de la Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Italia 2025 de la Fórmula 1 empezará el domingo 7 de septiembre a partir de las 07:00 horas (Centro de México), 08:00 horas (Perú y Colombia), 10:00 horas (Argentina) y 15:00 horas (España), en lo que será la décimo sexta jornada del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1.

¿Cómo seguir carrera del GP de Italia 2025 de Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Italia 2025 y de toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver a través de DAZN F1 en España, Disney Plus o ESPN en Latinoamérica y FOX Sports Premium / FOX Sports 3 en México, canales oficiales de habla hispana en los que pasarán todas las carreras del ‘Gran Circo’.

Las previsiones para el Gran Premio de Italia de 2025 prometen condiciones cálidas y soleadas durante el viernes y el sábado, con máximas de 27 °C. El domingo seguirá siendo caluroso, con temperaturas similares, pero con más nubosidad. | Crédito: formula1.com

Fórmula 1: tabla de pilotos

Oscar Piastri (McLaren) - 309 puntos Lando Norris (McLaren) - 275 pts Max Verstappen (Red Bull) - 205 pts George Russell (Mercedes) - 184 pts Charles Leclerc (Ferrari) - 151 pts Lewis Hamilton (Ferrari) - 109 pts Kimi Antonelli (Mercedes) - 64 pts Alexander Albon (Williams) - 64 pts Nico Hulkenberg (Sauber) - 37 pts Isack Hadjar (Racing Bulls) - 37 pts Lance Stroll (Aston Martin) - 32 pts Fernando Alonso (Aston Martin) - 30 pts Esteban Ocon (Haas) - 28 pts Pierre Gasly (Alpine) - 20 pts Liam Lawson (Racing Bulls) - 20 pts Oliver Bearman (Haas) - 16 pts Carlos Sainz (Williams) - 16 pts Gabriel Bortoleto (Sauber) - 14 pts Yuki Tsunoda (Red Bull) - 12 pts Franco Colapinto (Alpine) - 0 pts Jack Doohan (Alpine) - 0 pts

Fórmula 1: tabla de constructores

McLaren - 584 puntos Ferrari - 260 pts Mercedes - 248 pts Red Bull - 214 pts Williams - 80 pts Aston Martin - 62 pts Racing Bulls - 60pts Sauber - 51 pts Haas - 44 pts Alpine - 20 pts

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Italia 2025, décimo sexta jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 53 vueltas en el Autódromo Nacional de Monza, de 5.793km de longitud, el domingo 7 de septiembre. | Crédito: Ronie Bautista / GEC