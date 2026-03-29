Este domingo 29 de marzo se ha llevado a cabo la carrera del GP de Japón 2026, desde el Circuito de Suzuka en la prefectura de Mie. El dominio de la escudería Mercedes se ha hecho sentir en la tercera fecha del Mundial de la Formula 1 y todo apunta a que ellos serán quienes lleven los principales puestos en los podios, al menos en estos primeros meses de la F1. Aquí te cuento quién ganó el GP de Japón 2026 y cuál fue el podio de la competencia.

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¿Quién ganó el GP de Japón 2026 EN VIVO? Resultado final de la carrera

Este domingo 29 de marzo, te contaré quién ganó el GP de Japón 2026 de la Formula 1. Cabe destacar que los pilotos de la escudería Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell fueron los más rápidos en las prácticas, aunque todo puede cambiar en el día final de la carrera.

Carrera Ganador Segundo lugar Tercer lugar GP de Japón 2026

¿Quiénes son los pilotos del Mundial de la Fórmula 1 2026?

Para esta temporada, se ha sumado la escudería Cadillac, con Valtteri Bottas y ‘Checo’ Pérez. Aquí te dejo los nombres de los 22 pilotos que estarán participando en cada uno de los circuitos.

Max Verstappen — Red Bull

Isack Hadjar — Red Bull

George Russell — Mercedes

Kimi Antonelli — Mercedes

Charles Leclerc — Ferrari

Lewis Hamilton — Ferrari

Lando Norris — McLaren

Oscar Piastri — McLaren

Fernando Alonso — Aston Martin

Lance Stroll — Aston Martin

Pierre Gasly — Alpine

Franco Colapinto — Alpine

Esteban Ocon — Haas

Ollie Bearman — Haas

Nico Hülkenberg — Audi

Gabriel Bortoleto — Audi

Liam Lawson — Racing Bulls

Arvid Lindblad — Racing Bulls

Carlos Sainz — Williams

Alexander Albon — Williams

Sergio Pérez — Cadillac

Valtteri Bottas — Cadillac