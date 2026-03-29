Conoce quién ganó el GP de Japón 2026 de este domingo 29 de marzo y revisa el resultado final de la carrera del Mundial de F1. (Foto: AFP / Imagen creada por El Comercio MAG)
Conoce quién ganó el GP de Japón 2026 de este domingo 29 de marzo y revisa el resultado final de la carrera del Mundial de F1. (Foto: AFP / Imagen creada por El Comercio MAG)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
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Este domingo 29 de marzo se ha llevado a cabo la carrera del GP de Japón 2026, desde el Circuito de Suzuka en la prefectura de Mie. El dominio de la escudería Mercedes se ha hecho sentir en la tercera fecha del Mundial de la Formula 1 y todo apunta a que ellos serán quienes lleven los principales puestos en los podios, al menos en estos primeros meses de la F1. Aquí te cuento quién ganó el GP de Japón 2026 y cuál fue el podio de la competencia.

¡Velocidad pura! Mira dónde ver la carrera del GP de Japón 2026 EN DIRECTO por F1 TV y streaming online. Disfruta de la Fórmula Uno gratis y en vivo con la mejor cobertura para los fans en Estados Unidos. | Crédito: formula1.com / Composición Gestión Mix
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¿Quién ganó el GP de Japón 2026 EN VIVO? Resultado final de la carrera

Este domingo 29 de marzo, te contaré quién ganó el GP de Japón 2026 de la Formula 1. Cabe destacar que los pilotos de la escudería Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell fueron los más rápidos en las prácticas, aunque todo puede cambiar en el día final de la carrera.

CarreraGanadorSegundo lugarTercer lugar
GP de Japón 2026

¿Quiénes son los pilotos del Mundial de la Fórmula 1 2026?

Para esta temporada, se ha sumado la escudería Cadillac, con Valtteri Bottas y ‘Checo’ Pérez. Aquí te dejo los nombres de los 22 pilotos que estarán participando en cada uno de los circuitos.

  • Max Verstappen — Red Bull
  • Isack Hadjar — Red Bull
  • George Russell — Mercedes
  • Kimi Antonelli — Mercedes
  • Charles Leclerc — Ferrari
  • Lewis Hamilton — Ferrari
  • Lando Norris — McLaren
  • Oscar Piastri — McLaren
  • Fernando Alonso — Aston Martin
  • Lance Stroll — Aston Martin
  • Pierre Gasly — Alpine
  • Franco Colapinto — Alpine
  • Esteban Ocon — Haas
  • Ollie Bearman — Haas
  • Nico Hülkenberg — Audi
  • Gabriel Bortoleto — Audi
  • Liam Lawson — Racing Bulls
  • Arvid Lindblad — Racing Bulls
  • Carlos Sainz — Williams
  • Alexander Albon — Williams
  • Sergio Pérez — Cadillac
  • Valtteri Bottas — Cadillac
SOBRE EL AUTOR

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