La Fórmula 1 regresa a Estados Unidos por última vez este año para la penúltima carrera de la temporada 2025: el glamuroso Gran Premio de Las Vegas. El Las Vegas Strip Circuit, en su tercera edición, ya se ha ganado la reputación de ofrecer carreras excepcionales y llenas de acción gracias a sus largas rectas de alta velocidad y amplias oportunidades de adelantamiento. Las condiciones frías de la noche en Nevada presentan un reto único para los equipos, dificultando el calentamiento de los neumáticos, lo que reduce el grip y propicia errores que los rivales pueden capitalizar.

La batalla por el Campeonato Mundial de Pilotos llega a Las Vegas en un punto crítico, con el británico Lando Norris (McLaren) liderando la tabla con una ventaja de 24 puntos sobre su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri. El tetracampeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se mantiene en la tercera posición con 341 puntos, aunque sus esperanzas de título son mínimas. La acción se centra en la pista, especialmente en las zonas de frenada fuerte al final de la larga recta de 1.9 km, donde la alta velocidad garantiza duelos intensos.

En la disputa por el Campeonato de Constructores, la pelea por el segundo lugar está al rojo vivo. Mercedes ocupa actualmente el segundo puesto con 398 puntos, pero siente la presión de Red Bull Racing, que está muy cerca con 366 unidades. A solo cuatro puntos de Red Bull, Ferrari acecha en el cuarto lugar con 362 puntos. Este circuito, conocido por sus condiciones difíciles, podría ser decisivo para definir el subcampeonato mundial en esta emocionante temporada de Fórmula 1.

La velocidad máxima registrada en un coche de Fórmula Uno en 2024 fue de 356,4 km/h, establecida por Franco Colapinto en un Williams al final del Strip de Las Vegas. La velocidad media récord para la vuelta de la pole position es de 241,9 km/h, establecida por George Russell en un Mercedes para la carrera de 2024, y la velocidad media para la vuelta récord durante la carrera fue de 235,3 km/h, la séptima más alta de los veinticuatro circuitos del calendario. | Crédito: F1 / Facebook

Podio final del GP de Las Vegas 2025

Este fue el resultado del podio del Gran Premio de Las Vegas 2025 en el Las Vegas Strip Circuit:

PUESTO PILOTO ESCUDERÍA 1 -- -- 2 -- -- 3 -- --

Datos clave del Las Vegas Strip Circuit y estadísticas históricas

El Gran Premio de Las Vegas 2025 marca el inicio de la secuencia final de tres carreras de la temporada de Fórmula 1, consolidándose como uno de los eventos más glamurosos del calendario. Este circuito callejero único, inaugurado en 2023, lleva a los monoplazas a través de la icónica Las Vegas Strip por la noche. Los autos de F1, que alcanzan velocidades cercanas a los 360 km/h en las largas rectas, pasan por delante de monumentos famosos como el Bellagio y el Caesar’s Palace.

El trazado de 6.201 km del Las Vegas Strip Circuit es uno de los más largos y rápidos de la temporada, con 17 curvas que se corren en sentido antihorario. A diferencia de las ediciones de 1981 y 1982, que se realizaban en un estacionamiento, el diseño actual fusiona la velocidad pura con la precisión de las curvas callejeras. Las condiciones frescas de noviembre y el asfalto liso hacen que la gestión de los neumáticos sea un desafío estratégico, especialmente con la visibilidad reducida en algunos tramos.

La carrera nocturna es más que una competencia; es un espectáculo mediático que ha redefinido el glamour de la F1 en Estados Unidos. El circuito incorpora dos zonas de DRS, facilitando los adelantamientos en las rectas de alta velocidad. Aunque la carrera sigue siendo estratégicamente compleja por las bajas temperaturas y el estrés en los frenos, su impacto en la visibilidad global de la Fórmula 1 ha sido masivo.

Dato Estadística Primer Gran Premio 2023 Longitud de la Pista 6.201km Récord de Vuelta 1m 34.876s (Lando Norris, McLaren, 2024) Más Victorias (Piloto) Max Verstappen y George Russell (1) Más Poles (Piloto) Charles Leclerc y George Russell (1) Asistencia Récord -- Probabilidad Coche de Seguridad 50%* Pérdida de Tiempo en Pit Stop 20 segundos (incluyendo una parada de 2,5 segundos)

* De las últimas dos carreras en Las Vegas

¿A qué hora empieza el GP de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1 empezará el sábado 22 de noviembre a partir de las 22:00 horas (Centro de México), 23:00 horas (Perú y Colombia), 01:00 horas (Argentina) y 18:00 horas (España) del domingo 23, en lo que será la vigésima segunda jornada del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1.

¿Cómo seguir carrera del GP de Las Vegas 2025 de Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Las Vegas 2025 y de toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver a través de DAZN F1 en España, Disney Plus o ESPN en Latinoamérica y Sky / Izzy en México, canales oficiales de habla hispana en los que pasarán todas las carreras del ‘Gran Circo’.

El Circuito Las Vegas Strip es un circuito urbano que rodea parte del Strip de Las Vegas, en Paradise, Nevada, justo al lado de Las Vegas, Nevada. Serpentea por las calles de la ciudad y comprende el Strip de Las Vegas, un tramo de Las Vegas Boulevard donde se encuentran los principales hoteles y casinos de la 'Ciudad del Pecado'. | Crédito: F1 / Facebook

¿Qué día será la próxima carrera de Fórmula 1?

La próxima cita del calendario de la F1 para la temporada 2025 será el Gran Premio de Qatar, la ronda 23 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno que se llevará a cabo del 28 al 30 de noviembre en el Circuito Internacional de Losail.

Parrilla de salida del GP de Las Vegas 2025

Todavía no se conoce la parrilla de salida para el Gran Premio de Las Vegas 2025, la misma que se conocerá después de la clasificación este sábado 22 de noviembre.

Fórmula 1: tabla de pilotos

Lando Norris (McLaren) - 390 puntos Oscar Piastri (McLaren) - 366 pts Max Verstappen (Red Bull) - 341 pts George Russell (Mercedes) - 276 pts Charles Leclerc (Ferrari) - 214 pts Lewis Hamilton (Ferrari) - 148 pts Kimi Antonelli (Mercedes) - 122 pts Alexander Albon (Williams) - 73 pts Nico Hulkenberg (Sauber) - 43 pts Isack Hadjar (Racing Bulls) - 43 pts Oliver Bearman (Haas) - 40 pts Fernando Alonso (Aston Martin) - 40 pts Carlos Sainz (Williams) - 38 pts Liam Lawson (Racing Bulls) - 36 pts Lance Stroll (Aston Martin) - 32 pts Esteban Ocon (Haas) - 30 pts Yuki Tsunoda (Red Bull) - 28 pts Pierre Gasly (Alpine) - 22 pts Gabriel Bortoleto (Sauber) - 19 pts Franco Colapinto (Alpine) - 0 pts Jack Doohan (Alpine) - 0 pts

Fórmula 1: tabla de constructores

McLaren - 756 puntos Mercedes - 398 pts Red Bull - 366 pts Ferrari - 362 pts Williams - 111 pts Racing Bulls - 82 pts Aston Martin - 72 pts Haas - 70 pts Sauber - 62 pts Alpine - 22 pts