Este sábado 21 de noviembre del 2026 se realizará el Gran Premio de Las Vegas 2026 en el circuito callejero de Las Vegas. La vigésima primera fecha del campeonato mundial de la Fórmula 1 está pactada para empezar a las 23:00 horas (ET de Estados Unidos, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, 22:00 horas de México y 01:00 horas del 22 de noviembre en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay). El flamante campeón Andrea Kimi Antonelli buscará lograr el podio que le permita sacar lustre a su título. Sin embargo, Lewis Hamilton, Lando Norris y Max Verstappen quieren seguir sumando puntos en la clasificación.

¿Quién ganó el GP de Las Vegas 2026?

Los resultados de la carrera del Gran Premio de Las Vegas 2026 se actualizarán cuando se termine la competencia.

¿Quién ganó el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1 2026?

Mercedes ganó el Campeonato Mundial de Constructores de la Fórmula 1 2026. La escudería alemana —integrada por Andrea Kimi Antonelli (campeón de pilotos) y George Russell— aseguró el título de forma anticipada el 8 de noviembre en el Gran Premio de São Paulo, a falta de tres carreras para el cierre de la temporada.

¿Cómo es el Circuito Callejo de Las Vegas?

Uno de los puntos del calendario de la Fórmula 1 que desata la emoción de los seguidores es Las Vegas. El circuito callejero de la ciudad estadounidense es un reto para los pilotos, quienes deben combinar su habilidad con la monoplaza y capacidad de reacción para dominar las curvas.

El Circuito callejero de Las Vegas (Las Vegas Strip Circuit) es uno de los trazados más rápidos y espectaculares del calendario de la Fórmula 1. Con una longitud de 6,201 kilómetros y 17 curvas que se recorren en sentido antihorario, esta pista urbana serpentea por el corazón de Nevada y atraviesa puntos emblemáticos como The Sphere, el Venetian, el Caesars Palace y las fuentes del Bellagio.

Su rasgo más distintivo es la extensa recta de casi 1,9 kilómetros a lo largo del famoso bulevar de Las Vegas, donde los monoplazas superan los 340 km/h antes de afrontar fuertes zonas de frenado que favorecen los adelantamientos.