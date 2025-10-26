Tras la emocionante carrera en Austin, Texas, el Campeonato Mundial de Fórmula 1 2025 se dirige al sur para la Ronda 20 en el Gran Premio de la Ciudad de México. Los pilotos se enfrentarán al exigente Autódromo Hermanos Rodríguez, un circuito que presenta desafíos únicos, principalmente debido a su elevada altitud. La baja densidad del aire obliga a los equipos a ajustar sus monoplazas, haciendo que la generación de carga aerodinámica sea especialmente compleja para todas las escuderías.

La atmósfera enrarecida en la capital mexicana también intensifica los problemas de refrigeración para las unidades de potencia y los frenos de los autos. Además, la combinación de la falta de carga aerodinámica y una superficie de pista inusualmente lisa provoca un mayor deslizamiento de los neumáticos durante las curvas. Esta condición particular impone una mayor exigencia y estrés sobre todo en los neumáticos delanteros, obligando a los ingenieros a idear estrategias de set-up muy específicas.

El doblete de victorias de Max Verstappen (Red Bull Racing) en la carrera Sprint y el Gran Premio de Estados Unidos ha inyectado una gran dosis de emoción a la batalla por el título de Pilotos. El líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), se mantiene con 346 puntos, pero su ventaja es ahora de solo 14 puntos sobre su compañero Lando Norris. Verstappen, por su parte, ha reducido su diferencia a solo 40 puntos del primer lugar, prometiendo un final de temporada espectacular.

La lucha por el subcampeonato de Constructores también está al rojo vivo antes de la cita en México. Mercedes ocupa el segundo puesto con 341 puntos, seguido muy de cerca por Ferrari con 334 unidades. Sorprendentemente, Red Bull Racing se encuentra a tan solo tres puntos de los italianos. Esto garantiza que el Gran Premio de México no solo será un reto físico y técnico, sino también una crucial batalla estratégica en el corazón de la temporada.

El circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México también puede describirse como impresionante, ya que se encuentra a más de 2200 metros sobre el nivel del mar, lo que significa que la baja densidad del aire tiene un impacto significativo en el rendimiento de los coches.

Datos clave del Autódromo Hermanos Rodríguez y estadísticas históricas

La travesía americana de la Fórmula 1 continúa con la vibrante parada en el Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México, una semana después de la carrera en Austin. Como es tradición, el ambiente será electrizante, impulsado por el entusiasmo de los aficionados que llenan el Foro Sol, uno de los puntos más fotogénicos y emocionantes del calendario. El circuito es notoriamente desafiante debido a su ubicación, a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, una altitud que tiene un impacto significativo en el rendimiento de los monoplazas.

El trazado mide 4.304 kilómetros y la carrera está pactada a 71 vueltas, contando con 17 curvas de diferente índole. La principal característica técnica es la altitud, que provoca que el aire enrarecido disminuya la carga aerodinámica que generan los coches. Esto impone desafíos particulares a los equipos en términos de configuración y gestión técnica. La menor resistencia del aire permite que los coches alcancen velocidades máximas muy altas en la larga recta principal.

La recta principal se extiende por más de 1.2 kilómetros, permitiendo a los monoplazas rozar velocidades récord. El asfalto de la pista es conocido por ser muy liso y ofrecer un agarre limitado al inicio del fin de semana, ya que no se utiliza con frecuencia. Con el paso de los días, la goma se adhiere a la superficie, mejorando progresivamente los tiempos por vuelta. Los pilotos deben ser especialmente cuidadosos con el bloqueo de ruedas durante las frenadas, dado que la temperatura de los neumáticos desciende rápidamente a lo largo de las rectas.

El Autódromo, bautizado en honor a los hermanos Rodríguez, ha sido sede de 24 ediciones del Gran Premio, con las últimas cuatro bajo el nombre de la capital mexicana. Max Verstappen es el piloto más exitoso en este circuito, lo que explica por qué Red Bull domina el historial reciente con cinco victorias (entre 2017 y 2023). El récord de pole positions lo ostenta el legendario Jim Clark, quien logró cuatro entre 1963 y 1967.

Las últimas dos poles han sido para Ferrari, gracias a Charles Leclerc (2023) y Carlos Sainz (2024), siendo la victoria de Sainz su última en la F1. Esta ronda mexicana también tiene un significado especial para Lewis Hamilton, quien celebró sus títulos mundiales de 2017 y 2018 aquí y posee el récord de seis podios en esta carrera. Este Gran Premio es siempre un evento decisivo en la fase final del Mundial de Fórmula 1.

Dato Estadística Primer Gran Premio 1963 Longitud de la Pista 4.304km Récord de Vuelta 1m 17.774s (Valtteri Bottas, Mercedes, 2021) Más Victorias (Piloto) Max Verstappen (5) Más Poles (Piloto) Jim Clark (4) Asistencia Récord (3 días, 2024) ~404,958 aficionados Probabilidad Coche de Seguridad 43%* Pérdida de Tiempo en Pit Stop 21.9 segundos

* De las últimas siete carreras en México

¿A qué hora empieza el GP de México 2025 de la Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Estados Unidos 2025 de la Fórmula 1 empezará el domingo 19 de octubre a partir de las 13:00 horas (Centro de México), 14:00 horas (Perú y Colombia), 16:00 horas (Argentina) y 21:00 horas (España), en lo que será la décimo novena jornada del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1.

¿Cómo seguir carrera del GP de México 2025 de Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Estados Unidos 2025 y de toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver a través de DAZN F1 en España, Disney Plus o ESPN en Latinoamérica y Sky / Izzy en México, canales oficiales de habla hispana en los que pasarán todas las carreras del ‘Gran Circo’.

Un dato a mencionar es que solo por este Grand Prix, así como el Gran Premio de México 2025 y uno posterior, serán transmitidos en México por señal abierta a través de Canal 5 de Televisa y TUDN.

Fórmula 1: tabla de pilotos

Oscar Piastri (McLaren) - 346 puntos Lando Norris (McLaren) - 332 pts Max Verstappen (Red Bull) - 306 pts George Russell (Mercedes) - 252 pts Charles Leclerc (Ferrari) - 192 pts Lewis Hamilton (Ferrari) - 142 pts Kimi Antonelli (Mercedes) - 89 pts Alexander Albon (Williams) - 73 pts Nico Hulkenberg (Sauber) - 41 pts Isack Hadjar (Racing Bulls) - 39 pts Carlos Sainz (Williams) - 38 pts Fernando Alonso (Aston Martin) - 37 pts Lance Stroll (Aston Martin) - 32 pts Liam Lawson (Racing Bulls) - 30 pts Esteban Ocon (Haas) - 28 pts Yuki Tsunoda (Red Bull) - 28 pts Pierre Gasly (Alpine) - 20 pts Oliver Bearman (Haas) - 20 pts Gabriel Bortoleto (Sauber) - 18 pts Franco Colapinto (Alpine) - 0 pts Jack Doohan (Alpine) - 0 pts

Fórmula 1: tabla de constructores

McLaren - 678 puntos Mercedes - 341 pts Ferrari - 334 pts Red Bull - 331 pts Williams - 111 pts Racing Bulls - 72 pts Aston Martin - 69 pts Sauber - 59 pts Haas - 48 pts Alpine - 20 pts

