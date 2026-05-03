Este domingo 3 de mayo se ha reanudado la competición en el Mundial de la Formula 1. Ha sido un mes de paralización debido a que los circuitos de Bahrein y Arabia Saudita se cancelaron ante los conflictos en medio oriente que surgieron durante finales de febrero. Todo se desarrolló en el Miami International Autodrome, en lo que fue el GP de Miami 2026 y a continuación te contaré quién ganó la carrera, cuál fue el resultado y podio final.
¿Quién ganó el GP de Miami 2026 EN VIVO? Resultado final de la carrera
Este domingo 3 de mayo, te contaré quién ganó el GP de Miami 2026 de la Formula 1. Cabe destacar que los pilotos de la escudería Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell, son los grandes favoritos a obtener un triunfo, habiendo dominado las 3 primeras carreras con victorias contundentes sobre sus más cercanos perseguidores.
|Carrera
|Ganador
|Segundo lugar
|Tercer lugar
|GP de Miami 2026
¿Quiénes han ganado el GP de Miami?
El GP de Miami es uno de los más recientes añadidos al circuito de la Formula 1. Haciendo su debut en el 2022, Max Verstappen obtuvo la victoria en dicho año y en el 2023, mientras que en el 2024 lo hizo Lando Norris y en el 2025 Oscar Piastri. Esta podría ser la primera victoria para la escudería Mercedes con Antonelli y Russell como grandes favoritos.
¿Quiénes son los pilotos del Mundial de la Fórmula 1 2026?
Para esta temporada, se ha sumado la escudería Cadillac, con Valtteri Bottas y ‘Checo’ Pérez. Aquí te dejo los nombres de los 22 pilotos que estarán participando en cada uno de los circuitos.
- Max Verstappen — Red Bull
- Isack Hadjar — Red Bull
- George Russell — Mercedes
- Kimi Antonelli — Mercedes
- Charles Leclerc — Ferrari
- Lewis Hamilton — Ferrari
- Lando Norris — McLaren
- Oscar Piastri — McLaren
- Fernando Alonso — Aston Martin
- Lance Stroll — Aston Martin
- Pierre Gasly — Alpine
- Franco Colapinto — Alpine
- Esteban Ocon — Haas
- Ollie Bearman — Haas
- Nico Hülkenberg — Audi
- Gabriel Bortoleto — Audi
- Liam Lawson — Racing Bulls
- Arvid Lindblad — Racing Bulls
- Carlos Sainz — Williams
- Alexander Albon — Williams
- Sergio Pérez — Cadillac
- Valtteri Bottas — Cadillac