Este domingo 3 de mayo se ha reanudado la competición en el Mundial de la Formula 1. Ha sido un mes de paralización debido a que los circuitos de Bahrein y Arabia Saudita se cancelaron ante los conflictos en medio oriente que surgieron durante finales de febrero. Todo se desarrolló en el Miami International Autodrome, en lo que fue el GP de Miami 2026 y a continuación te contaré quién ganó la carrera, cuál fue el resultado y podio final .

¿Quién ganó el GP de Miami 2026 EN VIVO? Resultado final de la carrera

Este domingo 3 de mayo, te contaré quién ganó el GP de Miami 2026 de la Formula 1. Cabe destacar que los pilotos de la escudería Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell, son los grandes favoritos a obtener un triunfo, habiendo dominado las 3 primeras carreras con victorias contundentes sobre sus más cercanos perseguidores.

Carrera Ganador Segundo lugar Tercer lugar GP de Miami 2026

¿Quiénes han ganado el GP de Miami?

El GP de Miami es uno de los más recientes añadidos al circuito de la Formula 1. Haciendo su debut en el 2022, Max Verstappen obtuvo la victoria en dicho año y en el 2023, mientras que en el 2024 lo hizo Lando Norris y en el 2025 Oscar Piastri. Esta podría ser la primera victoria para la escudería Mercedes con Antonelli y Russell como grandes favoritos.

¿Quiénes son los pilotos del Mundial de la Fórmula 1 2026?

Para esta temporada, se ha sumado la escudería Cadillac, con Valtteri Bottas y ‘Checo’ Pérez. Aquí te dejo los nombres de los 22 pilotos que estarán participando en cada uno de los circuitos.

Max Verstappen — Red Bull

Isack Hadjar — Red Bull

George Russell — Mercedes

Kimi Antonelli — Mercedes

Charles Leclerc — Ferrari

Lewis Hamilton — Ferrari

Lando Norris — McLaren

Oscar Piastri — McLaren

Fernando Alonso — Aston Martin

Lance Stroll — Aston Martin

Pierre Gasly — Alpine

Franco Colapinto — Alpine

Esteban Ocon — Haas

Ollie Bearman — Haas

Nico Hülkenberg — Audi

Gabriel Bortoleto — Audi

Liam Lawson — Racing Bulls

Arvid Lindblad — Racing Bulls

Carlos Sainz — Williams

Alexander Albon — Williams

Sergio Pérez — Cadillac

Valtteri Bottas — Cadillac