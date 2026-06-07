El Campeonato Mundial de Fórmula 1 inicia su tradicional recorrido por Europa con la celebración del Gran Premio de Mónaco 2026. Tras completar las primeras paradas del calendario en Asia y América del Norte, los monoplazas se trasladan al icónico circuito callejero de Montecarlo. Para esta cita, la F1 y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) implementó drásticas modificaciones técnicas como la eliminación del uso del modo recta y la prohibición de la aerodinámica activa en ambos alerones, un cambio radical que busca alterar el balance de energía eléctrica y desafiar el rendimiento de las escuderías en un trazado sin rectas prolongadas.

En la disputa por el Mundial de Pilotos, la atención de los fanáticos de la categoría reina del automovilismo se concentra en la intensa disputa interna de la escudería Mercedes, donde el juvenil Andrea Antonelli llega consolidado en el liderato tras encadenar cuatro victorias consecutivas. Por su parte, George Russell afronta la urgencia de recuperar terreno tras un desafortunado abandono en la fecha anterior en Canadá. Al mismo tiempo, Ferrari busca capitalizar las nuevas restricciones aerodinámicas en las estrechas curvas del Principado. El equipo italiano cuenta con un Lewis Hamilton motivado tras subirse al podio en Montreal y con un Charles Leclerc que disputará su carrera de casa respaldado por una reciente renovación contractual de largo plazo hasta 2031.

Red Bull, por su parte, intentará acelerar la evolución de su monoplaza para disipar las constantes quejas de Max Verstappen sobre el comportamiento dinámico del RB21 y el nuevo reglamento de la FIA. McLaren y Alpine también se perfilan como candidatos para pelear por los puestos de privilegio tras exhibir un sólido ritmo en jornadas previas, especialmente el argentino Franco Colapinto, quien llega en su mejor momento de la temporada tras finalizar sexto en Canadá.

En la zona media de la clasificación general de la parrilla, las escuderías Williams, Haas, Racing Bulls y Audi mantienen una cerrada disputa por capturar las últimas plazas puntuables del fin de semana. Carlos Sainz continúa sobresaliendo al extraer el máximo rendimiento de su Williams, mientras que el mexicano Sergio Pérez busca consolidar el progreso de Cadillac en su año de debut, pese a las preocupaciones manifestadas por el retraso en el desarrollo de la estructura norteamericana.

Podio final del GP de Mónaco 2026

Este fue el resultado del podio del Gran Premio de Mónaco 2026 en el Circuito de Mónaco:

PUESTO PILOTO EQUIPO 1 -- -- 2 -- -- 3 -- --

Datos clave del Circuito de Mónaco y estadísticas históricas

El Circuito de Mónaco es uno de los trazados más emblemáticos de la Fórmula 1 y un referente global del automovilismo que cada año capta la atención de audiencias en Estados Unidos y el mundo. Ubicado en las estrechas calles de Monte Carlo y La Condamine, este circuito urbano de 3.337 km combina glamour, historia y un alto nivel de exigencia técnica. Con 19 curvas y un desnivel de 42 metros, exige precisión absoluta de los pilotos, ya que los márgenes de error son mínimos y los adelantamientos resultan extremadamente difíciles en un entorno tan cerrado.

En términos de estadísticas, la carrera se disputa a 78 vueltas para completar una distancia total de 260.52 kilómetros, consolidándose como una de las pruebas más técnicas del calendario. Entre sus secciones más icónicas destacan la curva Fairmont Hairpin, el sector de Massenet y el complejo de la piscina, conocidos por su complejidad y espectacularidad. El récord de vuelta en carrera lo posee Lewis Hamilton con 1:12.909 (2021), mientras que también registró la vuelta de clasificación más rápida con 1:10.166 (2019), reflejando el nivel de precisión requerido en este circuito.

A nivel histórico, el Gran Premio de Mónaco se celebró por primera vez en 1929 y forma parte del campeonato mundial de Fórmula 1 desde su temporada inaugural en 1950, consolidándose como la “joya de la corona” del deporte. Figuras legendarias como Ayrton Senna, con seis victorias, y Graham Hill, apodado “Mr. Monaco”, marcaron épocas en este trazado. Más recientemente, el triunfo de Charles Leclerc en 2024 destacó por ser el primer piloto local en ganar en la era moderna, reforzando la conexión del circuito con los pilotos que lo consideran casi una carrera de casa.

El paso del tiempo ha incrementado la complejidad del circuito, ya que los monoplazas actuales son más grandes mientras que las calles de Mónaco se mantienen intactas, elevando la dificultad para adelantar. Por este motivo, la clasificación del sábado suele ser determinante para el resultado del domingo, aunque la estrategia también ha ganado peso con cambios recientes como la introducción de paradas obligatorias adicionales. Este equilibrio entre historia, técnica y estrategia mantiene al circuito como uno de los escenarios más exigentes y seguidos del calendario.

Dato Estadística Primer Gran Premio 1950 Longitud de la Pista 3.337 km Récord de Vuelta 1:12.909 - Lewis Hamilton, Mercedes (2021) Más Victorias (Piloto) Ayrton Senna (5) Más Poles (Piloto) Ayrton Senna (6) Probabilidad Coche de Seguridad 29%* Probabilidad Coche Virtual de Seguridad 43%* Pérdida de Tiempo en Pit Stop 19.92 segundos (incluyendo una parada de 2.5s)

*De las siete carreras previas en Mónaco

¿A qué hora empieza el GP de Mónaco 2026 de la Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Mónaco 2026 de la Fórmula 1 empezará el domingo 07 de junio a partir de las 07:00 horas (Centro de México), 08:00 horas (Perú y Colombia), 10:00 horas (Argentina) y 15:00 horas (España), en lo que será la sexta jornada del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1.

¿Cómo seguir la carrera del GP de Mónaco 2026 de Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Mónaco 2026 y de toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver a través de DAZN F1 en España, Disney Plus o ESPN en Latinoamérica y Sky / Izzy en México, canales oficiales de habla hispana en los que pasarán todas las carreras del ‘Gran Circo’.

Parrilla de salida del GP de Mónaco 2026

Esta fue la parrilla de salida del Gran Premio de Mónaco 2026, sexta ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

¿Qué día será la próxima carrera de Fórmula 1?

La próxima cita del calendario de la F1 para la temporada 2026 será el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, la ronda 7 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno que se llevará a cabo del 12 al 14 de junio en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

Fórmula 1: tabla de pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes) - 131 puntos George Russell (Mercedes) - 88 pts Charles Leclerc (Ferrari) - 75 pts Lewis Hamilton (Ferrari) - 72 pts Lando Norris (McLaren) - 58 pts Oscar Piastri (McLaren) - 48 pts Max Verstappen (Red Bull) - 43 pts Pierre Gasly (Alpine) - 20 pts Oliver Bearman (Haas) - 18 pts Liam Lawson (Racing Bulls) - 16 pts Franco Colapinto (Alpine) - 15 pts Isack Hadjar (Red Bull) - 14 pts Carlos Sainz (Williams) - 6 pts Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 5 pts Gabriel Bortoleto (Audi) - 2 pts Esteban Ocon (Haas) - 1 pts Alexander Albon (Williams) - 1 pts Nico Hulkenberg (Sauber) - 0 pts Valteri Bottas (Cadillac) - 0 pts Sergio Pérez (Cadillac) - 0 pts Lance Stroll (Aston Martin) - 0 pts Fernando Alonso (Aston Martin) - 0 pts

Fórmula 1: tabla de constructores

Mercedes - 219 puntos Ferrari - 147 pts McLaren - 106 pts Red Bull - 57 pts Alpine - 35 pts Racing Bulls - 21 pts Haas - 19 pts Williams - 7 pts Audi - 2 Cadillac - 0 pts Aston Martin - 0 pts