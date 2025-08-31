La Fórmula 1 regresa de su tradicional receso de verano con la emocionante decimoquinta ronda del Campeonato Mundial de la FIA 2025: el Gran Premio de Holanda. La carrera se llevará a cabo en el desafiante circuito de Zandvoort, conocido por sus curvas sinuosas y peraltes de 18 grados, que exigen máxima precisión y compromiso de los pilotos. Este trazado, famoso por su dificultad, pondrá a prueba tanto a los pilotos como a los monoplazas en una de las citas más esperadas de la temporada.

El circuito de Zandvoort no solo es un reto para los conductores, sino que también ejerce una presión considerable sobre los neumáticos debido a las altas cargas laterales. Para esta edición, Pirelli ha optado por una estrategia más arriesgada, seleccionando compuestos más blandos (C2-C4) en un intento por fomentar una mayor variación táctica en la carrera. Además, la FIA ha aumentado el límite de velocidad en el pit lane a 80 km/h, una medida que busca reducir el tiempo de las paradas y, con ello, incentivar aún más las estrategias de equipo.

La tabla de clasificación del campeonato llega a Holanda con una intensa lucha por el liderato. Oscar Piastri de McLaren se encuentra a la cabeza con 284 puntos, seguido de cerca por su compañero de equipo Lando Norris, con una diferencia de solo nueve puntos. El héroe local y tricampeón del GP de Holanda, Max Verstappen, se sitúa en la tercera posición con 187 puntos. En el campeonato de constructores, McLaren lidera con una amplia ventaja sobre sus rivales, lo que añade un extra de presión a la escudería para mantener su dominio.

La edición de 2025 es la penúltima oportunidad para que los aficionados de los Países Bajos y del extranjero disfruten en directo de un fin de semana de Fórmula 1 en Zandvoort. En 2026 tendrá lugar el último Gran Premio de Países Bajos de la F1. | Crédito: formula1.com

Datos clave del Circuito de Zandvoort y estadísticas históricas

¿Quién ganó el GP de Países Bajos 2025?

El ganador del Gran Premio de Países Bajos 2025 se definirá al final de las 72 vueltas que se correrán en el histórico Circuito de Zandvoort.

Podio final del GP de Países Bajos 2025

Este fue el resultado del podio del Gran Premio de Países Bajos 2025 en el Circuito de Zandvoort:

Más de un millón de aficionados ya han disfrutado del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 Heineken en el emblemático Circuito de Zandvoort. A solo dos ediciones de su finalización, esta es tu última oportunidad de presenciar este legendario espectáculo y ver a los mejores pilotos del mundo luchar por cada milésima de segundo en uno de los circuitos más desafiantes de la temporada, en vivo y de cerca. | Crédito: formula1.com

¿A qué hora empieza el GP de Países Bajos 2025 de la Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Países Bajos 2025 de la Fórmula 1 empezará el domingo 31 de agosto a partir de las 07:00 horas (Centro de México), 08:00 horas (Perú y Colombia), 10:00 horas (Argentina) y 15:00 horas (España), en lo que será la décimo quinta jornada del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1.

¿Cómo seguir carrera del GP de Países Bajos 2025 de Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Países Bajos 2025 y de toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver a través de DAZN F1 en España, Disney Plus o ESPN en Latinoamérica y FOX Sports Premium / FOX Sports 3 en México, canales oficiales de habla hispana en los que pasarán todas las carreras del ‘Gran Circo’.

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Países Bajos 2025, décimo quinta jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 72 vueltas en el Circuito de Zandvoort, de 4.259km de longitud, el domingo 31 de agosto. | Crédito: Ronie Bautista / GEC