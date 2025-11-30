A solo días del emocionante Gran Premio de Las Vegas, la Fórmula 1 aterriza en el Golfo Arábigo para el GP de Qatar 2025, la penúltima cita del Campeonato Mundial de Pilotos. El Circuito Internacional de Lusail, conocido por sus secuencias fluidas de curvas de media y alta velocidad, será el escenario de este crucial evento que también albergará la última carrera Sprint de la temporada. Debido a las altas cargas laterales que sufren los neumáticos en este trazado, la FIA ha impuesto una regla estricta: cada juego de gomas no podrá exceder las 25 vueltas, lo que obligará a los pilotos a realizar un mínimo de dos paradas obligatorias durante las 57 vueltas de la carrera principal.

La batalla por el título de Pilotos de 2025 se ha apretado al máximo tras la victoria de Max Verstappen (Red Bull) en Las Vegas y la polémica descalificación de los contendientes de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, por infracciones técnicas. A pesar del revés, Norris sigue liderando con 390 puntos, pero ahora solo tiene 24 puntos de ventaja sobre Verstappen y Piastri, quienes están empatados.

En la lucha por el Subcampeonato de Constructores, Mercedes fue la gran beneficiada de los problemas de McLaren en Las Vegas. Los Silver Arrows lograron escalar hasta los 431 puntos, abriendo una brecha de 40 puntos sobre Red Bull Racing en esa disputa.

El Circuito Internacional de Lusail no es solo una ubicación transitoria en el calendario de la F1, sino un hito permanente e icónico diseñado estratégicamente para afianzar la presencia de la nación en el deporte de élite mundial durante la próxima década. | Crédito: F1 / Facebook

Podio final de la carrera Sprint del GP de Qatar 2025

Este fue el resultado del podio de la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar 2025 en el Circuito Internacional de Lusail:

PUESTO PILOTO ESCUDERÍA 1 Oscar Piastri McLaren 2 George Russell Mercedes 3 Lando Norris McLaren

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) ha emergido como el gran protagonista del Gran Premio de Qatar 2025 al imponerse con autoridad en la carrera Sprint de este sábado, manteniendo vivas sus aspiraciones al título de Fórmula 1. Piastri, quien partió desde la pole position de la carrera corta, defendió su liderazgo a lo largo de las 19 vueltas en el Circuito de Lusail, superando al británico George Russell (Mercedes) y a su compañero de equipo, Lando Norris, quien completó el podio. Esta victoria le permitió a Piastri recortar dos puntos a Norris, elevando la tensión del campeonato antes de la carrera principal del domingo.

La batalla por el título mundial se intensificó dramáticamente: Norris sigue líder con 390 puntos, pero ahora tiene solo 24 puntos de ventaja sobre Piastri (396) y 25 sobre Max Verstappen (371), con solo 50 puntos disponibles entre el GP de Qatar y la final en Abu Dabi. Verstappen, quien arrancó sexto en la Sprint, solo pudo remontar dos posiciones y terminó cuarto, quedando detrás de Norris. Esta situación obliga a Verstappen a terminar por delante del británico en la carrera del domingo si quiere mantener sus opciones de un quinto campeonato consecutivo.

El resultado de la Sprint subraya que la clasificación es clave en Lusail, dada la dificultad para adelantar. La carrera también tuvo incidentes menores, como la penalización de cinco segundos a Pérez por exceder los límites de la pista, aunque esto no alteró el podio principal.

Podio final del GP de Qatar 2025

Este fue el resultado del podio del Gran Premio de Qatar 2025 en el Circuito Internacional de Lusail:

PUESTO PILOTO ESCUDERÍA 1 -- -- 2 -- -- 3 -- --

Datos clave del Circuito Internacional de Lusail y estadísticas históricas

El Circuito Internacional de Lusail, ubicado cerca de la ciudad de Doha, se consolidó en el calendario de la Fórmula 1 en 2023 tras su debut en 2021, aunque originalmente fue construido en 2004 para albergar el Gran Premio de Motociclismo de Qatar. Su diseño es conocido por combinar largas rectas, como su pit straight de 1 km, con un sector medio lleno de curvas cerradas y rápidas que someten a los pilotos a fuerzas G de hasta 6G. Una característica única es que, desde 2008, fue el primer circuito de MotoGP en estar equipado para carreras nocturnas.

Lusail regresó al calendario de la F1 en 2023 bajo un contrato multianual, después de que la nación buscara posicionarse como un destino deportivo de élite. La carrera de 2021 se llevó a cabo para llenar un vacío en el calendario provocado por la pandemia; esa edición fue ganada por Lewis Hamilton, mientras que la de 2023 la ganó Max Verstappen, quien además selló su tercer campeonato mundial consecutivo en la carrera Sprint.

El circuito, a pesar de ser rápido (Verstappen marcó una velocidad media de 232.7 km/h en su vuelta rápida de 2021), presenta desafíos extremos, especialmente por las condiciones climáticas. Durante el evento de 2023, los pilotos sufrieron agotamiento severo debido a las altas temperaturas (35°C) y la humedad del 74%. Por esta razón, la FIA ha impuesto restricciones en el uso de neumáticos para el GP de 2025.

Además de los desafíos técnicos, la celebración de la F1 en Qatar ha suscitado comentarios sobre el uso del evento como una forma de sportswashing (o lavado de imagen deportivo). Sin embargo, deportivamente, el circuito es un banco de pruebas exigente: Nico Hülkenberg mantuvo el récord de vuelta de GP2 Asia con 1:35.741 hasta la llegada de la F1.

Dato Estadística Primer Gran Premio 2021 Longitud de la Pista 5.419km Récord de Vuelta 1m 22.384s (Lando Norris, McLaren, 2024) Más Victorias (Piloto) Max Verstappen, Lewis Hamilton, George Russell (1) Más Poles (Piloto) Max Verstappen (2) Asistencia Récord -- Probabilidad Coche de Seguridad 67% Pérdida de Tiempo en Pit Stop 26.3 segundos

¿A qué hora empieza el GP de Qatar 2025 de la Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1 empezará el domingo 30 de noviembre a partir de las 10:00 horas (Centro de México), 11:00 horas (Perú y Colombia), 13:00 horas (Argentina) y 17:00 horas (España) del domingo 23, en lo que será la vigésima tercera jornada del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1.

¿Cómo seguir carrera del GP de Qatar 2025 de Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Qatar 2025 y de toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver a través de DAZN F1 en España, Disney Plus o ESPN en Latinoamérica y Sky / Izzy en México, canales oficiales de habla hispana en los que pasarán todas las carreras del ‘Gran Circo’.

GP de Qatar F1 HOY. Revisa a qué hora es la carrera de la Fórmula 1 este 30 de noviembre. Horarios de transmisión en USA, México y España. | Crédito: formula1.com / Composición Mag

¿Qué día será la próxima carrera de Fórmula 1?

La próxima y última cita del calendario de la F1 para la temporada 2025 será el Gran Premio de Abu Dabi, la ronda 24 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno que se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre en el Circuito Yas Marina.

Parrilla de salida de la carrera Sprint del GP de Qatar 2025

Parrilla de salida del GP de Qatar 2025

El australiano Oscar Piastri (McLaren) reafirmó su candidatura al título mundial de Fórmula 1 al conseguir la Pole Position para la carrera del domingo en el Gran Premio de Qatar 2025, con un impresionante tiempo de 1:19.387. Tras haber logrado la minipole y la victoria en la carrera al sprint, Piastri superó a su compañero de equipo y principal rival, Lando Norris, por solo 108 milésimas. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el otro contendiente al campeonato, se ubicó en la tercera posición a 264 milésimas.

La clasificación, que se llevó a cabo tras una emocionante carrera al sprint, estuvo llena de incidentes, incluyendo una bandera roja en la Q3 por una pieza del Williams de Carlos Sainz, quien finalmente se ubicó séptimo. Su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) terminó octavo. Los Ferrari, en cambio, mostraron dificultades, con Lewis Hamilton cayendo en la Q1.

Las expectativas son altas para un choque directo entre los McLaren y Verstappen, con los Mercedes de George Russell y Andrea Kimi Antonelli completando el Top 5.

Fórmula 1: tabla de pilotos

Lando Norris (McLaren) - 396 puntos Oscar Piastri (McLaren) - 374 pts Max Verstappen (Red Bull) - 371 pts George Russell (Mercedes) - 301 pts Charles Leclerc (Ferrari) - 226 pts Lewis Hamilton (Ferrari) - 152 pts Kimi Antonelli (Mercedes) - 140 pts Alexander Albon (Williams) - 73 pts Isack Hadjar (Racing Bulls) - 51 pts Nico Hulkenberg (Sauber) - 49 pts Carlos Sainz (Williams) - 49 pts Fernando Alonso (Aston Martin) - 42 pts Oliver Bearman (Haas) - 41 pts Liam Lawson (Racing Bulls) - 36 pts Esteban Ocon (Haas) - 32 pts Lance Stroll (Aston Martin) - 32 pts Yuki Tsunoda (Red Bull) - 32 pts Pierre Gasly (Alpine) - 22 pts Gabriel Bortoleto (Sauber) - 19 pts Franco Colapinto (Alpine) - 0 pts Jack Doohan (Alpine) - 0 pts

Fórmula 1: tabla de constructores

McLaren - 770 puntos Mercedes - 441 pts Red Bull - 400 pts Ferrari - 378 pts Williams - 122 pts Racing Bulls - 90 pts Aston Martin - 74 pts Haas - 73 pts Sauber - 68 pts Alpine - 22 pts

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Qatar 2025, vigésima tercera jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 57 vueltas en el Circuito Internacional de Losail, de 5.419km de longitud, el domingo 30 de noviembre. | Crédito: GEC