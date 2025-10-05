La Fórmula 1 se traslada a otro intenso circuito urbano para la Ronda 18 del Campeonato Mundial 2025: el exigente Gran Premio de Singapur. Tras una dramática carrera en Bakú hace quince días, la acción se centra ahora en el Circuito Callejero de Marina Bay, un fijo en el calendario desde 2008. Conocida como la carrera nocturna original de la F1, Singapur es famosa por sus condiciones de alta humedad, calor intenso y un trazado extremadamente técnico que pone a prueba la precisión de los pilotos.

Esta carrera es reconocida como una de las más largas de la temporada en términos de duración, acercándose con frecuencia al límite de las dos horas. El desafío físico y técnico es máximo, requiriendo un nivel superlativo de resistencia y ritmo constante. En la clasificación del Campeonato de Pilotos, el líder Oscar Piastri (McLaren) llega con una ventaja reducida de 25 puntos sobre su compañero Lando Norris, tras un accidente en la primera vuelta en Azerbaiyán.

El reciente ganador de la última carrera en Bakú, Max Verstappen de Red Bull, se mantiene en la tercera posición con 255 puntos, buscando recortar distancias. El enfoque principal del fin de semana está en McLaren, que tiene una nueva oportunidad de sellar el Campeonato de Constructores por segundo año consecutivo. El equipo británico necesita sumar solo 13 puntos para asegurar la corona, lo que significa que un podio de cualquiera de sus pilotos confirmaría el título.

El Circuito Marina Bay llegó a la escena en 2008. Un circuito urbano con el famoso horizonte de la ciudad como espectacular telón de fondo, el diseño inicial del circuito, diseñado por Herman Tilke, fue perfeccionado por KBR Inc., y el evento se ha consolidado rápidamente como uno de los más destacados del calendario de la F1. | Crédito: F1 / Facebook

Datos clave del Circuito Urbano Marina Bay y estadísticas históricas

El Circuito Urbano Marina Bay en Singapur es una de las pistas más exigentes y espectaculares del calendario de la Fórmula 1. Inaugurado en 2008, tuvo el honor de ser la primera carrera nocturna en la historia de la F1, utilizando el impresionante skyline de la ciudad como telón de fondo. Con una longitud de 4.94 km y 19 curvas, su diseño original fue refinado por KBR Inc., estableciéndose rápidamente como un evento destacado para equipos y aficionados.

La naturaleza de la pista la convierte en la carrera con la duración más larga del calendario, debido a la alta probabilidad de despliegue del coche de seguridad. Las condiciones de alta humedad y calor extremo, sumadas a la superficie irregular de un circuito urbano, imponen un tremendo estrés físico a los pilotos. Durante las 62 vueltas que suman 306.28 km de distancia de carrera, los conductores pueden llegar a perder hasta 3 kg de peso corporal.

A pesar de una modificación en 2023 que redujo las curvas de 23 a 19, el trazado sigue siendo un desafío técnico que exige la máxima concentración. El récord de vuelta actual en este demandante circuito lo ostenta Daniel Ricciardo, quien logró un tiempo de 1:34.486 en 2024. Desde la victoria inaugural y controversial de Fernando Alonso en 2008, el Gran Premio de Singapur se ha consolidado como una prueba única de resistencia y habilidad.

¿A qué hora empieza el GP de Singapur 2025 de la Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Singapur 2025 de la Fórmula 1 empezará el domingo 5 de octubre a partir de las 06:00 horas (Centro de México), 07:00 horas (Perú y Colombia), 09:00 horas (Argentina) y 14:00 horas (España), en lo que será la décimo octava jornada del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1.

¿Cómo seguir carrera del GP de Singapur 2025 de Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Singapur 2025 y de toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver a través de DAZN F1 en España, Disney Plus o ESPN en Latinoamérica y FOX Sports Premium / FOX Sports 3 en México, canales oficiales de habla hispana en los que pasarán todas las carreras del ‘Gran Circo’.

Fórmula 1: tabla de pilotos

Oscar Piastri (McLaren) - 324 puntos Lando Norris (McLaren) - 299 pts Max Verstappen (Red Bull) - 255 pts George Russell (Mercedes) - 212 pts Charles Leclerc (Ferrari) - 165 pts Lewis Hamilton (Ferrari) - 121 pts Kimi Antonelli (Mercedes) - 78 pts Alexander Albon (Williams) - 70 pts Isack Hadjar (Racing Bulls) - 39 pts Nico Hulkenberg (Sauber) - 37 pts Lance Stroll (Aston Martin) - 32 pts Carlos Sainz (Williams) - 31 pts Liam Lawson (Racing Bulls) - 30 pts Fernando Alonso (Aston Martin) - 30 pts Esteban Ocon (Haas) - 28 pts Pierre Gasly (Alpine) - 20 pts Yuki Tsunoda (Red Bull) - 20 pts Gabriel Bortoleto (Sauber) - 18 pts Oliver Bearman (Haas) - 16 pts Franco Colapinto (Alpine) - 0 pts Jack Doohan (Alpine) - 0 pts

Fórmula 1: tabla de constructores

McLaren - 623 puntos Ferrari - 290 pts Mercedes - 286 pts Red Bull - 272 pts Williams - 101 pts Racing Bulls - 72 pts Aston Martin - 62 pts Sauber - 55 pts Haas - 44 pts Alpine - 20 pts

