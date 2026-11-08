Tras una emocionante jornada en la Ciudad de México, la Fórmula 1 se traslada a territorio sudamericano para celebrar la vigésima fecha de la temporada 2026 en el legendario Autódromo José Carlos Pace. El Gran Premio de Brasil reunirá a las escuderías en uno de los trazados más icónicos del automovilismo mundial. La cita en la pista de Interlagos promete emociones de alto nivel tanto por las exigencias técnicas del circuito como por la intensa lucha que persiste en los campeonatos de pilotos y constructores.

Con una longitud de apenas 4.309 kilómetros, el trazado brasileño destaca por ser uno de los más cortos del calendario pero también uno de los más complejos debido a sus 15 curvas y sentido antihorario. Las marcadas elevaciones y la exigente bajada en la ‘S’ de Senna obligan a los pilotos a ejecutar frenadas quirúrgicas al final de la recta principal. Asimismo, la aceleración constante en la subida hacia la curva Junção resulta clave para encarar la recta de meta y concretar adelantamientos efectivos ante la afición Paulista.

Aunque el novato italiano Kimi Antonelli ya amarró el Campeonato Mundial de Pilotos con 20 años de edad, la batalla por el subcampeonato arde al rojo vivo en Sao Paulo. La victoria de Max Verstappen en México catapultó al neerlandés al segundo lugar de la clasificación con 261 puntos, superando por apenas dos unidades a Lewis Hamilton (259 puntos). George Russell se mantiene en la pelea desde la cuarta posición con 250 unidades, escoltado de cerca por Charles Leclerc (245) y Lando Norris (221).

En el Campeonato de Constructores, la escudería Mercedes lidera cómodamente con 630 puntos, manteniendo una ventaja de 126 unidades sobre Ferrari. Las Flechas Plateadas podrán abrochar matemáticamente el título de equipos en Brasil si logran superar por al menos cuatro puntos a la escuadra italiana durante la carrera dominical. Con la constante amenaza de lluvia sobre el horizonte de Interlagos, la estrategia en boxes y la gestión de neumáticos jugarán un rol determinante en el desenlace de la prueba.

Monoplazas de Fórmula 1 acelerando en el Autódromo de Interlagos durante el Gran Premio de Brasil 2026, jornada decisiva con transmisión confirmada en televisión por suscripción y streaming. | Crédito: formula1.com / Composición Mag

Datos clave de Interlagos y estadísticas históricas

El Autódromo José Carlos Pace, conocido mundialmente como Interlagos, es uno de los circuitos más históricos y exigentes de la Fórmula 1. Ubicado en São Paulo, Brasil, fue inaugurado en 1940 y recibió por primera vez a la máxima categoría en 1973. Su trazado corto en sentido antihorario combina curvas rápidas, fuertes desniveles y sectores que castigan físicamente a los pilotos. El clima cambiante también puede transformar una carrera seca en una prueba impredecible en cuestión de minutos. Esta combinación ha convertido al Gran Premio de São Paulo en una de las citas más seguidas por los fanáticos de la F1 en Estados Unidos.

Interlagos tiene una longitud de 4.309 kilómetros, cuenta con 15 curvas y presenta un desnivel aproximado de 43 metros entre sus puntos más alto y más bajo. La carrera se disputa a 71 vueltas, para completar una distancia total de 305.879 kilómetros. El récord oficial de vuelta pertenece a Valtteri Bottas, quien marcó 1:10.540 con Mercedes en 2018. Una parada regular en boxes representa una pérdida aproximada de 21.8 segundos, un factor decisivo en estrategias de una o dos detenciones. Su diseño favorece los adelantamientos gracias a las largas aceleraciones y a la fuerte frenada de la S de Senna.

Michael Schumacher encabeza la lista de pilotos con más victorias exclusivamente en Interlagos, con cuatro triunfos obtenidos en 1994, 1995, 2000 y 2002. Alain Prost conserva el récord general del Gran Premio de Brasil con seis, aunque cinco fueron conseguidas en el antiguo circuito de Jacarepaguá. Entre los pilotos de la parrilla de 2026, Lewis Hamilton y Max Verstappen suman tres victorias cada uno en São Paulo. George Russell ganó en 2022 y Lando Norris se impuso en 2025. Ferrari y McLaren comparten el liderazgo entre los constructores con nueve triunfos cada uno en el trazado paulista.

Las sesiones de clasificación también han dejado un registro especialmente competitivo. Ayrton Senna, Mika Häkkinen, Rubens Barrichello, Felipe Massa, Lewis Hamilton, Max Verstappen y Lando Norris comparten la marca de tres pole positions en Interlagos. Norris alcanzó ese grupo después de liderar las clasificaciones de 2024, 2025 y 2026. Senna consiguió seis poles en el Gran Premio de Brasil, pero tres de ellas correspondieron a Jacarepaguá. Esta precisión estadística permite diferenciar los récords exclusivos de Interlagos de las cifras generales de la carrera brasileña.

El circuito también posee una fuerte relación con la aparición del Safety Car y las carreras de desarrollo impredecible. En ediciones recientes, la probabilidad de intervención del coche de seguridad ronda el 86%, mientras que la del Virtual Safety Car se aproxima al 57%. Las condiciones meteorológicas, la pista estrecha y los incidentes en zonas como la S de Senna suelen alterar las estrategias. En 2025 se registraron 96 adelantamientos, una cifra que confirmó la facilidad del trazado para producir cambios de posición. Estas características explican por qué Interlagos suele ofrecer carreras abiertas hasta las vueltas finales.

Desde que el Gran Premio de Brasil pasó al tramo decisivo del calendario en 2004, Interlagos ha definido seis campeonatos mundiales de pilotos. Fernando Alonso celebró allí sus títulos de 2005 y 2006, seguido por Kimi Räikkönen en 2007 y Lewis Hamilton en su dramática definición de 2008. Jenson Button aseguró la corona en 2009 y Sebastian Vettel hizo lo propio en 2012. El nombre popular “Interlagos” significa “entre lagos”, en referencia a los embalses de Guarapiranga y Billings. En 1985, el autódromo fue rebautizado oficialmente en honor al piloto brasileño José Carlos Pace, ganador de la carrera de 1975.

Dato Estadística Primer Gran Premio 1973 Longitud de la Pista 4.309km Récord de Vuelta 1m 10.540s, Valtteri Bottas, Mercedes, 2018 Más Poles (Piloto) Ayrton Senna, Mika Hakkinen, Felipe Massa, Rubens Barrichello, Lewis Hamilton, Max Verstappen (3) Más Victorias (Piloto) Michael Schumacher (4) Trivia Interlagos se construyó en 1938 en un terreno no apto para viviendas. El circuito lleva el nombre de José Carlos Pace, quien ganó aquí en 1975 al volante de un Brabham. Probabilidad Coche de Seguridad 86%* Probabilidad Coche Virtual de Seguridad 57%* Pérdida de Tiempo en Pit Stop 21.83 segundos

*De los últimas siete carreras en Sao Paulo

¿A qué hora empieza el GP de Brasil 2026 de la Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Brasil 2026 de la Fórmula 1 empezará el domingo 8 de noviembre a partir de las 11:00 horas (Centro de México), 12:00 horas (Perú y Colombia), 14:00 horas (Argentina) y 18:00 horas (España), en lo que será la vigésima jornada del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1. A continuación, te comparto los horarios para el resto de países de Latinoamérica:

Horarios México*, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica Perú, Ecuador**, Colombia y Panamá Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico Argentina, Brasil, Chile**, Paraguay y Uruguay España*** Estados Unidos Domingo 08/11: Carrera 11:00 12:00 13:00 14:00 18:00 12:00 ET / 09:00 PT

* En México es el horario de Zona Centro. una hora más en Zona Sureste, una menos en Zona Pacífico y dos menos en Zona Noroeste.

** En el caso de Ecuador debe considerarse una hora menos en las Islas Galápagos y dos horas menos en el Chile Insular

*** En España, es una hora menos en las Islas Canarias

¿Cómo seguir la carrera del GP de Brasil 2026 de Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Brasil 2026 y de toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver a través de DAZN F1 en España, Disney Plus o ESPN en Latinoamérica y Sky / Izzy en México, canales oficiales de habla hispana en los que pasarán todas las carreras del ‘Gran Circo’.

Fórmula 1: tabla de pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes) - 340 puntos George Russell (Mercedes) - 238 pts Lewis Hamilton (Ferrari) - 229 pts Max Verstappen (Red Bull) - 221 pts Charles Leclerc (Ferrari) - 215 pts Lando Norris (McLaren) - 201 pts Oscar Piastri (McLaren) - 138 pts Isack Hadjar (Red Bull) - 97 pts Liam Lawson (Racing Bulls) - 75 pts Pierre Gasly (Alpine) - 41 pts Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 38 pts Franco Colapinto (Alpine) - 27 pts Oliver Bearman (Haas) - 23 pts Nico Hulkenberg (Sauber) - 13 pts Gabriel Bortoleto (Audi) - 10 pts Esteban Ocon (Haas) - 7 pts Fernando Alonso (Aston Martin) - 7 pts Carlos Sainz (Williams) - 7 pts Alexander Albon (Williams) - 5 pts Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 pts Lance Stroll (Aston Martin) - 0 pts Valteri Bottas (Cadillac) - 0 pts Sergio Pérez (Cadillac) - 0 pts

Fórmula 1: tabla de constructores

Mercedes - 578 puntos Ferrari - 444 pts McLaren - 339 pts Red Bull - 332 pts Racing Bulls - 100 pts Alpine - 68 pts Haas - 30 pts Audi - 23 pts Williams - 12 pts Aston Martin - 7 pts Cadillac - 0 pts

Parrilla de salida del GP de Brasil 2026

Esta fue la parrilla de salida del Gran Premio de Brasil 2026, décimoséptima ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Posición Piloto Escudería 1 Lando Norris McLaren 2 Kimi Antonelli Mercedes 3 Liam Lawson Racing Bulls 4 Nico Hulkenberg Audi 5 Isack Hadjar Red Bull 6 Oliver Bearman Haas 7 George Russell Mercedes 8 Fernando Alonso Aston Martin 9 Alexander Albon Williams 10 Oscar Piastri McLaren 11 Rafael Câmara Haas 12 Arvid Lindblad Racing Bulls 13 Carlos Sáinz Williams 14 Charles Leclerc Ferrari 15 Franco Colapinto Alpine 16 Pierre Gasly Alpine 17 Lance Stroll Aston Martin 18 Valtteri Bottas Cadillac 19 Gabriel Bortoleto Audi 20 Lewis Hamilton Ferrari 21 Max Verstappen Red Bull 22 Sergio Pérez Cadillac

Señal de F1 TV en vivo y en directo para ver el GP de Brasil 2026, este domingo 8 de noviembre, desde el Circuito de Interlagos, en lo que será una de las últimas carreras del año. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Qué día será la próxima carrera de Fórmula 1?

La próxima cita del calendario de la F1 para la temporada 2026 será el Gran Premio de Las Vegas, la ronda 21 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno que se llevará a cabo del 19 al 21 de noviembre en el Circuito callejero de Las Vegas (Las Vegas Strip Circuit, en inglés).