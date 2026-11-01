En este preciso momento, se está llevando a cabo el Gran Premio de México 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Definitivamente, hay muchas emociones sobre ruedas, y en esta nota podrás saber el resultado de la carrera de la Fórmula 1.

Es necesario mencionar que el italia Andrea Kimi Antonelli fue quien ganó el Gran Premio de Estados Unidos 2026 de Fórmula 1 el pasado domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. El piloto de Mercedes convirtió la pole position en su novena victoria de la temporada, por delante de Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull). Sin embargo, no pudo asegurar el campeonato mundial, por lo que tendrá una nueva oportunidad en el GP de México.

La carrera del GP de México 2026 es un evento imperdible para los amantes del deporte. (Foto: RANJITH KUMAR / NURPHOTO / NURPHOTO / AFP) / RANJITH KUMAR

Resultados del Gran Premio de México 2026 EN VIVO

En este punto de la nota podrás conocer quién acabó ganando en el Gran Premio de México 2026, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez este domingo 1 de noviembre desde las 4:00 pm ET, 3:00 pm CT, 2:00 pm MT y 1:00 pm PT.

Estos son los resultados de los tres primeros puestos de la carrera disputada en México:

Posición Piloto Escudería Tiempo / diferencia 🥇 1.º 🥈 2.º 🥉 3.º