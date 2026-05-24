Este domingo 24 de mayo de 2026, el legendario Indianapolis Motor Speedway alberga una nueva edición de las 500 Millas de Indianápolis con una parrilla que promete hacer historia en el automovilismo de Estados Unidos. El español Alex Palou, actual defensor del título, consiguió su segunda pole position en el Brickyard, convirtiéndose en el primer ganador vigente en lograr este hito de IndyCar desde Helio Castroneves en 2010. Palou liderará una reñida primera fila junto al campeón de 2016, Alexander Rossi —recuperado de un severo choque en las prácticas recientes— y al nuevo piloto de Penske, David Malukas. Por su parte, Felix Rosenqvist partirá cuarto pese a dominar el Fast Friday y las rondas iniciales, mientras que las estrictas inspecciones técnicas reconfiguraron el fondo de la clasificación, relegando al destacado novato Caio Collet y a Jack Harvey a las posiciones 32 y 33, respectivamente. Completando el panorama de esta prestigiosa carrera, Katherine Legge arrancará desde el puesto 26, consolidando la mejor posición de salida de toda su trayectoria en el emblemático circuito estadounidense.
Podio del Indy 500 2026
|PUESTO
|PILOTO
|1er lugar
|--
|2do lugar
|--
|3er lugar
|--
Manténte al tanto de nuestras actualizaciones con los resultados oficiales de la carrera, incluyendo la clasificación completa y el resumen de la misma una vez que la bandera a cuadros ondee en la línea de llegada del Brickyard.
¿A qué hora empieza el Indy 500 2026? Horario de la carrera por país
La hora de inicio de las 500 Millas de Indianápolis está programada para las 12:45 pm hora del Este (ET). A continuación, te comparto la lista completa de los horarios a nivel mundial para que los seguidores de la carrera del Indy 500 no se pierdan ni un solo instante de la acción:
- 9:45 am PT – Hora del Pacífico
- 10:45 am MT – Hora de la Montaña
- 10:45 am CST – Ciudad de México, México
- 11:45 am COT / PET / CDT – Bogotá, Lima, Hora del Centro
- 12:45 pm EDT / AEST / CLST – Nueva York, Santo Domingo, Santiago
- 1:45 pm ART / BRT – Buenos Aires, Rio de Janeiro
- 5:45 pm BST / AST – Londres, Abuja
- 6:45 pm CEST / SAST – Madrid, Berlín, París, Sudáfrica
- 7:45 pm AST / MSK – Riad, Moscú
- 8:45 pm GST – Dubái
- 9:45 pm PKT – Islamabad
- 10:15 pm IST – Nueva Delhi
- 11:45 pm WIB / ICT – Yakarta, Bangkok
- 12:45 am (25 de mayo) – Manila, Pekín
- 1:45 am (25 de mayo) – Tokio, Seúl
- 2:45 am (25 de mayo) – Australia (AEST)
- 4:45 am (25 de mayo) – Nueva Zealand (NZST)
Parrilla completa de salida del Indy 500 2026
Here are the 33 drivers set to take on the Brickyard this year:
|Posición
|Piloto
|Equipo
|Constructor
|1
|Alex Palou #10
|Chip Ganassi Racing
|Honda
|2
|Alexander Rossi #20
|Ed Carpenter Racing
|Chevrolet
|3
|David Malukas #12
|Team Penske
|Chevrolet
|4
|Felix Rosenqvist #60
|Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian
|Honda
|5
|Santino Ferrucci #14
|AJ Foyt Racing
|Chevrolet
|6
|Pato O’Ward #5
|Arrow McLaren
|Chevrolet
|7
|Kyffin Simpson #8
|Chip Ganassi Racing
|Honda
|8
|Conor Daly #23
|Dreyer & Reinbold Racing
|Chevrolet
|9
|Scott McLaughlin #3
|Team Penske
|Chevrolet
|10
|Scott Dixon #9
|Chip Ganassi Racing
|Honda
|11
|Rinus VeeKay #76
|Juncos Hollinger Racing
|Chevrolet
|12
|Takuma Sato #75
|RLL Racing
|Honda
|13
|Ed Carpenter #33
|Ed Carpenter Racing
|Chevrolet
|14
|Helio Castroneves #06
|Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian
|Honda
|15
|Christian Rasmussen #21
|Ed Carpenter Racing
|Chevrolet
|16
|Marcus Armstrong #66
|Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian
|Chevrolet
|17
|Marcus Ericsson #28
|Andretti Global
|Honda
|18
|Christian Lundgaard #7
|Arrow McLaren
|Chevrolet
|19
|Will Power #26
|Andretti Global
|Honda
|20
|Nolan Siegel #2
|Arrow McLaren
|Chevrolet
|21
|Louis Foster #45
|RLL Racing
|Honda
|22
|Ryan Hunter-Reay #31
|Arrow McLaren
|Chevrolet
|23
|Josef Newgarden #2
|Team Penske
|Chevrolet
|24
|Romain Grosjean #18
|Dale Coyne Racing
|Honda
|25
|Kyle Kirkwood #27
|Andretti Global
|Honda
|26
|Katherine Legge #11
|HMD Motorsports w/ AJ Foyt Racing
|Chevrolet
|27
|Mick Shumacher #47
|RLL Racing
|Honda
|28
|Graham Rahal #15
|RLL Racing
|Honda
|29
|Dennis Hauger #19
|Dale Coyne Racing
|Honda
|30
|Jacob Abel #51
|Abel Motorsports
|Chevrolet
|31
|Sting Ray Robb #77
|Juncos Hollinger Racing
|Chevrolet
|32
|Caio Collet #4
|AJ Foyt Racing
|Chevrolet
|33
|Jack Harvey #24
|Dreyer & Reinbold Racing
|Chevrolet