La edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis tendrá lugar este domingo 24 de mayo en el mítico Indianapolis Motor Speedway. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat-GPT
La edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis tendrá lugar este domingo 24 de mayo en el mítico Indianapolis Motor Speedway. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat-GPT
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Este domingo 24 de mayo de 2026, el legendario Indianapolis Motor Speedway alberga una nueva edición de las con una parrilla que promete hacer historia en el automovilismo de Estados Unidos. El español Alex Palou, actual defensor del título, consiguió su segunda pole position en el Brickyard, convirtiéndose en el primer ganador vigente en lograr este hito de IndyCar desde Helio Castroneves en 2010. Palou liderará una reñida primera fila junto al campeón de 2016, Alexander Rossi —recuperado de un severo choque en las prácticas recientes— y al nuevo piloto de Penske, David Malukas. Por su parte, Felix Rosenqvist partirá cuarto pese a dominar el Fast Friday y las rondas iniciales, mientras que las estrictas inspecciones técnicas reconfiguraron el fondo de la clasificación, relegando al destacado novato Caio Collet y a Jack Harvey a las posiciones 32 y 33, respectivamente. Completando el panorama de esta prestigiosa carrera, Katherine Legge arrancará desde el puesto 26, consolidando la mejor posición de salida de toda su trayectoria en el emblemático circuito estadounidense.

Podio del Indy 500 2026

PUESTOPILOTO
1er lugar--
2do lugar--
3er lugar--

Manténte al tanto de nuestras actualizaciones con los resultados oficiales de la carrera, incluyendo la clasificación completa y el resumen de la misma una vez que la bandera a cuadros ondee en la línea de llegada del Brickyard.

¿A qué hora empieza el Indy 500 2026? Horario de la carrera por país

La hora de inicio de las 500 Millas de Indianápolis está programada para las 12:45 pm hora del Este (ET). A continuación, te comparto la lista completa de los horarios a nivel mundial para que los seguidores de la carrera del Indy 500 no se pierdan ni un solo instante de la acción:

  • 9:45 am PT – Hora del Pacífico
  • 10:45 am MT – Hora de la Montaña
  • 10:45 am CST – Ciudad de México, México
  • 11:45 am COT / PET / CDT – Bogotá, Lima, Hora del Centro
  • 12:45 pm EDT / AEST / CLST – Nueva York, Santo Domingo, Santiago
  • 1:45 pm ART / BRT – Buenos Aires, Rio de Janeiro
  • 5:45 pm BST / AST – Londres, Abuja
  • 6:45 pm CEST / SAST – Madrid, Berlín, París, Sudáfrica
  • 7:45 pm AST / MSK – Riad, Moscú
  • 8:45 pm GST – Dubái
  • 9:45 pm PKT – Islamabad
  • 10:15 pm IST – Nueva Delhi
  • 11:45 pm WIB / ICT – Yakarta, Bangkok
  • 12:45 am (25 de mayo) – Manila, Pekín
  • 1:45 am (25 de mayo) – Tokio, Seúl
  • 2:45 am (25 de mayo) – Australia (AEST)
  • 4:45 am (25 de mayo) – Nueva Zealand (NZST)

Parrilla completa de salida del Indy 500 2026

Here are the 33 drivers set to take on the Brickyard this year:

PosiciónPilotoEquipoConstructor
1Alex Palou #10Chip Ganassi RacingHonda
2Alexander Rossi #20Ed Carpenter RacingChevrolet
3David Malukas #12Team PenskeChevrolet
4Felix Rosenqvist #60Meyer Shank Racing w/ Curb AgajanianHonda
5Santino Ferrucci #14AJ Foyt RacingChevrolet
6Pato O’Ward #5Arrow McLarenChevrolet
7Kyffin Simpson #8Chip Ganassi RacingHonda
8Conor Daly #23Dreyer & Reinbold RacingChevrolet
9Scott McLaughlin #3Team PenskeChevrolet
10Scott Dixon #9Chip Ganassi RacingHonda
11Rinus VeeKay #76Juncos Hollinger RacingChevrolet
12Takuma Sato #75RLL RacingHonda
13Ed Carpenter #33Ed Carpenter RacingChevrolet
14Helio Castroneves #06Meyer Shank Racing w/ Curb AgajanianHonda
15Christian Rasmussen #21Ed Carpenter RacingChevrolet
16Marcus Armstrong #66Meyer Shank Racing w/ Curb AgajanianChevrolet
17Marcus Ericsson #28Andretti GlobalHonda
18Christian Lundgaard #7Arrow McLarenChevrolet
19Will Power #26Andretti GlobalHonda
20Nolan Siegel #2Arrow McLarenChevrolet
21Louis Foster #45RLL RacingHonda
22Ryan Hunter-Reay #31Arrow McLarenChevrolet
23Josef Newgarden #2Team PenskeChevrolet
24Romain Grosjean #18Dale Coyne RacingHonda
25Kyle Kirkwood #27Andretti GlobalHonda
26Katherine Legge #11HMD Motorsports w/ AJ Foyt RacingChevrolet
27Mick Shumacher #47RLL RacingHonda
28Graham Rahal #15RLL RacingHonda
29Dennis Hauger #19Dale Coyne RacingHonda
30Jacob Abel #51Abel MotorsportsChevrolet
31Sting Ray Robb #77Juncos Hollinger RacingChevrolet
32Caio Collet #4AJ Foyt RacingChevrolet
33Jack Harvey #24Dreyer & Reinbold RacingChevrolet
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC