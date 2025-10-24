Este viernes 24 de octubre se lleva a cabo el primer juego de la Serie Mundial 2025 de la MLB entre Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers, desde el Rogers Centre de Toronto. Los grandes favoritos son los comandados por Shohei Ohtani, los Dodgers, pero los locales buscarán arrancar con el pie derecho en este enfrentamiento histórico, donde han retornado a la Serie Mundial luego de más de 30 años.

¿Quién ganó el Juego 1 de la Serie Mundial 2025: Blue Jays vs. Dodgers?

El marcador se actualizará en directo, durante el Juego 1 de la Serie Mundial de la MLB entre los Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers.

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C B E Toronto Blue Jays Los Angeles Dodgers

Apuestas de la Serie Mundial 2025: Dodgers vs. Blue Jays

La Serie Mundial 2025 de la MLB tiene como protagonistas a los Toronto Blue Jays y a Los Angeles Dodgers. Para las casas de apuestas, los Dodgers de Shohei Ohtani son los amplios favoritos para ganar su segundo título al hilo. Acorde a ESPN Bet, las apuestas van -1.5 (-115) para los Dodgers y +1.5 (-105) para los Azulejos.

Cabe señalar que los Toronto Blue Jays vienen de eliminar a Seattle Mariners en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana el pasado lunes y lograron la clasificación a la Serie Mundial luego de 32 años.

Por su parte, Los Angeles Dodgers no tuvieron inconvenientes y derrotaron 4-1 a los Brewers en la final de la Liga Nacional y son los favoritos a llevarse esta Serie Mundial, de la mano del mejor jugador, Shohei Ohtani.

Próximos juegos de la Serie Mundial 2025: Dodgers vs. Blue Jays

Sábado 25 de octubre: Blue Jays vs. Dodgers

Lunes 27 de octubre: Dodgers vs. Blue Jays

Martes 28 de octubre: Dodgers vs. Blue Jays

Miércoles 29 de octubre: Dodgers vs. Blue Jays

Viernes 31 de octubre: Blue Jays vs. Dodgers

Sábado 1 de noviembre: Blue Jays vs. Dodgers

Cabe señalar que todos los juegos se van a disputar en el mismo horario, a partir de las 8:00 p.m. ET o 5:00 p.m. PT.