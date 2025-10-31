El cielo de Toronto se prepara para una noche de leyenda. Este viernes 31 de octubre, a las 18:00 horas del Tiempo de Centro de México (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) , el Rogers Centre de Ontario será el escenario del sexto juego de la Serie Mundial 2025 entre los Blue Jays de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles. El conjunto canadiense está a un solo triunfo de la gloria, mientras los angelinos se aferran al orgullo de campeones para forzar un séptimo y definitivo duelo. El ambiente promete ser eléctrico, con un estadio rendido ante la posibilidad de celebrar su primer título en más de tres décadas.

¿Quién ganó el Juego 6 de la Serie Mundial 2025: Blue Jays vs. Dodgers? Resultados en directo

Entérate del resultado final del Juego 6 entre los Toronto Blue Jays y Los Ángeles Dodgers por la Serie Mundial MLB 2025:

Blue Jays contra Dodgers

Toronto llega con la confianza de un equipo que ha hecho del Rogers Centre una fortaleza. En apenas ocho presentaciones como local durante la postemporada, los Azulejos han anotado 49 carreras, impulsados por el poder descomunal de Vladimir Guerrero Jr., el héroe que ha encendido la chispa del público en cada turno al bate. El dominicano, símbolo de potencia y fe, comanda una ofensiva que sueña con escribir el capítulo más dorado de la historia beisbolera canadiense. Cada lanzamiento, cada batazo, late al ritmo del deseo de coronarse en casa.

Pero los Dodgers no llegan dispuestos a rendirse. Con cinco victorias en seis encuentros disputados fuera del Dodger Stadium, los actuales campeones confían en su temple bajo presión. Shohei Ohtani buscará despertar su poder ofensivo lejos de California, mientras un pitcheo disciplinado, que ha permitido solo 3.3 carreras por juego como visitante, intentará contener el rugido azul del norte. Los dirigidos por Dave Roberts saben que la dinastía solo continúa si esta noche logran prolongar la serie, y la mentalidad ganadora de Los Ángeles sigue intacta.

El duelo monticular promete fuego y precisión. Yoshinobu Yamamoto se planta como el baluarte de los Dodgers, con 18 entradas dominantes y una efectividad de 1.00 en sus últimas dos salidas. Enfrente estará Kevin Gausman, el guardián de la esperanza canadiense, quien ha sido consistente y casi impenetrable en su estadio. Será una batalla de titanes, donde cada lanzamiento podrá marcar la frontera entre la consagración y la supervivencia. Toronto vibra. Los Ángeles desafía. El béisbol, en su máxima expresión, se dispone a escribir otra página inmortal esta noche en Canadá.