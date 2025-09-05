La semifinal del US Open nos traerá un enfrentamiento de titanes: Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se verán las caras por primera vez desde enero pasado. El partido, programado para este viernes a las 3:00 p.m. ET /12:00 p.m. PT, promete ser un espectáculo de alto nivel. ‘Nole’, cuatro veces campeón del torneo, llega con una ventaja de 5-3 en su historial directo contra el español, buscando extender su racha ganadora. Por su parte, el murciano tiene un objetivo adicional en este partido: recuperar el puesto número 1 del ranking mundial. Para lograrlo, el español necesita igualar o superar el resultado de Jannik Sinner en el torneo. El tenista italiano, actual número uno del mundo y defensor del título, disputará la otra semifinal contra Felix Auger-Aliassime en el segundo turno, a las 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT.

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 05/09/2025.- Lista de horarios y canales de TV en diferentes países del mundo para ver el juego entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic este viernes 5 de septiembre por la semifinal del US Open 2025 desde Nueva York, Estados Unidos. Foto de William West para AFP / WILLIAM WEST

Novak Djokovic ha demostrado una vez más su dominio en el tenis, avanzando a las semifinales del US Open 2025 tras una dura victoria sobre Taylor Fritz con un marcador de 6-3, 7-5, 3-6, 6-4. El serbio, de 38 años, mejoró su récord contra Fritz a un impecable 11-0 y cerró el partido en un poco más de tres horas. Con este triunfo, Djokovic, de 38 años, avanza a su cuarta semifinal en otros tantos majors este año. El cuatro veces campeón del US Open igualó a Jimmy Connors al mejorar su marca a 14-0 en cuartos de final del US Open, con el objetivo final de alcanzar su undécima final del Abierto de Estados Unidos, con el objetivo final de conseguir su 25.º título de Grand Slam.

Por su parte, Carlos Alcaraz también aseguró su lugar en las semifinales con una impresionante victoria por 6-4, 6-2, 6-4 sobre el checo Jiri Lehecka. El español ha mostrado un rendimiento excepcional en este torneo, avanzando a la penúltima ronda en un tiempo notablemente corto: solo nueve horas y 33 minutos en la cancha en cinco partidos. Con este desempeño, Alcaraz se ha convertido en el quinto hombre en la Era Abierta en alcanzar nueve semifinales de Grand Slam antes de cumplir los 23 años. El próximo duelo contra Djokovic, el 11º en su carrera, promete ser un choque épico entre dos grandes referentes del llamado ‘deporte blanco’.

Movistar Plus transmite el partido de tenis entre Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic, este viernes 5 de septiembre desde las 9:00 p.m. (horario peninsular) por la semifinal del US Open 2025. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Últimos 5 campeones del US Open

El último ganador del cuarto y último torneo oficial de Grand Slam de tenis de la temporada fue Jannik Sinner. En la edición 2024, el tenista italiano derrotó al favorito local Taylor Fritz por 6-3, 6-4, 7-5 en dos horas y 15 minutos. Aquí te dejo con la lista de los últimos 5 campeones.

Campeón 2024: Jannik Sinner (ITA)

Campeón 2023: Novak Djokovic (SRB)

(SRB) Campeón 2022: Carlos Alcaraz (ESP)

Campeón 2021: Daniil Medvedev (RUS)

Campeón 2020: Dominic Thiem (AUT)

Como dato adicional, los máximos campeones del US Open en individual masculino son los estadounidenses Richard Sears, William Larned y Bill Tiden, quienes lograron coronarse en 7 ocasiones, entre los años 1881 y 1929.