La final del Abierto de Australia entre Alcaraz y Djokovic será histórica, sea cual sea el resultado. Se enfrentan el número uno del mundo y un campeón de Melbourne con diez títulos, en un duelo que simboliza el choque entre la nueva generación y una leyenda que busca seguir ampliando su legado. Ambos llegan con grandes desafíos: el español, conquistar por primera vez Australia y completar el Grand Slam de manera precoz; el serbio, lograr su vigesimoquinto major y colocarse por encima de todos en el ránking absoluto de grandes.

¿Quién ganó la final Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic? Resultado del Abierto de Australia

Previa de la final del Abierto de Australia 2026

Carlos Alcaraz vive un momento clave en su carrera: ha mejorado su juego, sobre todo el saque, ha cambiado de ciclo al separarse de Ferrero y quedar bajo la guía de Samuel López, y se ha consolidado como número uno tras este torneo, ampliando su ventaja sobre Sinner. Su recorrido hasta la final ha sido muy exigente, con más de dieciséis horas y media en pista y una semifinal maratoniana ante Zverev en la que rozó la derrota, pero que reforzó su confianza de cara al duelo con Djokovic, rival al que ya ha vencido en grandes citas como Wimbledon y el US Open.

Djokovic, por su parte, llega con la intención de demostrar que sigue vigente a sus 38 años y acallar a quienes lo daban por acabado. Regresa a una final de Grand Slam después de una sequía de títulos grandes desde el US Open 2023, aunque en 2025 fue semifinalista en todos los majors. En este Abierto ha tenido un cuadro algo menos exigente por lesiones de rivales como Mensik y Musetti, pero su triunfo en cinco sets ante Sinner en semifinales ha revalidado su condición de competidor incombustible y lo coloca a un paso de ser el ganador más veterano en la historia del torneo.

El cara a cara entre ambos favorece ligeramente al serbio (5–4), con heridas abiertas para Alcaraz como la final olímpica de París 2024 y el duelo de cuartos en Melbourne 2025, pero también con victorias memorables del murciano en Wimbledon y el US Open. La final se plantea como un posible punto de inflexión: o bien Djokovic frena el dominio emergente de Alcaraz y Sinner y alarga su reinado histórico, o bien Alcaraz confirma el cambio de era imponiéndose de nuevo en una gran cita y añadiendo Australia a su colección de grandes títulos.

Últimos enfrentamientos: Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic

Año Torneo y ronda Superficie Resultado 2022 M.1000 Madrid - SF Tierra Gana Alcaraz, 6-7(5), 7-5, 7-6(5) 2023 Roland Garros - SF Tierra Gana Djokovic, 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 2023 Wimbledon - F Hierba Gana Alcaraz, 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4 2023 M.1000 Cincinnati - F Dura Gana Djokovic, 5-7, 7-6(7), 7-6(4) 2023 Finales ATP - SF Dura Gana Djokovic, 6-3, 6-2 2024 Wimbledon - F Hierba Gana Alcaraz, 6-2, 6-2, 7-6(4) 2024 Juegos Olímpicos - F Tierra Gana Djokovic, 7-6(3), 7-6(2) 2025 Abierto Australia - 1/4 Dura Gana Djokovic, 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 2025 Abierto EEUU - SF Dura Gana Alcaraz, 6-4, 7-6(4), 6-2