Carlos Alcaraz debuta hoy en el US Open 2025 enfrentando al gigante estadounidense Reilly Opelka. Con un estilo agresivo y en plena forma tras su victoria en el Masters 1000 de Cincinnati 2025, Alcaraz busca iniciar su camino en Nueva York con una victoria contundente.

El encuentro promete ser emocionante: la potencia del saque de Opelka chocará con la velocidad y movilidad de Alcaraz, en un duelo que marcará el inicio del recorrido del murciano hacia otro posible Grand Slam. Esta nota se irá actualizando en tiempo real con los resultados parciales y el marcador final.

Alcaraz debuta en el US Open frente a Reilly Opelka. (Foto: AFP) / GLYN KIRK

Resultado en directo: Carlos Alcaraz vs. Reilly Opelka

US OPEN 2025 Set 1 Set 2 Set 3 Carlos Alcaraz Reilly Opelka

¿Cómo llegan Carlos Alcaraz y Reilly Opelka al US Open 2025?

Carlos Alcaraz llega tras un año espectacular, sumando su sexto título de la temporada y alcanzando 22 títulos ATP en total. Su reciente victoria en Cincinnati refuerza su confianza y lo coloca como uno de los favoritos del torneo.

Reilly Opelka, por su parte, llega a Flushing Meadows con un potente saque y su experiencia en torneos de Grand Slam. El estadounidense de 2,11 metros buscará aprovechar su altura y fuerza para complicar el debut de Alcaraz en la primera ronda.