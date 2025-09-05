La NFL en Brasil 2025 marca el inicio de la nueva temporada con un duelo espectacular entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers. El partido corresponde a la Semana 1 y se juega este viernes 5 de septiembre en el Neo Química Arena de São Paulo, con miles de aficionados viviendo una experiencia inédita en Sudamérica.

El choque entre Chargers vs. Chiefs EN VIVO es uno de los más esperados, no solo por la presencia de Patrick Mahomes y Justin Herbert, sino porque representa el crecimiento internacional de la liga. Además, contará con un show de medio tiempo a cargo de Karol G, reforzando el atractivo de este evento histórico.

Así terminó el juego de la NFL en Brasil 2025, con el enfrentamiento entre Chiefs vs. Chargers EN VIVO desde São Paulo. (Foto: Kansas City Chiefs)

Resultado del partido Chiefs vs Chargers en Brasil 2025

Equipo Puntuación Final Kansas City Chiefs X Los Angeles Chargers X

Más detalles del partido Chargers vs. Chiefs en São Paulo

El kickoff del encuentro entre Kansas City Chiefs vs. Los Angeles Chargers está programado para las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y 21:00 horas en Brasil. Será el primer juego oficial de la NFL 2025-26 fuera de Estados Unidos, transmitido en vivo de forma gratuita a través del canal de YouTube de la liga, además de estar disponible en NFL Game Pass para quienes quieran seguir la temporada completa.

Este compromiso forma parte de la estrategia global de la NFL para expandir su alcance internacional. En años anteriores ya se habían disputado partidos en México, Inglaterra y Alemania, pero ahora Brasil se suma de manera protagónica al calendario. La organización también confirmó encuentros en España, Irlanda y Reino Unido, consolidando así su presencia mundial.